Против Навального возбуждено дело о растрате пожертвований в ФБК

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников.

Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье политику грозит до 10 лет лишения свободы. Навальный прокомментировал это в твиттере словами: «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

В инстраграме Навальный отметил, что ранее ему грозили заменить условный срок по одному из уголовных дел реальным, но в итоге возбудили новое уголовное дело. «СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь», - написал оппозиционер.

Сообщение в инстаграме опубликовано с геотегом «Москва». Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после попытки покушения на него. Его пытались отравить в Томске, предположительно боевым химическом веществом группы «Новичок». Он обвиняет в организации покушения лично президента России Владимира Путина - Кремль это отрицает.

14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации говорилось, что Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

Впоследствии Навальный опубликовал свой телефонный разговор с, как утверждается, одним из сотрудников ФСБ, который фактически признался в покушении и рассказал подробности, думая, что разговаривает с начальством. В ФСБ назвали разговор подделкой.

Против политика уже возбуждено дело о клевете. Ранее он был осужден за хищение по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Он и его сторонники называют оба дела политически-мотивированными, по обоим делам Европейский суд по правам человека признал нарушенным право политика на справедливое судебное разбирательство.