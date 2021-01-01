Обзор абхазской прессы

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подвел итоги 2020 года, интервью публикует «Апсныпресс». Говоря о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, Цахнакия отметил, что на сегодняшний день почти по всей республике развернуты койки для ковидных больных. Однако количество больных в последнее время постоянно увеличивается, причем в медучреждения поступают чаще всего больные в тяжелом состоянии, с различными сопутствующими патологиями, но и сама коронавирусная инфекция дает дополнительные осложнения на легкие с симптомами выраженной дыхательной недостаточности.

«Эта тенденция наблюдается последние полтора месяца. В сутки мы проводим от 350 до 500 ПЦР-исследований и выявляем боле 100 человек зараженных коронавирусной инфекцией. Конечно, эта ситуация беспокоит нас, поскольку в ноябре отмечалась тенденция к снижению числа заболевших, можно сказать мы тогда вышли на «плато». Но будем говорить откровенно, в связи с тем, что не соблюдались рекомендации, указанные в распоряжении президента по части ограничительных мер, а именно ношение масок, социальная дистанция и пр., стал очевидным рост заболевших. Плюс к этому – ряд других причин, которые дают нам сейчас напряженную эпидемиологическую ситуацию, но все же пока контролируемую», – заявил Цахнакия.

Несмотря на то, что в условиях пандемии первостепенное внимание уделяется ковидным больным, производится прием и плановых больных. На базе пансионата «Айтар» в Сухуме работает российский военный госпиталь, который несет колоссальную нагрузку. «Они берут на себя порядка 60-70 тяжелых пациентов, это очень серьезная помощь, особенно для Гудаутской больницы, где сосредоточены практически все тяжелые пациенты», – сообщил министр здравоохранения.

Тамаз Цахнакия подчеркнул, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Населению Абхазии необходимо выполнять рекомендации врачей и указания координационного штаба. «Многие наши коллеги заболели, некоторые перенесли эту болезнь тяжело, но, выздоровев, они снова вернулись на работу и продолжают оказывать помощь нашим гражданам», – уточнил он.

В общей сложности, на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии в 2020 году направлено 141 млн. рублей бюджетных средств.

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Глава Администрации Гальского района Константин Пилия подвел итоги 2020 года в интервью газете «Мырзаканаа». На заседании комитета парламента по бюджетной политике была озвучена необходимость сокращения дотаций, выделяемых на Гальский район, на сумму до 50 млн. рублей. Константин Пилия уточнил, что дотации идут только на зарплаты бюджетникам – преподавателям, работникам культуры, здравоохранения и на питание в детских садах.

Пилия пояснил: «Собственные доходы у нас – 42 млн. руб. Общая сумма дотаций в нынешнем году чуть больше 189 млн. рублей, но на следующий год она запланирована в большем объеме, что связано с отменой земельного налога, и еще около 7 млн. выпали из-за аренды. На следующий год мы эти деньги не закладывали, так как не нашли ни одного норматива, который бы позволил учитывать арендную плату в доходной части бюджета. Мы сделали новое администрирование, и эти средства в доходной части не увидели… В этом году мы будем исходить из этого бюджета, и будем изыскивать средства на пополнение бюджета за счет собственных доходов. Конечно, от дотаций надо уходить, надо зарабатывать деньги самим». По итогам полугодового плана, задолженности по заработной платы нет, но средств на развитие района не хватает.

Константин Пилия прокомментировал идею открытия дьюти-фри на границе с Грузией: «Дьюти-фри – это атрибут государственности, это решение было принято до нас. Этим будет заниматься та же фирма, что у нас на границе с Россией. Моя просьба к ним только одна: чтобы они зарегистрировали фирмы в нашей налоговой, чтобы поступления от их прибыли оставались в районе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия