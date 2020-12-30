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Гарибашвили: Грузия может начать производство военных дронов
В Грузии может быть начато производство военных донов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».
С 2010 года в Грузии действует один военный завод – государственный военный научно-технический центр «Дельта». Производство объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и контролируется министерством обороны Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
«Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится под управлением «Дельта» – просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают возможно начать производство дронов», – заявил Гарибашвили.
Глава Минобороны добавил, что грузинский авиазавод «был и остается одним из самых высокотехнологичных». При этом Гарибашвили указал, что конкуренция на рынке небольшая, поскольку сегодня летательные аппараты производят «всего около 20 стран мира».
Ранее Гарибашвили заявил, что в 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами. Он также сказал, что в 2021 году Грузия планирует приобрести новые оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотники.
- «Дельта» производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Уже несколько лет центр экспортирует свою продукцию за рубеж. На базе авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов.
Другие новости дня
Двум арестованным в Абхазии россиянам грозит 15 лет тюрьмы. ВИДЕО
Двое жителей Ростова-на-Дону предстанут перед судом в Абхазии за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагрский районный суд.
Сообщается, что партию наркотического вещества «метадон» общим весом почти в 350 грамм (средней стоимостью на черном рынке до 14 млн. рублей) сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли в сентябре этого года. По информации МВД, обвиняемые распространяли наркотики путем тайных закладок, которые делали сразу в нескольких районах Абхазии.
«Сами россияне расположились в городе Новый Афон, где сняли номер в гостинице. По приезду в Абхазию они приобрели автомобиль, на котором и перемещались по республике», – сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что один из обвиняемых «не только рассказал все детали преступного умысла их организованной группы, но и поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления».
По версии следствия, один из россиян являлся организатором преступной группы, ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы; второй - исполнителем, наказание для него предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.
Нагрузки на абхазскую энергосистему снизились, майнеры ищут обходные пути
Нагрузки на энергосистему Абхазии удалось снизить до приемлемого уровня, заявили в компании «Черноморэнерго». Сообщается, что работа по отключению криптоферм продолжается.
Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Уже несколько часов после начала блокировки сайтов для майнинга в сети появились объявления с предложением обойти ограничения. Сообщается, что стоимость такой услуги – 5000 рублей.
- В ноябре в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления криптоферм. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- В «Черноморэнерго» предупредили о возможном отключении перегруженных линий – в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
Британия первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19
Власти Великобритании одобрили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную корпорацией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Это вторая вакцина, сертифицированная в Британии - после вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Великобритания одной из первых в мире начала массовую вакцинацию. С появлением нового препарата, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, появились шансы на то, что эпидемия COVID-19 в Британии будет побеждена уже весной. Через несколько месяцев, как ожидают власти, в стране будут привиты миллионы человек, прежде всего представители групп риска.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал регистрацию оксфордской вакцины фантастической новостью и триумфом британской науки.
Вакцина AstraZeneca является аденовирусной векторной, её действие построено на иных принципах, чем у РНК-вакцин, таких как препарат Pfizer. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, что заметно ниже, чем у её конкурентов. Однако несколько дней назад представители AstraZeneca заявили, что усовершенствовали "формулу" вакцины, и теперь её эффективность должна быть сопоставима с вакцинами конкурентов. При этом её себестоимость ниже, и её удобнее хранить и перевозить.
Британия стала первой страной, одобрившей оксфордскую вакцину. До конца 2021 года компания предполагает произвести до 3 млрд доз.
В России одобрена также векторная вакцина "Спутник V" института имени Гамалеи. Ранее AstraZeneca и российский институт договорились об исследовании эффективности возможной комбинации двух вакцин.
- В Британии в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом - в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал авиасообщение в Британией. В среду стало известно, что новый штамм впервые выявлен в США.
Меркель поздравила Гахария с переизбранием на должность премьера Грузии
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Георгия Гахария с переизбранием на должность премьер-министра Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», текст официального письма распространяет пресс-служба Гахария.
