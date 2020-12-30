Британия первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19

Власти Великобритании одобрили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную корпорацией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Это вторая вакцина, сертифицированная в Британии - после вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Великобритания одной из первых в мире начала массовую вакцинацию. С появлением нового препарата, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, появились шансы на то, что эпидемия COVID-19 в Британии будет побеждена уже весной. Через несколько месяцев, как ожидают власти, в стране будут привиты миллионы человек, прежде всего представители групп риска.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал регистрацию оксфордской вакцины фантастической новостью и триумфом британской науки.

Вакцина AstraZeneca является аденовирусной векторной, её действие построено на иных принципах, чем у РНК-вакцин, таких как препарат Pfizer. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, что заметно ниже, чем у её конкурентов. Однако несколько дней назад представители AstraZeneca заявили, что усовершенствовали "формулу" вакцины, и теперь её эффективность должна быть сопоставима с вакцинами конкурентов. При этом её себестоимость ниже, и её удобнее хранить и перевозить.

Британия стала первой страной, одобрившей оксфордскую вакцину. До конца 2021 года компания предполагает произвести до 3 млрд доз.

В России одобрена также векторная вакцина "Спутник V" института имени Гамалеи. Ранее AstraZeneca и российский институт договорились об исследовании эффективности возможной комбинации двух вакцин.