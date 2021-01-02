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Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время. Сообщение об этом размещено на сайте президента.
Страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.
Теперь упоминания этого вид наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а так же за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева.
- На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
- В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
Другие новости дня
В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы
В Калининграде телеканал «Каскад» показал новогоднее поздравление президента Владимира Путина, обрезав ему верхнюю часть головы. Телеканал объяснил это техническим сбоем, на инцидент обратила внимание редакция Север.Реалии.
Поздравление Путина транслировалось после выступления губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В кадре была только челюсть президента. Через несколько минут показ был прерван, вместо него включили музыку.
Редакция объяснила ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», - говорится в заявлении телеканала.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 8 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 60, в общем составив 159 798. По состоянию на 11:00 2 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 258 и сейчас составляет 143 640.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2836.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 687 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 596 416 (540 за сутки).
В Грузии выявлено 342 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 3 288 тестов, отсюда 1 449 на антигены и 1 839 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 228 752.
За последние сутки выздоровел 2 981 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 217 973.
К сожалению, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 572 случая смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имерети – 42, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли – 7, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 28, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 5.
На данном этапе в стране 8 181 активный случай. В больницах лечатся 4 320 человек, в том числе в Тбилиси – 2 085, в Аджарии - 369, в Имерети – 800. Тяжелых пациентов – 912, в том числе в Тбилиси – 398, в Аджарии – 91, в Имерети – 228. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 300 пациентов, в том числе в Тбилиси –180, в Аджарии – 24, в Имерети – 42.
В клинических гостиницах находятся 857 человек, в том числе в Тбилиси – 241, в Аджарии – 457, в Имерети – 53. На дому лечатся 3 004 человека. В карантинном пространстве находятся 386 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 56 и в Имерети – 68. На данном этапе на самоизоляции находятся 30 876 человек, из них в Тбилиси – 18 652, в Аджарии – 2 338, в Имерети – 3 173.
Сенат США преодолел вето президента Трампа на законопроект об обороне
Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа, наложенное главой Белого дома на законопроект о политике в области обороны. Палата представителей Конгресса, преодолела вето Трампа несколькими днями ранее.
Законопроект о расходах на оборону в 2021 году поддержал 81 сенатор, 13 проголосовали против. Контролируемый республиканцами Сенат впервые нанес столь чувствительный удар по республиканскому президенту, которого верхняя палата твердо поддерживала весь срок после выборов 2016 года. В Палате представителей, контролируемой демократами, 322 голоса было подано за принятие проекта и 87 - против.
За четыре года президентства Дональд Трамп наложил вето на девять законопроектов, но ни одно из них не было преодолено конгрессменами и сенаторами, отмечает телеканал CBC News.
«Голос Америки» сообщает, что законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета по вопросам о численности войск, новых системах вооружений, о кадровой политике.
Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки), заявил перед голосованием, что Конгресс в течение 59 лет «бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act). Макконнелл выразил уверенность, что и в 60-й раз закон будет принят до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса. Mr. Trump has vetoed nine bills during his presidency, but none have been overridden. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Российское агентство ТАСС приводит возражения президента США. Дональд Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене законодательного положения об этике в сфере коммуникаций. Оно было принято в 1996 году, чтобы защитить технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.
Среди других причин блокировки документа были положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации в период Гражданской войны в 1861-1865 годах.
Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием «отравителей» из ФСБ
Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении Алексея Навального. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил журналист расследовательского коллектива Христо Грозев. Он пообещал опубликовать соответствующие сведения в ближайшие две недели.
Накануне он выложил в открытый доступ данные о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.
Остальные имена, указанные в таблице, уже известны: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, в том числе даты путешествий, пункты отправления и прибытия, иногда – номер рейса.
14 декабря были опубликованы результаты расследования, из которого следовало, что Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. 21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. В разговоре с Навальным собеседник фактически признал, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Собеседник Навального рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера. В ФСБ назвали разговор подделкой.
Иран грозит Соединенным Штатам местью «изнутри» за убийство Сулеймани
Убийство Пентагоном генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана, заявил в пятницу один из высокопоставленных командиров Исламской республики. Об этом сообщает Reuters.
