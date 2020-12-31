Посол ЕС призывает грузинских политиков направить энергию на объединение и укрепление страны

Руководители 23 языковых служб и главный редактор медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/PC) направили обращение к главе американского Агентства по глобальным медиа Майклу Пэку, в котором обвинили его в "беспрецедентном отходе" от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации.

Агентство по глобальным медиа (USAGM) координирует и направляет работу финансируемых Конгрессом США средств массовой информации. Пэк был назначен на должность в июне президентом Дональдом Трампом. В обращении Пэк обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией – перед тем, как в должность вступит избранный президент США Джо Байден.

Письмо отправлено 30 декабря, свои подписи под ним поставили все члены редакционной коллегии РСЕ/PC и почти все руководители языковых служб. Кроме Пэка, обращение направлено в Сенат и Конгресс – представителям Республиканской и Демократической партий и главе переходного штаба Джо Байдена.

В ноябре федеральная судья США в Вашингтоне постановила, что Пэк некорректно действовал в отношении контролируемых им медиакорпораций и запретила ему вмешиваться в редакционные процессы. В последние недели Байден и его переходный штаб, возглавляемый бывшим заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелом, заявили, что проведут оценку работы главы USAGM, и не исключили его отставки.

Однако, по мнению подписавших обращение, многие решения Пэка, может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. В письме отмечается, что Пэк назначает "своих" людей в совет директоров – с контрактами, которые невозможно пересмотреть в течение двух лет.

Тревогу авторов письма вызвает его попытка лишить медиа- организации, находящиеся в ведении USAGM, финансовой независимости, меняя им условия предоставления грантов от Агентства. Топ-менеджеры Свободной Европы/Радио Свобода возражают против многих пунктов соглашения о грантах. Но ожидается, что оно будет подписано назначенным Паком и его советом директоров президентом медиакорпорации Тедом Липиеном.

Решения Пэка принимаются на фоне беспрецедентного давления на Радио Свобода в разных странах, говорится в обращении. Расширение законодательства об иностранных агентах в России ставит под угрозу журналистов медиакорпорации. Десятки сотрудников Радио Свобода задерживались и арестовывались во время освещения протестов в Беларуси. Работа и жизнь журналистов корпорации подвергается опасности в таких странах, как Иран, Афганистан и Пакистан. В этих условиях, говорится в письме, "Пэк не только не выполнил свой долг по защите организации, но и предпринял сознательные шаги, чтобы ослабить ее".

Медиаменеджер прокомментировал обращение для CNBC. Он заявил, что письмо в его адрес "наполнено неточностями". По утверждению Пэка, он никогда не пытался подорвать независимость редакций от политического давления, а наоборот, выполнял и выполняет свои задачи в полном соответствии с миссией Агентства по глобальным медиа.