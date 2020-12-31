Гахария: Грузия стала игроком международного масштаба на энергорынке

Начало поставок газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС – это большой шаг вперед с точки зрения энергобезопасности, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что Южный газовый коридор помогает компенсировать спад добычи в Европе.

«Важным назначением Южного газового коридора также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. В то же время будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые его до сих пор не использовали или критически зависят от импорта российского газа. Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также соответствующими соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам – примерно в 2 раза, намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», – отметил Гахария.

Как пишет Первый канал Грузии, премьер-министр отметил политическую важность проекта.

«Если до сих пор Грузия была только транзитной страной регионального значения – осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, – то теперь она стала игроком международного масштаба. Отныне газ, проходящий по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном ЕС, и повышении безопасности поставок», – сказал он.