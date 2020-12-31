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Отец Бориса Джонсона запросил французский паспорт после Брекзита
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL.
Джонсон-старший – бывший политик Консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году.
Его сын возглавил Консервативную партию благодаря своей позиции по жесткому разрыву отношений с ЕС. Он уже заявил, что выход из Евросоюза 1 января 2021 года станет «моментом надежды и новых возможностей» для Великобритании.
Отец премьер-министра голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против выхода. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой.
«Для меня не вопрос, француз ли я, – заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке. – Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка».
Он добавил, что получение паспорта будет для него «вопросом обладания тем, что и так должно у него быть».
- Париж дважды блокировал вступление Великобритании в ЕС, в 1963 году и в 1967 году. Оба раза вето на присоединение королевства было наложено президентом Франции Шарлем де Голлем.
Другие новости дня
Келли Дегнан и бывшие послы США поздравили Грузию с Новым годом. ВИДЕО
Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с бывшими послами США и сотрудниками посольства направила новогоднее поздравление гражданам Грузии, в котором подчеркнула, что во время пандемии американцы и грузины показали, что «мы можем и будем вместе, несмотря на вызовы».
«Этот год был трудным для многих людей во всем мире, с большой неопределенностью, переменами и слишком большим количеством потерь. Такое время напоминает нам, насколько драгоценны наша семья, друзья и коллеги и как мы радуемся времени, которое проводим вместе. Вызовы 2020 года не помешали нам найти новые пути для продолжения нашей важной работы в Грузии. Я также впечатлена тем, как много мы смогли сделать вместе. COVID-19 нас не остановит», - сказала Дегнан.
Посол заявила, что «вся эта хорошая работа» привлекла внимание дипломатов, которые служили в Грузии в прошлом, и они отправили ей электронные письма, сообщения и видео, «чтобы вспомнить своих замечательных друзей и воспоминания о Грузии».
Джон Теффт: «Чего нам с Мариэлой больше всего не хватает в Грузии, так это прекрасных грузинских сотрудников посольства и резиденции посла. Желаю всем счастливого праздника и счастливого Нового года».
Джон Басс и Холли Хольцер Басс: «Здравствуйте! Рад видеть наших друзей в Грузии. Мы очень скучаем по Грузии на праздниках. Больше всего в Грузии мне не хватает моего Чичилаки. Скучаю по праздничному застолью с друзьями. Я скучаю по урокам грузинского языка. Я должен сказать, что скучаю по лобио и хлебу каждый день. С Новым Годом!»
Ричард Норланд и Мэри Хартнетт: «Здравствуйте! Нам с Мэри больше всего не хватает гостеприимства и дружбы грузинского народа, мы часто это вспоминаем. В эту рождественскую ночь мы еще раз послушаем прекрасное исполнение «Аве Мария», написанное его Святейшеством Патриархом Грузии. Мы скучаем по духовности Грузии и часто вспоминаем посещения монастырей и церквей по всей стране, особенно посещение колонны Кацхи и села Шатили в Хевсурети. Поздравляем Новым Годом!».
Ян и Франческа Келли: «Привет из Чикаго! Больше всего в Грузии мне не хватает людей, прекрасного чувства гордости вашей культурой и сильной независимости. Я тоже скучаю по людям, скучаю по друзьям и скучаю по хачапури. С Новым Годом!».
Элизабет Руд: «Чего мне не хватает в Грузии? Больше всего я скучаю по Кавказским горам, моему любимому Харагаули и, конечно же, моим грузинским друзьям и всем грузинам, которые делают Грузию такой замечательной страной. С Рождеством и Новым годом, желаю мирного и счастливого 2021 года!»
Эф Рено: «Здравствуйте! Больше всего мне не хватает в Грузии людей, у вас самые замечательные люди на планете, и я очень скучаю по вам.
Кристин Робертс и Джим Моррис: «Чего нам больше всего не хватает в Грузии, так это вина, хачапури и хинкали, чачи. с Новым Годом!».
Бриджит Бринк: «Привет, Грузия! Больше всего мне не хватает красивой природы, вкусной еды и замечательных людей в Грузии, я и моя семья желаю вам счастливого Нового года! Мы желаем всем нашим друзьям всего наилучшего в 2021 году и радуемся вашим успехам».
Деже Холмс: «Здравствуйте, друзья, я скучаю по Ваке и закату на Мтацминде, мегрельским хачапури и аджапсандали, я скучаю по всем теплым объятиям, которые вы мне подарили в Грузии. С Новым Годом!».
Эрин Мэй Джерретт: «Я больше всего скучаю по грузинскому застолью в Грузии, потому что в ней сочетаются три лучшие вещи: грузинское вино, грузинская кухня и мои грузинские друзья. Я скучаю по Грузии! С Новым Годом!».
Джен и Джуди Яловиц: «Дорогие друзья и коллеги из посольства США, желаю вам счастливых, безопасных и здоровых праздников. Мы с большой любовью вспоминаем годы, проведенные в Грузии. Мы бы хотели иметь возможность поехать в Грузию. С пандемией Covid и спорными выборами это был очень трудный год для обеих наших стран. Вакцины уже в пути, и наши демократические институты позволят нам справиться с бурей. Спасибо вам за все и надеемся увидеть вас в лучший период в следующем году. Горячий привет от Кена и Джуди Яловиц».
Посол Келли Дегнан: «Только великая страна может завести столько друзей и оставить такие теплые и долговечные воспоминания. За 11 месяцев моего пребывания в Тбилиси у меня также накопились необычные воспоминания, когда я открыла для себя эту чудесную страну, завела новых друзей и узнала о богатой истории Грузии. Я с нетерпением жду возможности сделать больше в новом году. От имени членов миссии США в Грузии и Санты я хотела бы поздравить вас с праздничным сезоном и пожелать здорового и счастливого Нового года. Ура! С Новым Годом!».
Из Австрии готовится депортация группы уроженцев Чечни
Власти Австрии запланировали на 31 декабря высылку группы уроженцев Чечни. Из-за этого в Вене ранее прошла акция протеста, передает Кавказ.Реалии.
«Судя по тому, как 3 декабря выдворили 27 чеченцев из Австрии, посадив их на самолет в Москву, можно предположить, что их на этот раз может быть окажется два десятка», – рассказал осведомленный источник. По его словам, депортируемые проживали в стране в течение нескольких лет, не имея на это законного разрешения.
Митинг против высылки чеченцев, а также уроженцев Афганистана, прошел 30 декабря. Участники акции несли фотографии тех, кого ожидает депортация, а также плакаты с требованием «равенства и защиты прав человека».
Редакция сайта Кавказ.Реалии отмечает, что пока не располагает комментариями официальных австрийских ведомств.
- В середине ноября сообщалось о задержании полицией в Италии, недалеко от Милана, выходца из Чечни, 35-летнего Турко Арсимекова. Тогда итальянская пресса отмечала, что Арсимеков мог поставлять фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене.
- В начале ноября в столице Австрии вооруженный человек открыл стрельбу по прохожим – жертвами теракта стали четверо. Сам нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке «Исламское государство».
- В рамках расследования теракта в Вене были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
- Об обысках и задержаниях сообщали минувшей осенью и чеченцы во Франции. Там повышенное внимание к представителям диаспоры объяснялось убийством в октябре учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
В июле в столице Австрии также проходила протестная акция – при участии членов чеченской диаспоры. Об этом в видеосюжете Радио Свобода:
Сотрудник Bellingcat выложил данные о полутысяче поездок предполагаемых участников покушения на Навального
Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно, работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs.
В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолётах с 2005 по 2020 год. Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведёт по ним расследование, сообщил Грозев.
Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
В расследовании подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы людей, многие из которых, как утверждается, старшие офицеры ФСБ, по стране, данные об их звонках и о позиционировании их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.
"Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене", — утверждается в материале Bellingcat о методологии расследования. По оценке издания The Bell, покупка данных такого объёма могла стоить до миллиона рублей.
Гахария: Грузия стала игроком международного масштаба на энергорынке
Начало поставок газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС – это большой шаг вперед с точки зрения энергобезопасности, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что Южный газовый коридор помогает компенсировать спад добычи в Европе.
«Важным назначением Южного газового коридора также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. В то же время будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые его до сих пор не использовали или критически зависят от импорта российского газа. Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также соответствующими соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам – примерно в 2 раза, намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», – отметил Гахария.
Как пишет Первый канал Грузии, премьер-министр отметил политическую важность проекта.
«Если до сих пор Грузия была только транзитной страной регионального значения – осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, – то теперь она стала игроком международного масштаба. Отныне газ, проходящий по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном ЕС, и повышении безопасности поставок», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов — Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).