Предупреждение прозвучало из уст Исмаила Гаани, который сменил покойного лидера Корпуса стражей исламской революции. По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто «изнутри» Америки.
В четверг глава МИД страны Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в «фабрикации» повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.
Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника. Вашингтон обвинил командира иранского спецподразделения в организации нападений на силы США в регионе.
Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений. В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.
Пашинян назвал миротворцев в Карабахе гарантией безопасности его жителей
Присутствие миротворческих сил России создает гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе. Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия», – сказал он в новогоднем обращении.
По его словам, Карабах переживает крайне тяжелые дни.
«По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей», – отметил Пашинян.
Как пишет «Интерфакс», он сказал, что заявлением от 9 ноября были прекращены широкомасштабные военные действия, но у войны «бывают афтершоки».
«Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности. Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач», – заявил Пашинян.
По его словам, логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее.
«Первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой мы начинаем наш новый национальный подъем. Что нужно для этого? Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнером по безопасности - Россией, и создание новых гарантий безопасности в этом контексте», – заявил премьер Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Ильхам Алиев: «2020 год останется в истории как год нашей славной победы»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жителей страны с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
«2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая победа. Мы восстановили историческую справедливость», – заявил он.
Алиев говорит, что Азербайджан ослабил Армению своей политикой.
«Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии - все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление», – отметил президент.
По словам Алиева, Баку «развеял в пух и прах представленную Арменией фальшивую историю».
«Все убедились в том, что армянский народ живет в Карабахском регионе всего лишь последние 200 лет», – говорит Алиев.
По его словам, война, продемонстрировавшая мощь, непоколебимую волю и единство Азербайджана, осталась позади.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
COVID-19 в Грузии: 990 новых случаев, выздоровели 3265 человек, скончались 23
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 228 410, пишет «Новости-Грузия.».
Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 8016. Это примерно в два раза меньше числа исследований, проводимых в будние дни. Именно этим объясняется относительно небольшой показатель выявления новых случаев.
Более 43% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426. В Имеретии за последние сутки зафиксированы 167 фактов, в Аджарии – 72, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли – 83, в Самегрело и Земо-Сванети – 68, в Кахетии – 54.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 3. В Гурии зафиксировано 15 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 29, в Самцхе-Джавахети – 8.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 528.
Выздоровели 3 265 человек их общее число выросло до 214 992.
В настоящее время в стране 10 864 активных случая COVID-19. Из них 4 664 пациентов (почти 43%) проходят лечение в больницах, 5 342 (почти 50%) – на дому, а 858 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 921. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека.
В карантинных пространствах размещены 415 граждан. 30 732 человека остаются в режиме самоизоляции.
Сербия открыла участок «Турецкого потока» для российского газа
Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич ввел в эксплуатацию участок газопровода "Турецкий поток", по которому в Европу пойдёт российский газ.
По словам Вучича, новый участок газопровода имеет большое значение для промышленности и прогресса сербской экономики. "Поздравляю всех, кто работал. Это важный день для нашей страны", – заявил он.
Вучич подчеркнул, что Сербия будет закупать газ по цене до 155 долларов за тысячу кубометров при гораздо меньших транспортных расходах. Он также сказал, что газ будет доставлен во многие муниципалитеты, где он в настоящее время недоступен. Это, по словам президента, сделает регионы более привлекательными для инвесторов.
Работы по прокладке трубопровода в Сербии завершились в конце декабря прошлого года. Газопровод проходит через Сербию – от Болгарии до венгерской границы.
Газопровод построен на территории Сербии совместной российско-сербской компанией "Гастранс". Контрольный пакет в ней принадлежит российскому "Газпрому". Ожидается, что ежегодно Россия будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров газа. Половина зарезервирована для нужд Турции. Другая половина через Сербию, Болгарию и Венгрию пойдет в южную и центральную Европу.
Газопровод "Турецкий поток" является частью долгосрочных планов России по минимизации транспортировки газа через Украину (после аннексии Крыма) путем строительства альтернативных маршрутов, отмечает Сербская служба Радио Свобода. До сих пор Россия поставляла газ в европейские страны и Турцию по газопроводной сети, проходящей через Украину, Молдавию и Румынию. В 2019 году по этому маршруту было экспортировано почти 200 млрд кубометров газа.
