В Сухуми сообщили, что состояние здоровья Аслана Бжания удовлетворительное

Новый год будет насыщен разбирательствами в международных судах с участием РФ, только в январе ожидается три заседания, сообщил заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин

«Уже ясно, что нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств. Многие процессуальные события перенеслись с уходящего года, который прошел под знаком карантинных ограничений», – сказал Гальперин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, «иностранные и международные суды снова набирают обороты».

«21 января ЕСПЧ обнародует постановление по межгосударственному делу – Грузия против России - в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. В сентябре 2021 года ЕСПЧ уже запланировал публичное заседание по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий, имевших место на востоке Украины в 2014 году», – отметил Гальперин.

Ранее в Минюсте Грузии заявили, что Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года.

По данным грузинского ведомства, Тбилиси обвиняет Москву в нарушении восьми статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии. Грузинская сторона считает, что было нарушено право на жизнь (статья 2); запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3); Право на свободу и безопасность (статья 5); Право на защиту частной и семейной жизни (статья 8); Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13); Защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола); Право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола); Свобода передвижения (статья 2 Протокола № 4).

«С начала рассмотрения дела по существу - с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд. Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства», – говорилось в заявлении Минюста Грузии.