Уроки пандемии: школа без детей

1 час 20 минут – столько нужно педагогу Верико Каландаришвили, чтобы дойти до школы Вальдорфа, где она преподает. Классная комната пуста – своих учеников Верико видит на экране мобильного телефона. Как школьная жизнь стала виртуальной, и каким был год, изменивший мир не только взрослых, но и детей?