Со строительством "Турецкого потока" транспортировка российского газа больше не будет зависеть исключительно от этих стран, а будет перенаправлена по новому газопроводу протяженностью 930 км. Он идёт из России в Турцию по газопроводу по дну Черного моря.
"Турецкий поток" является альтернативой "Южному потоку" в Сербии, от строительства которого Россия отказалась в конце 2014 года, поскольку он не соответствовал требованиям Евросоюза.
В конце декабря Конгресс США одобрил санкции против участников строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В Вашингтоне считают, что эти проекты угрожают энергетической безопасности Европы и будут использованы Россией для политического давления. Киев опасается потери доходов за транзит российского газа. Россия настаивает, что трубопроводы в обход Украины – это экономический, а не политический проект.
ВОЗ разрешила экстренно использовать вакцину Pfizer/BioNTech
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Преимущества его использования превышают потенциальные риски, заявили в ВОЗ.
ВОЗ выдаёт экстренное разрешение необходимым для борьбы с эпидемиями препаратам, результаты испытаний которых пока недоступны. После этого страны мира могут ускорить внутренние процессы лицензирования, а ООН может начать закупку вакцины для нуждающихся стран.
Вакцина Pfizer/BioNTech используется для борьбы с COVID-19 в Соединённых Штатах и странах Евросоюза. В России идёт вакцинация отечественным препаратом "Спутник V".
В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти 84 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число заболевших приближается к двум миллионам. Лидером по заболеваемости остаются США. С начала пандемии там выявлено около 20,5 млн заболевших. Умерли более 350 тысяч пациентов.
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза – Брекзит. Королевство покинуло ЕС в конце января прошлого, 2020 года. Но до конца прошлого года действовал переходный период.
Лондон и Брюссель будут сотрудничать на основании достигнутых соглашений. Главным из них является договор о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, основанных на нулевых тарифах и квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.
СМИ отмечают, что вскоре после полуночи 1 января первые грузовики пересекли границу Великобритании и Франции, предъявив французским таможенникам необходимые документы. Хаоса на границе не возникло.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
«Исламское государство» заявило об ответственности за нападение в Грозном
Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни 28 декабря взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Об этом пишет Reuters. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не предоставили, отмечает агентство.
Инцидент произошел в центре Грозного 28 декабря. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы набросились на сотрудников патрульно-постовой службы с ножами и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранения. Уроженцы Ингушетии Тимурзиевы были убиты при задержании.
Следуя указанию главы Чечни Рамзана Кадырова, родные убитого полицейского объявили Тимурзиевым кровную месть.
Правоохранительным органам поручено проверить на пособничество терроризму высказывания представителей ингушских тейпов, которые требовали доказать наличие у убитых братьев террористических мотивов.
Анатолий Бибилов: «Южной Осетии пришлось столкнуться с серьезными вызовами»
В 2020 году Южная Осетия столкнулась с серьезными вызовами, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в новогоднем обращении.
«Мы ждем новый год с верой в счастливые перемены. Уходящий год был непростым для всего человечества. С серьезными вызовами пришлось столкнуться и Южной Осетии. В то же время сейчас, подводя итоги, можно сказать, что он научил нас по-новому смотреть на многие вещи, научил больше ценить друг друга, сплотил и сделал всех нас сильнее, дал нам новый опыт», – отметил он.
Югоосетинский лидер поблагодарил врачей, медсестер, волонтеров, пришедших на помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Наш народ проявил лучшие качества, вновь показав, что и в самых сложных условиях может решать стоящие перед республикой задачи. Несмотря на все ограничения и трудности, обусловленные распространением пандемической инфекции, мы продолжали работу по социально-экономическому развитию республики. 2020 год был отмечен для Южной Осетии достижениями в самых различных областях. Убежден, что наступающий год станет точкой отсчета для новых дел и начинаний, принесет новые успехи», – сказал Бибилов.
Аслан Бжания: «Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира»
Новый год – особенный праздник, потому что он всегда связан с надеждой на лучшие перемены и верой в то, что год грядущий принесет удачу, исполнение самых заветных желаний, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в новогоднем поздравлении.
«Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный нам образ жизни, ограничила контакты и общение, оказала огромное негативное влияние на социально-экономическое положение страны, каждого гражданина. В этих условиях руководству страны пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией и ее последствиями. Несмотря на трудности, нам удается держать ситуацию под контролем. В этом нам помогают наши российские коллеги, диаспора, за что мы все им весьма признательны», – сказал Бжания.
Абхазский лидер отметил, что праздник приходится встречать в условиях вынужденных ограничений.
«Я просил бы вас не забывать о существующей опасности даже в эти дни, соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей. Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате. Немало соотечественников встречают Новый год на службе, обеспечивая безопасность страны, работу отраслей жизнеобеспечения. Всем, кто исполняет в эту праздничную ночь свой трудовой долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году. Дорогие соотечественники, граждане многонациональной Абхазии! Поздравляю Вас с наступающим 2021-м годом! От всего сердца желаю всем крепкого здоровья. Пусть наступающий год стал для каждого из вас успешным и счастливым, а нашей родной Абхазии - мира и процветания!», – отметил Бжания.
Он записал видеообращение в резиденции, где самоизолировался после заражения коронавирусом.
Президент, премьер, спикер парламента и Католикос-Патриарх поздравили Грузию с Новым годом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым годом. Она заявила, что 2020-й «оказался самым тяжелым для мира, для нашей страны, для нашего населения».
«Пандемия изменила мир — потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас — вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выживание возможно только благодаря солидарности, взаимному доверию и предупреждению. Пандемия не смогла изменить только одно — оккупацию и нашу боль. Сегодня она усугубила и без того тяжелое положение людей, живущих на наших оккупированных территориях, но она показала нам, насколько необходимо найти пути солидарности и взаимопомощи в будущем — для преодоления оккупации. Главное достижение состоит в том, что, несмотря на тяжелые условия, оккупацию и серьезные региональные конфликты, эта небольшая страна смогла сохранить стабильность, устойчивость, уверенность в своих силах и неоднократно показывала другим, что она не сдается так легко. Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и противоречий, 2021 год должен стать годом доверия», – заявила Зурабишвили.
Премьер-министр Георгий Гахария пожелал жителям Грузии успехов, восстановления и развития страны.
«Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника – в Грузии или за рубежом. Наших абхазских и осетинских братьев – только с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии», – заявил премьер-министр в своем новогоднем поздравлении.
Как отметил глава правительства, единство преодолеет все испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа – Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.
«Поздравляю наших полицейских, солдат, учителей, государственных служащих — всех тех, кто неустанно трудится для лучшего будущего нашей страны. Поздравляю детей, которые так радуются Новому году. Поздравляем наше старшее поколение — я хочу, чтобы вы знали, что мы особенно бережем вам. Единство преодолеет все наши испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа — Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье», — заявил Гахария.
Он также подчеркнул, что «сегодня не время разделять по каким-либо признакам, сегодня вся страна, включая политиков или гражданское общество, должны работать вместе на службе государства и граждан Грузии — к этому нас обязывает наш народ».
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что 2021 год потребует «больше любви и веры в будущее».
«Особенно поздравляю и благодарю героев нашего времени — врачей, медсестер, полицейских, солдат и представителей тех профессий, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией — они сделали все возможное для спасения жизней других! Поздравляем с Новым годом наших соотечественников за рубежом, а также наших сестер и братьев, проживающих в Абхазии и Самачабло! Единая, сильная Грузия и сильное общество — наша общая цель!», — заявил Талаквадзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в новогоднем поздравлении призвал помогать друг другу, а не осуждать.
«Жизнь переменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест», — сказал Илия Второй.
Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека. Католикос поздравил жителей Грузии и с наступающим праздником Рождества Христова, который Грузинская православная церковь отмечает 7 января.
Испания и Великобритания договорились по границе Гибралтара
Мадриду и Лондону удалось в последний момент достичь договоренности, которая позволит британским подданным сохранить свободное передвижение с Испанией в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.
По этому соглашению Гибралтар – британская заморская территория, граничащая с Испанией, должна стать частью Шенгенской зоны, чтобы избежать в будущем году так называемой жесткой внешней границы с государством-членом ЕС.