Через Грузию в ЕС: начались поставки азербайджанского газа на европейский рынок
Начались поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает агентство Trend.
«Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA. Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности», – сказано в сообщении.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал сегодняшний день историческим.
«Я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2, Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы», – отметил он.
Абдуллаев говорит, что Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту.
«Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для старого континента возрастет», – сказал он.
Управляющий директор TAP Лука Скьепатти заявил, что сегодня – исторический день не только для проекта, но и для стран, через которые проходит трубопровод, а также для всего энергетического ландшафта Европы.
«TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- TAP в перспективе сможет стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через соединительные линии, которые будут построены в будущем. Например, Болгария сможет повысить безопасность поставок, обеспечив 33% своих потребностей в природном газе через TAP. Это, в свою очередь, увеличит проникновение природного газа в страну.
- Выходы TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны. Акционерами TAP являются SOCAR (20%), bp (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).
- Второй этап маркетинговых исследований по дальнейшему расширению ТАР и увеличению пропускной способности газопровода до 20 млрд кубометров начнется летом 2021 года.
Ингушские тейпы потребовали от Кадырова доказательств причастности двух убитых к терроризму
Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идёт об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.
"Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео", – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.
28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник "Кавказского узла".
Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.
Посол ЕС призывает грузинских политиков направить энергию на объединение и укрепление страны
Посол ЕС в Грузии Карл Хартцель записал новогоднее видеообращение по случаю Нового года, в котором говорил о политическом кризисе в стране.
«Я верю, что Грузия преодолеет и этот кризис. Надеюсь, что настанет день, когда политическая энергия, потраченная на борьбу друг с другом, будет направлена на объединение и укрепление страны. Она будет настолько сильной, насколько того заслуживают граждане Грузии.
Грузия — маленькая, но великая страна. Вместе вы сможете осуществить собственные желания и мечты. Если вы будете вместе, никто не сможет вас остановить. Праздники — это время для размышлений и отдыха», — сказал в своем видееобращении Карл Харцель.
«Новости-Грузия» напоминает, что послы ЕС и США являются посредниками в переговорах между правительством и оппозицией, которые проводятся для урегулирования политического кризиса, возникшего в стране после выборов 31 октября.
Оппозиция называет итоги выборов сфабрикованными и отказывается работать в парламенте десятого созыва, требуя проведения новых выборов. Правительство отрицает эти обвинения. В итоге в начавшем работу 11 декабря парламенте представлена только одна партия – «Грузинская мечта».
РСЕ/PC обвинило главу координирующей организации в давлении
Руководители 23 языковых служб и главный редактор медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/PC) направили обращение к главе американского Агентства по глобальным медиа Майклу Пэку, в котором обвинили его в "беспрецедентном отходе" от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации.
Агентство по глобальным медиа (USAGM) координирует и направляет работу финансируемых Конгрессом США средств массовой информации. Пэк был назначен на должность в июне президентом Дональдом Трампом. В обращении Пэк обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией – перед тем, как в должность вступит избранный президент США Джо Байден.
Письмо отправлено 30 декабря, свои подписи под ним поставили все члены редакционной коллегии РСЕ/PC и почти все руководители языковых служб. Кроме Пэка, обращение направлено в Сенат и Конгресс – представителям Республиканской и Демократической партий и главе переходного штаба Джо Байдена.
В ноябре федеральная судья США в Вашингтоне постановила, что Пэк некорректно действовал в отношении контролируемых им медиакорпораций и запретила ему вмешиваться в редакционные процессы. В последние недели Байден и его переходный штаб, возглавляемый бывшим заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелом, заявили, что проведут оценку работы главы USAGM, и не исключили его отставки.
Однако, по мнению подписавших обращение, многие решения Пэка, может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. В письме отмечается, что Пэк назначает "своих" людей в совет директоров – с контрактами, которые невозможно пересмотреть в течение двух лет.
Тревогу авторов письма вызвает его попытка лишить медиа- организации, находящиеся в ведении USAGM, финансовой независимости, меняя им условия предоставления грантов от Агентства. Топ-менеджеры Свободной Европы/Радио Свобода возражают против многих пунктов соглашения о грантах. Но ожидается, что оно будет подписано назначенным Паком и его советом директоров президентом медиакорпорации Тедом Липиеном.
