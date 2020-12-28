Вакцинация в Грузии. Первый призыв

Грузия ведет переговоры и планирует получить первую партию вакцин от коронавируса в феврале. В стране разработан детальный план вакцинации по возрастным группам, на первом этапе планируется привить около миллиона человек.

Своевременное получение вакцины против COVID-19 – самая актуальная задача нашего времени, и Грузия рассчитывает получить первую партию в максимально сжатые сроки. По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, переговоры с платформой COVAX по вакцине завершены, и Грузия уже внесла предоплату в размере 16 миллионов лари.

Поясним: функционирующая при ВОЗ платформа призвана обеспечить равную доступность к вакцинам для всех без исключения стран. Выплаченная Грузией предоплата составляет четверть суммы, которая гарантирует прививки для пятой части населения страны – 800 тысяч человек.

Как отмечалось сегодня на заседании Координационного совета правительства, помимо COVAX, по линии МИД ведутся переговоры с международными партнерами. С этой целью был проведен телефонный разговор между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедро Адано Гебреисусом.

При этом, по словам Тикарадзе, Грузия находится в состоянии диалога с самими производителями:

«Переговоры по вакцине ведутся с сентября, однако я пока не буду вдаваться в подробности. Еще не решено, какая именно вакцина первой будет доставлена в страну. Ориентировочное время доставки – с первых чисел февраля до конца того месяца. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы поскорее доставить в Грузию вакцину, которая будет безопасна, в первую очередь, для здоровья наших граждан», – подытожила министр.

В Минздраве отмечают, что сегодня в стране уже сформированы все необходимые для хранения вакцин условия, определены первые группы риска, которым сделают прививки. Некоторые новые детали на брифинге раскрыл глава Национального Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе:

«Мы работаем как с США, так и со странами Евросоюза и КНР, у которой уже две вакцины, поэтому с уверенностью можно констатировать, что у нас будут применяться несколько вакцин. Первая фаза охватит медработников и жителей домов престарелых, далее будут привиты люди старше 75 лет, затем старше 65, потом 55 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Грузия уже располагает необходимой инфраструктурой для хранения любых вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech, при температуре ниже минус 80 градусов, но разовым объемом не более 300 тысяч доз. Для хранения других вакцин мы располагаем неограниченными ресурсами».

Как следовало из заявлений ответственных лиц, введенные с конца ноября ограничения, сыграли свою роль – в стране наблюдается снижение случаев COVID-19. Как подчеркнул Амиран Гамкрелидзе, в целом, по сравнению с началом декабря, количество активных заболеваний снизилось вдвое – до 14 тысяч, а число госпитализированных на 1400 человек – до 5,6 тысяч. От COVID-19 вылечились 92% заболевших, смертность не превышает 1%.