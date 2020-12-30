Воссоединение 2.0: лечение, обучение, торговля

Около тысячи пациентов с оккупированных территорий и миллионы лари финансовой помощи жителям Абхазии – государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани подвела итоги работы ее ведомства за 2020-й год.

До 4 миллионов лари из государственного бюджета Грузии и от международных донорских организаций потрачено на финансовую помощь в области здравоохранения жителям оккупированных регионов. Об этом заявила госминистр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани, представляя годовой отчет. По ее словам, для финансовых операций в абхазском направлении был задействован т.н. нейтральный координационный механизм:

«Поставки различным медицинским учреждениям на местах продолжаются, и в этом году помощь, предоставленная правительством Грузии компоненту здравоохранения (Абхазии), составляет до 4 миллионов лари. Как только началась пандемия, мы заявили на самом высоком уровне, что население оккупированных регионов и сел, находящихся на разделительных линиях, не останется в одиночестве перед лицом этой проблемы. Заявление правительства сразу же претворилось в конкретные действия».

Среди конкретных действий Ахвледиани называет, в том числе, медицинские услуги, предоставленные грузинской стороной жителям оккупированных регионов на базе клиник, расположенных на территории, подконтрольной официальному Тбилиси:

«Население оккупированных регионов продолжает получать бесплатные медицинские услуги в рамках государственной программы, которой в этом году воспользовались до 900 пациентов. Среди них более 250 пациентов с короновирусной инфекцией были перевезены из оккупированных регионов для лечения в наших клиниках».

Ахвледиани подчеркнула, что центральные власти Грузии оборудовали госпиталь, специализирующийся на COVID-19, в непосредственной близости к разделительной линии с Абхазией. Помимо непосредственно лечения, Тбилиси обеспечил распространение самой актуальной информации о короновирусе на абхазском и осетинском языках. Также был осуществлен обмен опытом между врачами посредством онлайн-консультаций и визитов экспертов ВОЗ в абхазский регион. Плюс ко всему, отметила госминистр, при помощи международных партнеров была осуществлена доставка медикаментов. Правда, все это было сделано преимущественно на абхазском направлении:

«К сожалению, в ответ на пандемию мы не смогли оказать аналогичную помощь Цхинвальскому региону, из-за деструктивного подхода оккупационного режима».

Помимо помощи, связанной с пандемией коронавируса, Ахвледиани отчиталась и о бизнес-проектах на оккупированных территориях, финансирование которых начнется в 2021 году. 14 таких проектов были выбраны на конкурсной основе с целью установления торгово-экономических отношений между жителями по обе стороны линии разделения:

«В рамках мирной инициативы в этом году полноценно заработал финансовый механизм «Фонд мира для лучшего будущего», который, несмотря на пандемию, успешно провел первый грантовый конкурс. Необходимо отметить, что он выделяет гранты при помощи международных партнеров; в этой связи поддержку уже выразили Германия и Швейцария. С нашего согласия международные партнеры приступили к реализации 36 новых проектов укрепления доверия», – сообщила Ахвледиани.

Ключевыми приоритетами политики примирения, по словам госминистра, обозначены диалог и восстановление доверия между разделенными обществами. Тбилиси, уверяет Ахвледиани, готов расширять неформальный диалог и сотрудничество на основе общих интересов с «абхазской и осетинской общинами»:

«Несмотря на то, что пандемия несколько задержала встречи, направленные на восстановление доверия за рубежом, заслуживают внимания последние успешные примеры неформального общения с абхазской общиной и положительный опыт, полученный в результате сотрудничества в областях, представляющих общий интерес».

Впрочем, госминистр не стала уточнять, какие именно успешные примеры «неформального общения» она имела в виду. Ахвледиани лишь отметила, что «благодаря такому диалогу и конструктивному подходу» в сентябре 2020 года более 1000 студентов, школьников и их семей были эвакуированы из абхазского региона для продолжения учебы на территории, подконтрольной официальному Тбилиси.

Что касается непосредственно механизма обучения, в результате внеклассных подготовительных и других льготных программ, по информации Ахвледиани, в этом году в грузинские вузы, по сравнению с прошлым годом, было зачислено в три раза больше студентов из оккупированных регионов – до 400 человек. Программа разработана с учетом потребностей молодых людей и предусматривает финансирование образования, выплату стипендий и предоставления жилья жителям Абхазии и Южной Осетии.