Решения Пэка принимаются на фоне беспрецедентного давления на Радио Свобода в разных странах, говорится в обращении. Расширение законодательства об иностранных агентах в России ставит под угрозу журналистов медиакорпорации. Десятки сотрудников Радио Свобода задерживались и арестовывались во время освещения протестов в Беларуси. Работа и жизнь журналистов корпорации подвергается опасности в таких странах, как Иран, Афганистан и Пакистан. В этих условиях, говорится в письме, "Пэк не только не выполнил свой долг по защите организации, но и предпринял сознательные шаги, чтобы ослабить ее".
Медиаменеджер прокомментировал обращение для CNBC. Он заявил, что письмо в его адрес "наполнено неточностями". По утверждению Пэка, он никогда не пытался подорвать независимость редакций от политического давления, а наоборот, выполнял и выполняет свои задачи в полном соответствии с миссией Агентства по глобальным медиа.
Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся
Кадровые перестановки в органах власти будут продолжены и в новом году, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.
«Этот вопрос назрел давно и, наверное, нужно было принять эти решения раньше. Перестановки еще будут, команда президента будет пополняться профессионалами из кадрового резерва, которые ждут работы», – сказал он.
Отметим, что Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты.
Югоосетинский лидер на пресс-конференции заявил, что советник по экономическим вопросам за все его время работы подготовил лишь одно предложение, «связанное с биткоинами».
Про Гаглоева Бибилов сказал, что «вместо исполнения функциональных обязанностей руководителя аппарата правительства, он подставлял всю работу правительства».
Гульнаре Козаевой же, по словам Бибилова, «надо было учитывать равноправность всех многодетных семей без исключения».
Контракт на поставку российского газа в Армению продлен на три месяца
«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Об этом говорится в сообщении «Газпром экспорт».
«ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены», - говорится в сообщении.
«Газпром» - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является «Газпром Армения». С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.
Ранее Зограб Мнацаканян, занимавший пост министра иностранных дел республики, говорил, что вопрос снижения цены на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются.
Как пишет ТАСС, в конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.
Британская королева поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя
Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС одобрили обе палаты британского парламента и подписал премьер-министр Борис Джонсон. В ночь на 31 декабря печать на документе поставила королева Елизавета Вторая. Соглашение между Лондоном и Брюсселем после Брекзита вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее 30 декабря документ подписали руководители ЕС .
После всех формальностей сделку Лондона и Брюсселя окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
За год с коронавирусом рубль потерял шестую часть стоимости
За год пандемии рубль подешевел на 16 с половиной процентов по отношению к доллару и на 24 процента к евро. К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали более 74 рублей против 62 рублей в конце предыдущего. Евро же за год прибавил в цене более 20 рублей, его курс вырос с 69 до 91 рубля. Аналитики Credit Suisse назвали просевший рубль главным разочарованием 2020 года, отмечает РБК.
Ослабление рубля к доллару на фоне кризиса из-за коронавируса, обвала цен на нефть и целого ряда неблагоприятных для России геополитических факторов сопоставимо с падением 2018 года, когда российская валюта провалилась из-за введенных США жестких санкций, а также угрозы новых.
В первой половине года российская валюта ослабела вслед за рухнувшими в марте нефтяными котировками из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. 19 марта на торгах Московской биржи один доллар стоил почти 82 рубля. Во втором полугодии на рубль стали влиять политические события и связанные с ними риски санкций — кризис в Беларуси, военные действия в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, президентские выборы в США. 2 ноября (день до американских выборов) — курс упал до 80 рублей за доллар.
Сильнее рубля за год упали бразильский реал и турецкая лира – на 30 и 26 процентов – соответственно.
Кадыров поручил объявить кровную месть родным убитых ингушей
Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых - уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.
Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.
"Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана , на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет", приводит перевод слов Даудова "Кавказский узел".
Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.
"В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это - кровная месть за убийство невинного и безоружного", - сказал Даудов.
Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.
- 28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
- Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
- В оппозиционном властям Чечни телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также, что были похищены друзья и одноклассники погибших.
Бибилов: «Будем добиваться вхождения в состав Российской Федерации»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали заявил, что является принципиальным сторонником интеграции с Россией. Он отметил, что от этой идеи никто не отказывался.
«Когда подписывали договор о союзничестве и интеграции, я, будучи тогда председателем партии, предлагал свой вариант договора, который конкретно определял механизм вхождения в состав РФ. Если мы пока упустили те возможности, которые у нас были, тем не менее, мы и дальше будем добиваться вхождения в состав РФ», – сказал Бибилов.
