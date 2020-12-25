Ираклий Гарибашвили скомандовал: «Марш!»

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили отчитался о работе за 2020 год. Страна активно перевооружается, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО. В Сухуми с тревогой наблюдают за «беспилотными» планами Тбилиси. А некоторые западные военные эксперты прочат Грузии североатлантическое будущее уже в будущем году.

Курс североатлантический, марш форсированный – министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили представил отчет о работе военного ведомства за 2020 год. Основной акцент министр сделал на углублении практического сотрудничества с НАТО и переход на завершающий этап приведения вооруженных сил страны в соответствие со стандартами альянса. По словам Гарибашвили, Тбилиси продолжает придерживаться политики: «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО»:

«Мы каждый день укрепляем наше практическое сотрудничество с НАТО. Успешно осуществляется реализация основного пакета НАТО-Грузия. В этом году пакет был обновлен, и средства, которые помогут нам повысить совместимость с НАТО, были дополнительно расширены».

В этой связи особого внимания, отмечает Гарибашвили, заслуживает Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия, который в результате подписанного в этом году соглашения, стал аффилированным центром НАТО. Гарибашвили уверен, что в обозримом будущем поставленные цели будут достигнуты:

«Мы, как нация, приверженная европейским ценностям, стремимся к достижению поставленной цели. В частности, к членству в евроатлантическом пространстве. Наши военные с их профессионализмом и самоотверженностью вносят большой вклад в миротворческие операции, будь то миссия НАТО в Афганистане или ЕС в Центральноафриканской Республике и Мали. Я хочу поблагодарить наших военных за их особый вклад и преданность делу международной безопасности».

Безопасность Грузия будет поднимать, в том числе, за счет полного обновления вооружения и модернизации. В частности, по словам министра обороны, в следующем 2021 году грузинская армия будет полностью укомплектована винтовками М-4 стандарта НАТО, современными пулеметами, гранатометами и другим оружием. Особое внимание, по словам Гарибашвили, будет уделено развитию средств противовоздушной обороны. В частности, будут модернизированы РЛС, а также закуплены оперативно-тактические беспилотные разведывательные и боевые летательные аппараты (дроны), которые будут прикреплены как ко всем наземным родам войск – от мотострелковых частей и до артиллерии.

При этом решение грузинского Минобороны о закупке дронов, показавших свою эффективность во время второй карабахской войны, встревожило Сухуми. МИД самопровозглашенной республики обвинил Тбилиси в активном наращивании военного потенциала:

«Крайне трудно оправдать планы по покупке разведывательных и боевых БПЛА исключительно интересами самообороны. В свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружений могут быть применены исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов», – говорится в сообщении де-факто ведомства.

По мнению Сухуми, такие действия «со всей очевидностью демонстрируют откровенно враждебный настрой Грузии» и «полностью обесценивают любые декларативные шаги о приверженности мирному урегулированию конфликтов».

При этом в МИДе самопровозглашенной республики уверены, что «курс на милитаризацию Грузии активно поддерживается официальным Вашингтоном, выступающим в качестве стратегического партнера Тбилиси». В Сухуми уверены, что «подобные провокационные действия» способны породить новый виток напряженности в регионе:

«Абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе», – подчеркивает абхазский МИД.

Впрочем, официальный Вашингтон вряд ли отреагирует на «ноту» Сухуми. Для Соединенных Штатов в ближайший месяц, а возможно и месяцы, Южный Кавказ точно не будет в числе приоритетных направлений.

Тем не менее, будущий год, по мнению бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, может принести в Грузию хорошие новости. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» генерал вновь заявил, что НАТО может пригласить Тбилиси в свои ряды уже в 2021 году, минуя этап предоставления Плана действий по членству.

«Это должно произойти как можно скорее, и альянс должен принять Грузию без Плана действий. В сложившейся ситуации этот план уже не работает. Он хорошо работал, когда НАТО только начало расширяться после окончания «холодной войны». Но сейчас Грузия намного продвинулась в отношениях с НАТО, США и Соединенным Королевством».

Ранее Бен Ходжес уже заявлял, что Брюссель может принять Грузию в Североатлантический альянс по примеру Германии, когда та была разделена на ФРГ и ГДР. Тогда в Восточной части страны были дислоцированы советские войска – так же, как сегодня на оккупированных территориях Грузии расположены российские военные базы. «Таким образом, есть прецедент приглашения государства в НАТО, даже если его часть оккупирована Россией», – подчеркивал Бен Ходжес.

Впрочем, на официальном уровне в Брюсселе и Вашингтоне от таких прогнозов воздерживаются, заявляя лишь, что Грузия рано или поздно станет членом альянса.

При этом часть грузинского общества считает, что североатлантический вектор страны торпедируется самими грузинскими властями. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости активного участия Грузии в «Кавказской платформе», известной также как «Платформа шести», многие расценили как отход от пути в НАТО. Инициатива президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана исключает из активной политики в регионе Южного Кавказа США и Европу, одновременно подключая Россию и Иран. И если с Тегераном у Тбилиси отношения вполне нормальные, то балансирование на одной геополитической платформе с Москвой может быть чревато для Грузии. Пока МИД страны оправдывается за слова президента, уверяя, что ее не так поняли, перед президентским дворцом в Тбилиси акция протеста. На плакатах надписи – «Мы хотим в НАТО».