«Тесные двухсторонние отношения между нашими странами обеспечивают хорошую основу для будущего сотрудничества между нашими правительствами и углубления отношений между нашими обществами. Германия продолжит надежное партнерство с Грузией на пути развития правового государства и демократических структур. Желаю успехов и сил в выполнении ответственных задач в период больших вызовов», – говорится в официальном письме.
Парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря. Депутаты также одобрили представленную Гахария правительственную программу «Для строительства европейского государства».
В ней определены следующие основные цели правительства: преодоление вызванного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ, подача заявки на полноправное членство в Европейском Союзе.
Ахвледиани: Правительство Грузии и международные организации оказали Абхазии помощь в размере 4 млн лари
Правительство Грузии и международные организации оказали Абхазии помощь в размере до 4 млн лари (около 1.2 млн долларов), – заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Она говорит, что для оказания помощи был использован т.н. статус-нейтральный координационный механизм.
При этом госминистр отметила, что из-за «деструктивных подходов» югоосетинского руководства грузинские власти не могут направить помощь в Цхинвальский регион.
Представляя отчет о деятельности ведомства за 2020 год, Ахвледиани также заявила, что на лечение от коронавируса грузинские власти приняли более 250 жителей оккупированных территорий. Ранее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что за время пандемии в клинике Рухи прошли лечение 159 пациентов из Абхазии.
Ахвледиани: «Шаги Российской Федерации, направленные на аннексию, препятствуют примирению»
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани представила отчет о деятельности ведомства за 2020 год. Она заявила, что главным вызовом для страны остаётся оккупация. Тяжелое правовое и социально-экономическое положение жителей оккупированных территорий, по её словам, усугубилось на фоне пандемии коронавируса.
«К грубому нарушению фундаментальных прав человека и этнической дискриминации добавилось беспрецедентное ограничение свободы передвижения, что полностью изолировало население и создало гуманитарный кризис. С этой точки зрения неободимо особо отметить Ахалгорский район», – отметила она.
Ахвледиани говорит, что процесс т.н. бордеризации и похищения людей продолжались, а в незаконном заключении остаются граждане Грузии – Ираклий Бебуа, Заза Гахеладзе, Геннадий Бестаев.
«Шаги Российской Федерации, направленные на аннексию, препятствуют примирению и осложняют наши усилия по развитию отношений с местным населением», – отметила она.
Ахвлелиани заявила, что среди мирных приоритетов правительства, наряду с политикой непризнания и деоккупацией всей страны, необходимо выделить политику примирения и вовлеченности.
COVID-19 в Грузии: 1738 новых случаев, 38 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2481. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
За сутки в стране выявили 1738 новых случаев коронавируса (днём ранее – 2012), выздоровели 2638.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 225 893, выздоровевших – 210 445.
За сутки было проведено 14192 теста, из них PCR-тестов – 7118, экспресс-тестов на антиген – 7074.
Накануне коронавирус выявили у главного эпидемиолога страны, директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.
Ранее коронавирусом был заражен главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе. Его выписали из больницы на 15-й день после инфицирования. При лечении Церцвадзе использовали антивирусный препарат ремдесивир.
Президент Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума приняла законопроект 22 декабря.
Изначально предполагалось, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, не способных самостоятельно передвигаться, но эта норма была исключена из закона. Теперь он позволяет отправлять туда людей в состоянии лёгкого и среднего опьянения. Сотрудники правоохранительных органов смогут отправлять людей в вытрезвитель без их согласия.
В ходе разработки законопроектов правозащитное и медицинское сообщество высказывали опасения о возобновлении практики насильной доставки в вытрезвители. Отмечалось, что медицинская помощь не должна предоставляться помимо воли граждан.
Законом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, то есть их услуги могут быть платными. Ранее сообщалось, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь.
Авторы закона опирались на опыт СССР, где в начале 30-х годов прошлого века создали систему медицинских вытрезвителей. В 2010 году систему признали избыточной, и в течение года все вытрезвители ликвидировали.
Путин и Бжания обменялись новогодними поздравлениями
Президент России Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте абхазского лидера, говорится, что «в уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе».
«Рассчитываю на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии – мира и благополучия», – отмечает Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме Бжания, отправленной на имя Путина, сказано, что 2020 год был трудным не только для России и Абхазии, «но и для всего мира».
«Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров», – заявил Бжания.
Российского лидера с Новым годом поздравил и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Убежден, что в новом 2021 году двусторонние отношения в духе стратегического партнерства получат динамичное развитие и всецело будут расширяться во благо взаимовыгодного сотрудничества между Южной Осетией и Россией в самых различных областях», – говорится в поздравительной телеграмме Бибилова.
В тексте отмечается, что уходящий год был непростым, но событийно насыщенным и плодотворным в решении поставленных задач восстановления инфраструктуры населенных пунктов и районов Южной Осетии. В частности, инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры.
В Абхазии выявлено 112 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 538 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, 85 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента:
- мужчина 1959 года рождения поступил в медучреждение 28 декабря в тяжелом состоянии, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Несмотря на оказанную экстренную помощь, пациент скончался в тот же день.
- мужчина 64 лет поступил в госпиталь 17 декабря, с диагнозом «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это скончался 28 декабря. У него также был подтвержден диагноз «новая коронавирусная информация».
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 36 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 29, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 45 пациентов.
В сухумском мобильном многопрофильном госпитале находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8675 человек. 113 летальных случаев. Выздоровели 6786 человек.
Против Навального возбуждено дело о растрате пожертвований в ФБК
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников.
Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье политику грозит до 10 лет лишения свободы. Навальный прокомментировал это в твиттере словами: «Путин, похоже, просто бьется в истерике».
В инстраграме Навальный отметил, что ранее ему грозили заменить условный срок по одному из уголовных дел реальным, но в итоге возбудили новое уголовное дело. «СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь», - написал оппозиционер.
Сообщение в инстаграме опубликовано с геотегом «Москва». Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после попытки покушения на него. Его пытались отравить в Томске, предположительно боевым химическом веществом группы «Новичок». Он обвиняет в организации покушения лично президента России Владимира Путина - Кремль это отрицает.
14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации говорилось, что Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
Впоследствии Навальный опубликовал свой телефонный разговор с, как утверждается, одним из сотрудников ФСБ, который фактически признался в покушении и рассказал подробности, думая, что разговаривает с начальством. В ФСБ назвали разговор подделкой.
Против политика уже возбуждено дело о клевете. Ранее он был осужден за хищение по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Он и его сторонники называют оба дела политически-мотивированными, по обоим делам Европейский суд по правам человека признал нарушенным право политика на справедливое судебное разбирательство.
Анатолий Бибилов поручил выдать медикам «красной зоны» выплаты за два месяца
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился сегодня, 29 декабря, с медиками «красной зоны» и администрацией Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ). Поводом для встречи послужило письмо, направленное медиками на имя главы республики, касающееся стимулирующих финансовых выплат.
Антолий Бибилов выразил врачам признательность за проявленные ими профессиональные и человеческие качества. Он отметил, что стимулирующие выплаты производятся на основании постановления правительства и если в период карантина врачи, заходившие в «красную зону», оставались там на длительное время и выплаты им начислялись посуточно, то в период всплеска коронавирусной инфекции их работа разделилась на смены. И сумма, предусмотренная за сутки, сейчас вынужденно делится на выплаты дневной и ночной смены, то есть, становится почасовой.
«Это не означает, что ваш труд ценится меньше. Наоборот. Мы понимаем, что нагрузка возросла в период всплеска. И ни президент, ни правительство не хотят сэкономить на вас. Но мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем. Я бы очень хотел, чтобы вам платили больше», - отметил Бибилов.
