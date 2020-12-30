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Уроки пандемии: школа без детей

Уроки пандемии: школа без детей
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Уроки пандемии: школа без детей

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1 час 20 минут – столько нужно педагогу Верико Каландаришвили, чтобы дойти до школы Вальдорфа, где она преподает. Классная комната пуста – своих учеников Верико видит на экране мобильного телефона. Как школьная жизнь стала виртуальной, и каким был год, изменивший мир не только взрослых, но и детей?

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