Он добавил, что вхождение в состав РФ гарантирует Южной Осетии спокойное будущее.
«Вхождение в состав России является в будущем нашим спасением, это гарантирует стабильность и безопасность нашего народа. В договоре, который сейчас подписан между нашими государствами, также четко определено, что нападение на одну из двух сторон договора является нападением и на другую сторону. То есть, если пофантазировать и подумать, что Грузия вдруг напала на Южную Осетию – это будет означать нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнул югоосетинский лидер.
Бибилов добавил, что угроза со стороны Грузии будет исходить «до тех пор, пока она не подпишет соглашение о неприменении силы, и не признает Южную Осетию независимым государством».
Говоря о Женевских дискуссиях о безопасности, политик заявил, что они необходимы для Южной Осетии.
«Наша республика - независимое государство, которое живет своей жизнью, но в Грузии сегодня нет мужественных политиков, которые бы признали это. Тем не менее, Женевские дискуссии нужны для того, чтобы Южная Осетия заявляла о себе, о своих правах на международной площадке, доводила правду до мирового сообщества, объективную информацию о произошедшем между нашей республикой и Грузией. Кроме того, на этих встречах мы имеем возможность поднимать вопросы выяснения судьбы наших граждан, пропавших без вести», – заявил Бибилов.
- Отметим, что в 2011 году Владимир Путин заявлял, что «вхождение Южной Осетии в состав России зависит от югоосетинского народа».
- Грузинские власти не раз отмечали, что Россия осуществляет «политику поэтапной аннексии» Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 1527 новых случаев, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2505. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 1527 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1738), выздоровели 1282.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 227 420, выздоровевших – 211 727.
За сутки было проведено 13 030 тестов, из них PCR-тестов – 6707, экспресс-тестов на антиген – 6323.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
В Абхазии выявлено 150 случаев коронавируса, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на выявление коронавирусной инфекции было проведено у 634 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 150 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском госпитале скончались три пациента:
- Мужчина 1947 года рождения поступил в медучреждение 22 декабря с диагнозом новая коронавирусная инфекция и осложнение основного заболевания внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 29 декабря.
- Мужчина 1936 года рождения поступил в госпиталь 22 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался утром 30 декабря. Диагноз «новая коронавирусная информация» подтвержден.
- Мужчина 1949 года скончался ночью 28 декабря. Клинический диагноз – «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 24, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 40 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет, с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Поступил в медучреждение 24 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, умер утром 30 декабря.
По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек.117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.
Бомбардировщики США пролетели над Персидским заливом
Два стратегических бомбардировщика военно-воздушных сил США в среду, 30 декабря, выполнили беспосадочный перелет с базы в Северной Дакоте до границ с Ираном и обратно.
Наблюдатели зафиксировали самолеты над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом.
Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Тегеран в экстренном порядке разворачивает дополнительные силы противовоздушной обороны вблизи своих ядерных объектов. Иранские власти опасаются потенциальных ударов со стороны США.
По данным Fox News, у Пентагона есть данные, что Иран хочет отомстить за смерть высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани. Он погиб в январе в Ираке в результате спецоперации Соединенных Штатов. Это стало поводом для ещё большего обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее в Персидский залив вошла американская подводная лодка с крылатыми ракетами. СМИ пишут, что в регионе с прошлой недели находится и подлодка военно-морских сил Израиля.
Центральное командование США заявило, что Вашингтон не стремится к конфликту, но готов ответить на любую агрессию, направленную против американцев или их интересов.
Власти КНР засекретили исследования о происхождении COVID-19
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, пишет Associated Press. По его данным, власти КНР выделяют ученым крупные гранты на изучение первоисточника пандемии, однако ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии, действующей фактически под прямым контролем главы государства Си Цзиньпина. Об этом агентству стало известно благодаря утечке документа. Журналисты разместили его в открытом доступе.
Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.
Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать зараженные летучие мыши – носители «вируса-прародителя», родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики «в штатском» следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.
С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных – прежде всего, все тех же летучих мышей – на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.
Ингуши обратились к Кадырову после стрельбы на проспекте Путина в Грозном
Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идет об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.
«Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео», – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.
28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник «Кавказского узла».
Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – «просто напичкан камерами».
В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближенные Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.
Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с ЕС
Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Она вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должна рассмотреть Палата лордов. Подпись на документе поставит королева Великобритании Елизавета II.
Ранее 30 декабря руководители ЕС подписали соглашения о взаимоотношениях между Брюсселем и Лондоном после Брекзита.