Одна из врачей «красной зоны», обращаясь к президенту, отметила, что, когда они заступали в «красную зону», то это было сделано не из меркантильных соображений, а по зову сердца и долга. «Когда мы заступали в «красную зону», то мы не думали об этих выплатах. Нам примерно сказали, что будет 3000 рублей за заход. Мы работали, как могли, многие заболели, а многие выполняли свою работу заболевшими», - сказала она.
Президент отметил, что недовольство медработников возникло из-за отсутствия разъяснительной работы с персоналом со стороны Министерства здравоохранения и социального развития и руководства РММЦ, а также «сбоя работы в одном из звеньев цепи», которое отвечает за своевременное осуществление выплат.
Анатолий Бибилов отдельно поинтересовался причиной задержек выплат медперсоналу. В ходе встречи выяснилось, что в РММЦ на сегодняшний день не получили надбавки не только за октябрь и ноябрь, но и за сентябрь, несмотря на то, что необходимая сумма за сентябрь была перечислена в медучреждение, передает информагентство «Рес».
«Это абсолютно недопустимо. Врачи, медсестры, санитарки не должны ждать своих выплат. У вас есть деньги, вы должны их выплатить сегодня, а не ждать денег за последующие месяцы, чтобы облегчить себе работу. Выплаты за октябрь и ноябрь также должны быть выплачены до конца года, в течение двух дней», - обратился президент к руководству РММЦ.
Он отметил, что выплаты за декабрь будут осуществлены в январе.
В Хорватии в результате землетрясения много пострадавших
В Хорватии в результате землетрясение магнитудой 6,4 много пострадавших, сообщили местные экстренные службы.
По информации телеканала N1, эпицентр толчков находился в городе Петриня, в 50 километрах от столицы страны Загреба. Телеканал со ссылкой на представителя администрации города сообщил о гибели 12-летнего ребёнка. Но другие детали не приводятся. N1 показал кадры того, как спасатели извлекают из-под завалов местного жителя с ребёнком. Оба живы. На других кадрах - дом с обвалившейся крышей, передаёт Reuters.
О большом количестве пострадавших в Петрине, а также в соседнем городе Сисак сообщил глава службы срочной медицинской помощи Сисака Томислав Фабиянич. У пострадавших, по его словам, переломы, сотрясение мозга, некоторых пришлось оперировать.
Новостное агентство Словении STA передало, что в качестве меры предосторожности власти решили на время остановить единственную в стране атомную электростанцию, находящуюся в ста километрах от эпицентра толчков.
Землетрясение ощущалось в Загребе, где люди в панике выбегали на улицы. На некоторых из этих улиц - осколки черепицы с крыш, другой мусор. Также толчки почувствовали жители ряда районов в Боснии и Сербии.
Балканская служба Радио Свобода отмечает, что сильные толчки происходят в Хорватии второй день подряд. Повреждены здания в нескольких населённых пунктах.
Бибилов уволил своего госсоветника Сослана Джусоева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении госсоветника Сослана Джусоева от занимаемой должности.
В пресс-службе сообщили, что Бибилов провел совещание со своими советниками и помощниками, в ходе которого дал оценку их деятельности.
«По итогам совещания президент отметил крайне нерезультативную работу государственного советника Сослана Джусоева, чьей сферой деятельности определены вопросы экономического развития Республики Южная Осетия. Было отмечено, что Сослан Джусоев за время работы не предоставлял предложений, докладных записок или других документов в рамках своих обязанностей», – сказано в сообщении.
Отметим, что Сослан Джусоев был назначен госсоветником в 2012 году – югоосетинским лидером Леонидом Тибиловым.
Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2021 год
Парламент Грузии на пленарном заседании 82 голосами «за» утвердил государственный бюджет на 2021 год.
Согласно документу, общие доходы бюджетной системы будут снижены на 1.662 млрд лари по сравнению с показателем 2020 года и составят 16.758 млрд лари.
