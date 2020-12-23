Задача №1 «Грузинской мечты» №3

Восстановление территориальной целостности Грузии остается задачей номер один для правительства Грузии. Как в свой третий избирательной срок намерено оно ее добиться, рассказал кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария.

Ни борьба с пандемией, ни внутриполитический кризис не могут сдвинуть с первого места в повестке дня правительства «Грузинской мечты» вопрос территориальной целостности страны. Это следует из программной речи Георгия Гахария. С ней он предстал перед своей фракцией как кандидат в премьер-министры после парламентских выборов.

«Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны».

Депутатов заинтересовала перспектива Женевского формата, в рамках которого уже долгое время нет никакого продвижения. Пока Женевские дискуссии остаются единственными, ввиду сложившейся нелегкой ситуации, сказал Георгий Гахария:

«Не то что доступность программ социальной помощи, – переходы закрыты, и когда люди нуждаются в лечении, мы не можем их транспортировать с той стороны оккупационной линии. Вот на таком уровне мы находимся. Потому в качестве первой и приоритетной задачи в Женеве мы должны максимально и мирными международными усилиями достичь выполнения взятых Россией обязательств. Речь идет о защите элементарных, базовых прав человека».

Георгий Гахария там же добавил, что любой другой формат диалога по разрешению конфликтов и деоккупации Грузией рассматривается только наряду с сотрудничеством с международными партнерами.

Благодаря им, аппарату госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия удалось задействовать «Фонд мира для лучшего будущего». Об этом сообщила накануне Тея Ахвледиани на парламентских комитетских слушаниях в рамках утверждения правительства новым созывом парламента.

Ахвледиани сообщила что Германия, Швейцария и другие международные партнеры выделят деньги, которые будут направлены на бизнес-проект для жителей Абхазии и Южной Осетии. Заявку получение гранта, по словам госминистра, подали несколько десятков человек, проживающих на неподконтрольных грузинским властям территориях.

Тея Ахвледиани не стала вдаваться в подробности неформальных контактов с абхазами и осетинами, которые заинтересованы в предложениях грузинских властей в рамках программы «Шаг к лучшему будущему». Видимо, и потому, что в последующей речи госминистр заявила, что «шаги оккупационного режима направлены, в том числе, на то, чтобы не допустить примирения абхазов, осетин и грузин».

Несмотря на трудности, правительство и аппарат госминистра намерены в течение следующих лет добиваться деоккупации страны с помощью международных партнеров. Тея Ахвледиани перечислила требования, которые Тбилиси продолжит предъявлять, в том числе, и в формате Женевских дискуссий, среди которых и освобождение задержанных в Сухуми и Цхинвали:

«Дать возможность населению, проживающему на оккупированных территориях, свободного передвижения, доступности к жизненно важным сервисам. Восстановить право людей на достойную жизнь, в том числе, право на обучение на родном языке и на собственность. Прекратить на местах дискриминацию и притеснение гражданских активистов и обеспечить доступ международных организаций по мониторингу по правам человека на оккупированных территориях, также обязательно восстановить Механизмы по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Гали».

Тея Ахвледиани отметила, что при этом грузинская сторона продолжит предпринимать усилия для налаживания связей с абхазами и осетинами в рамках неформального диалога.

Хотелось бы больше конкретики, говорит бывший омбудсмен, глава НПО «Институт исследования демократии» (DRI) Уча Нануашвили:

«Мы потеряли годы, и грузинская политика в этом направлении не продвинулась вперед. За эти годы меняются де-факто власти, оттуда слышны какие-то предложения, но, к сожалению, мы на это не реагируем своевременно. С грузинской стороны не происходит адекватной оценки процессов, которые происходят в Абхазии и в Цхинвали. И в этом проблема. Нужна последовательность, нужны конкретные шаги для вовлечения абхазов и осетин во многие процессы. С этого нужно начинать – нужно менять подход».

По словам Учи Нануашвили, проблемой остается также и то, что инициативы Тбилиси своевременно и должным образом не доходят до адресатов в Сухуми и Цхинвали. И вся эта политика примирения идет по инерции.