После всех формальностей документ окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идет о трех документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
Главы МИД Грузии и Армении обсудили вопросы регионального мира и безопасности
Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Грузии и Армении Давида Залкалиани и Ара Айвазяна.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Стороны подчеркнули готовность приложить усилия к укреплению отношений, основанных на многовековой дружбе и традициях добрососедства, в том числе посредством контактов на различных уровнях и активизации диалога.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности.
У здания секции интересов РФ в Тбилиси прошла акция протеста
В Тбилиси, у здания секции интересов РФ в Тбилиси прошла акция протеста. Митингующие выступили с требованием освободить граждан Грузии, задержанных в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Как пишет «Нетгазети», в акции участвовали члены и активисты движения «Сила в единстве».
«В плену России находятся наши граждане, в том числе Геннадий Бестаев, похищенный оккупантами в 2019 году из своего дома. Ему присудили два года. В июле 2020 года оккупанты похитили Зазу Гахеладзе. Российские военные нарушили установленную ими же линию оккупации, ранили Гахеладзе и увезли. Сейчас он в Цхинвали, ожидает приговора. Ему грозит до 10 лет заключения. Ираклия Бебуа, который провел в сентябре символическую акцию в Гали, приговорили к 9 годам», – заявил один из лидеров «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.
Он также говорит, что власти Грузии некоторое время скрывали факт задержания Лаши Хетерели.
«Они похитили Лашу Хетерели. Его приговорили к году заключения, уже 5 месяцев он находится под стражей. Мы узнали об этом лишь пять дней назад. Наше правительство это скрывало», – отметил Кацарава и добавил, что главной мотивацией для проведения акции стало бездействие официального Тбилиси.
«Мы не наблюдаем каких-либо реальных действий от нашего правительства. Оно игнорирует обстановку, пытается как-то подавить протест. В свое время мы достигли большого успеха, заставив государство использовать имеющиеся рычаги и освободить Важу Гаприндашвили и Майю Отинашвили. Сейчас мы требуем активности и использования всех рычагов для освобождения задержанных», – заключил Кацарава.
Он подчеркнул, что участники акции не собираются ждать действий государства и планируют обратиться во все международные организации, в том числе ЕСПЧ.
При нападении на аэропорт Адена погибли около 30 человек
По меньшей мере 27 человек были убиты и десятки ранены в результате нападения на аэропорт Адена – крупного города на юге Йемена. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны. Атака произошла во время встречи членов нового правительства Йемена, прилетевших из Саудовской Аравии.
Вскоре после прибытия самолёта в аэропорту раздались громкие взрывы и началась стрельба, передаёт Reuters. Саудовский телеканал продемонстрировал кадры, на которых видно, как после первого взрыва люди побежали с места происшествия, затем бронетехника отрыла огонь, после этого повалили клубы белого и черного дыма. Источник в спецслужбах, на которого ссылается международное агентство, рассказал о нескольких упавших в холле терминала аэропорта снарядах. На одном из видео можно было заметить повреждения бетонных стен терминала и разбитое стекло.
Как сообщается, нападавшие пытались убить членов нового кабмина. Чиновники, однако, были благополучно доставлены в президентский дворец. Премьер Маин Абдулмалик назвал произошедшее "трусливым террористическим актом", который, по его словам, "является частью войны, ведущейся против йеменского государства". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
В субботу, 26 декабря, в Саудовской Аравии было приведено к присяге новое правительство Йемена. Оно было сформировано в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным в ноябре прошлого года между сепаратистами Южного переходного совета и официальными властями страны, признанными международным сообществом. Войска, верные этому правительству, при поддержке Саудовской Аравии ведут войну против проиранской группировки хуситов, которые контролируют часть территории страны, включая её столицу Сану.
Коронавирус подтвердился у абхазского премьера Александра Анкваба
У премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Забор биоматериала был осуществлен 29 декабря. 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы Правительства. Во избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала Премьер-министр находился на самоизоляции. Александр Анкваб чувствует себя нормально, из симптомов – субфебрильная температура. По словам специалистов, болезнь протекает легко, госпитализация не потребуется», - сказано в сообщении.
Ранее коронавирусом заболел абхазский президент Аслан Бжания. Сегодня в президентской администрации заявили, что состояние его здоровья удовлетворительное.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 8675 человек. 113 летальных случаев. Выздоровели 6786 человек.
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