Объем ассигнований из государственного бюджета увеличится на 2.460 млрд лари по сравнению с утвержденным планом на 2020 год и составляет 18.384 млрд лари.
При этом расходы увеличатся на 221,9 млн лари и составят 12.778 млрд. Более 890 млн из этой суммы пойдет на финансирование мер, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и преодоление кризиса, – пишет «Новости-Грузия».
В отличие от первоначальной версии проекта бюджета, в которой прогнозировался экономический рост на 5% в 2021 году, в окончательной версии проекта ожидаемый рост составит 4,3%.
По словам заместителя министра финансов Грузии Георгия Какауридзе, в последние годы в стране наблюдался высокий экономический рост, довольно позитивно было и начало 2020 года, однако пандемия оказала влияние на экономические показатели.
По его словам, также ожидается сокращение части инвестиций. Все это отразится на параметрах бюджета, включая дефицит бюджета. Какауридзе также пояснил, что высокий показатель дефицита бюджета сохранится за счет того, что государство планирует и дальше оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу.
Заместитель министра также коснулся темы внешнего долга – по его словам, правительству понадобится строгий план, чтобы снизить долг. Грузия почти приблизилась к запрещенному конституцией показателю, когда внешний долг составляет 60% ВВП, и в следующем году этот показатель вырастет до 60,1%.
- В обсуждении документа и в голосовании приняли участие только представители правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция отказывается работать в парламенте, обвиняя власти в фабрикации результатов голосования 31 октября и требуя провести новые выборы.
Россию ждёт напряженный год с точки зрения международных разбирательств – Минюст РФ
Новый год будет насыщен разбирательствами в международных судах с участием РФ, только в январе ожидается три заседания, сообщил заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин
«Уже ясно, что нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств. Многие процессуальные события перенеслись с уходящего года, который прошел под знаком карантинных ограничений», – сказал Гальперин в интервью «Интерфаксу».
По его словам, «иностранные и международные суды снова набирают обороты».
«21 января ЕСПЧ обнародует постановление по межгосударственному делу – Грузия против России - в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. В сентябре 2021 года ЕСПЧ уже запланировал публичное заседание по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий, имевших место на востоке Украины в 2014 году», – отметил Гальперин.
Ранее в Минюсте Грузии заявили, что Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года.
По данным грузинского ведомства, Тбилиси обвиняет Москву в нарушении восьми статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии. Грузинская сторона считает, что было нарушено право на жизнь (статья 2); запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3); Право на свободу и безопасность (статья 5); Право на защиту частной и семейной жизни (статья 8); Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13); Защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола); Право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола); Свобода передвижения (статья 2 Протокола № 4).
«С начала рассмотрения дела по существу - с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд. Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства», – говорилось в заявлении Минюста Грузии.
У главного эпидемиолога Грузии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у главного эпидемиолога страны, директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что Гамкрелидзе контактировал с инфицированным, после чего тестировался на коронавирус каждые 48 часов. Результат последнего теста оказался положительным.
Ранее коронавирусом был заражен главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе. Его выписали из больницы на 15-й день после инфицирования. При лечении Церцвадзе использовали антивирусный препарат ремдесивир.
- Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 224 155, выздоровевших – 208 951. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2443 человек.
Россия запретила въезд ряду граждан ФРГ в ответ на санкции ЕС
Россия запретила въезд на свою территорию руководящим сотрудникам силовых структур ФРГ.
В заявлении российского МИД, распространённом во вторник, говорится, что Москва расширила санкционный список граждан Германии в ответ на "деструктивные действия со стороны ЕС". В МИД подчеркнули, что "на протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином". Эти действия, как считают в российском руководстве, предпринимались с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета санкций против Москвы.
Имён граждан ФРГ, которым запрещается въезд в Россию, в заявлении МИД не приводится
В октябре Евросоюз объявил о санкциях против руководителя российской военной разведки Игоря Костюкова и еще одного россиянина, офицера Дмитрия Бадина, а также против 85-го Главного центра специальной службы Генштаба, специализирующегося на криптографии, писала "Немецкая волна". Россиян обвинили в краже электронной переписки канцлера ФРГ Ангелы Меркель вследствие хакерской атаки на германский парламент пять лет назад.
В отношении попавших в санкционный список лиц вводятся визовые запреты, их имущество в ЕС подлежит замораживанию. Физическим и юридическим лицам в странах ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В пресс-релизе Совета ЕС от 22 октября отмечалось, что всего под санкциями за кибератаки находятся уже 8 физических и четыре юридических лица.
В результате кибератаки на германский бундестан весной 2015 год IT-инфраструктура парламента была полностью парализована. Его пришлось отключить от Сети на несколько дней. Хакеры похитили значительный объем данных и, помимо почты Меркель, взломали электронную переписку целого ряда депутатов.
Французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет
Французский модельер Пьер Карден умер 29 декабря на 99 году жизни. Об этом его семья сообщила агентству Agence France-Presse.
Карден — один из создателей современного мира высокой моды. В 1960 году он первым показал публике коллекцию мужской одежды. Он одним из первых использовал стиль унисекс, и первым начал продавать дизайнерские вещи в массовых магазинах.
Модельер родился неподалёку от итальянского Тревизо, его родители переехали во Францию, когда ему было два года, сбежав от фашистского режима. Он начал создавать одежду уже в 14 лет, работал в доме моды Paquin, стал главным дизайнером в ателье Кристиана Диора.
В 1950 году основал свой дом, был известен инновационным и авангардным подходом к моде. Работал театральным художником, создавал костюмы для фильма Жана Кокто и для балерины Майи Плисецкой. Среди его протеже — модельеры Жан-Поль Готье и Андре Оливер.
- Карден во время Второй мировой войны был волонтёром Красного креста. Его состояние в 2018 году оценивалось в 800 миллионов долларов.
Жителям Тбилиси повысили тариф на воду
Вместе с повышением тарифа на электроэнергию, в Тбилиси с января 2021 года повысился и тариф на воду.
Как пишет «Новости-Грузия», для тех, кто пользуется счетчиком, разница в цене составляет 17 тетри, а для тех, у кого фиксированная оплата – 63 тетри. Такое решение приняла Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии.
Тариф за использование воды за 1 м3 увеличивается с 32.9 тетри до 50 тетри; фиксированный тариф увеличится с 3.89 лари до 4.51 лари (один доллар – 3.2716 лари).
Кроме того, подорожало и водоснабжение для компаний. Теперь они будут платить на 2.1 лари больше: 6.5 лари вместо 4.4 лари за каждый кубический метр воды.
При этом занимающаяся водоснабжением столицы компания «Georgian Water and Power» настаивала на еще большем увеличении тарифа, однако комиссия не учла часть представленных компанией расходов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня пообещал, что правительство покроет разницу между старым и новым тарифом на воду для социально необеспеченных граждан.
В Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии провели 76 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 18 новых случаев заболевания, сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 2280. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 еще 25 человек, всего выписано из медучреждений 1515 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 765 человек», – сказала Гаглоева.
По информации главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра проходят лечение 87 пациентов с COVID-19.
- Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
- По информации югоосетинских властей, мобильный госпиталь Минобороны России «выполнил поставленные задачи по оказанию помощи местному населению» и направился в пункт постоянной дислокации.
Жителей Южной Осетии призвали не стрелять из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь
Выявление и пресечение фактов стрельбы из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь – главный вызов югоосетинских силовиков.
В МВД самопровозглашенной республики заявили, что сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период новогодних праздников.
«Нарушителей будут наказывать жестко. За последние годы, благодаря усилиям силовых ведомств, удалось свести к минимуму применение огнестрельного оружия на различных мероприятиях. Во избежание несчастных случаев МВД еще раз обращается к жителям республики и напоминает, что граждане, открывшие стрельбу из огнестрельного оружия, будут привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, патрульно-постовыми нарядами будут осуществлены проверки транспортных средств «на предмет выявления и пресечения попыток несанкционированного провоза оружия», а водителей будут проверять на предмет выявления признаков состояния опьянения.
«Для поддержания общественного порядка регулярно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Антиобщественное поведение будет караться в соответствии с законодательством. Все прилагаемые усилия направлены на снижение уровня преступности в республике», – сказано в заявлении.
- Ранее жителей Южной Осетии попросили сообщать о деятельности иностранных спецслужб: «Любая информация будет восприниматься конфиденциально, с гарантией анонимности».
Давид Залкалиани: «Оккупация была и остается главным вызовом»
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, оккупация была и остается главным вызовом для страны, поскольку Россия продолжает незаконные действия в условиях пандемии. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Оккупация была нашим главным вызовом и останется им исходя из того, что в текущем году, несмотря на пандемию, Россия продолжала незаконные действия — протягивание колючей проволоки, «бордеризацию», незаконные задержания, до сих пор наш соотечественник (Заза) Гахеладзе находится в незаконном плену, также были задержаны несколько наших граждан, которых нам удалось вернуть в их семьи», – заявил Давид Залкалиани.
По словам министра, Грузия и в дальнейшем будет использовать максимум ресурсов для усиления давления международного сообщества на Российскую Федерацию.
«Как вы знаете, несмотря на пандемию, Российская Федерация активно участвовала в кампании по дезинформации, были точечные атаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как лаборатория Лугара. Мы сделали все возможное, чтобы во всех международных форматах сосредоточить внимание на вопросе оккупации грузинских территорий, где он обсуждается и будет обсуждаться в будущем», – заявил Давид Залкалиани.
Как пишет СОВА, министр перечислил ряд важных международных документов, принятых «в результате интенсивной работы внешнеполитического ведомства»:
- Резолюция Генассамблеи ООН по правам человека, отчет Комиссии по правам человека и отчет Генсека ООН о статусе вынужденно перемещенных из оккупированных регионов граждан;
- Увеличилось количество сторонников и соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона / Южной Осетии (Грузия)»;
- Отчеты 21 и 22 Генерального секретаря Совета Европы — «Конфликт в Грузии»;
- Решение Комитета заместителей министров Совета Европы;
- Совместные заявления Группы друзей Грузии ОБСЕ;
- Впервые было принято заявление т.н. «пятерки» ОБСЕ (бывших, нынешних и стран-председателей организации на ближайшие три года), которое, в отличие от нескольких последних лет, более полно освещает тему российско-грузинского конфликта.
Глава МИД отметил, что основными задачами на будущее остаются деоккупация территорий страны, предотвращение эскалации и процесса аннексии. По его словам, работа со стратегическими партнерами во всех форматах будет активной и в дальнейшем.
Кроме того, Залкалиани отметил, что прилагаются усилия для обеспечения доступа международных правозащитных организаций на оккупированные территории и неограниченного доступа к мониторингу Миссии наблюдателей Евросоюза.
Впервые в Грузии автором лучшего гола года стала женщина. ВИДЕО
Федерация футбола Грузии на ежегодной традиционной церемонии награждения (GFF AWARDS 2020) назвала автора лучшего гола сезона 2020 года.
Большинство голосов болельщиков заслужил гол нападающей клуба «Ланчхути» Хатии Чкония, забившей румынскому «Клюжу» в Лиге чемпионов УЕФА. Отметим, что грузинская женская футбольная команда в текущем году впервые вышла в плей-офф европейского турнира.
Чкония также получила награду федерации в номинации «лучший игрок женского футбола».
Лучшим футболистом Грузии же стал 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он заявил Первому каналу Грузии, что планирует в скором времени покинуть российский чемпионат и перейти в европейский клуб.
«Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет - играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», – сказал он.
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