Договор между Великобританией и Испанией теперь должен быть согласован между ЕС и Лондоном, отметил 31 декабря министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
1 января будущего года завершается переходный этап после Брекзита - выхода Великобритании из ЕС 30 января нынешнего года. Это означает, что Соединенное Королевство и его заморские территории перестают быть частью единого рынка ЕС и таможенного союза.
Как отмечает агентство DPA, примерно 96 процентов жителей Гибралтара голосовали против Брекзита на референдуме в 2016-м году.
Келли Дегнан и бывшие послы США поздравили Грузию с Новым годом. ВИДЕО
Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с бывшими послами США и сотрудниками посольства направила новогоднее поздравление гражданам Грузии, в котором подчеркнула, что во время пандемии американцы и грузины показали, что «мы можем и будем вместе, несмотря на вызовы».
«Этот год был трудным для многих людей во всем мире, с большой неопределенностью, переменами и слишком большим количеством потерь. Такое время напоминает нам, насколько драгоценны наша семья, друзья и коллеги и как мы радуемся времени, которое проводим вместе. Вызовы 2020 года не помешали нам найти новые пути для продолжения нашей важной работы в Грузии. Я также впечатлена тем, как много мы смогли сделать вместе. COVID-19 нас не остановит», - сказала Дегнан.
Посол заявила, что «вся эта хорошая работа» привлекла внимание дипломатов, которые служили в Грузии в прошлом, и они отправили ей электронные письма, сообщения и видео, «чтобы вспомнить своих замечательных друзей и воспоминания о Грузии».
Джон Теффт: «Чего нам с Мариэлой больше всего не хватает в Грузии, так это прекрасных грузинских сотрудников посольства и резиденции посла. Желаю всем счастливого праздника и счастливого Нового года».
Джон Басс и Холли Хольцер Басс: «Здравствуйте! Рад видеть наших друзей в Грузии. Мы очень скучаем по Грузии на праздниках. Больше всего в Грузии мне не хватает моего Чичилаки. Скучаю по праздничному застолью с друзьями. Я скучаю по урокам грузинского языка. Я должен сказать, что скучаю по лобио и хлебу каждый день. С Новым Годом!»
Ричард Норланд и Мэри Хартнетт: «Здравствуйте! Нам с Мэри больше всего не хватает гостеприимства и дружбы грузинского народа, мы часто это вспоминаем. В эту рождественскую ночь мы еще раз послушаем прекрасное исполнение «Аве Мария», написанное его Святейшеством Патриархом Грузии. Мы скучаем по духовности Грузии и часто вспоминаем посещения монастырей и церквей по всей стране, особенно посещение колонны Кацхи и села Шатили в Хевсурети. Поздравляем Новым Годом!».
Ян и Франческа Келли: «Привет из Чикаго! Больше всего в Грузии мне не хватает людей, прекрасного чувства гордости вашей культурой и сильной независимости. Я тоже скучаю по людям, скучаю по друзьям и скучаю по хачапури. С Новым Годом!».
Элизабет Руд: «Чего мне не хватает в Грузии? Больше всего я скучаю по Кавказским горам, моему любимому Харагаули и, конечно же, моим грузинским друзьям и всем грузинам, которые делают Грузию такой замечательной страной. С Рождеством и Новым годом, желаю мирного и счастливого 2021 года!»
Эф Рено: «Здравствуйте! Больше всего мне не хватает в Грузии людей, у вас самые замечательные люди на планете, и я очень скучаю по вам.
Кристин Робертс и Джим Моррис: «Чего нам больше всего не хватает в Грузии, так это вина, хачапури и хинкали, чачи. с Новым Годом!».
Бриджит Бринк: «Привет, Грузия! Больше всего мне не хватает красивой природы, вкусной еды и замечательных людей в Грузии, я и моя семья желаю вам счастливого Нового года! Мы желаем всем нашим друзьям всего наилучшего в 2021 году и радуемся вашим успехам».
Деже Холмс: «Здравствуйте, друзья, я скучаю по Ваке и закату на Мтацминде, мегрельским хачапури и аджапсандали, я скучаю по всем теплым объятиям, которые вы мне подарили в Грузии. С Новым Годом!».
Эрин Мэй Джерретт: «Я больше всего скучаю по грузинскому застолью в Грузии, потому что в ней сочетаются три лучшие вещи: грузинское вино, грузинская кухня и мои грузинские друзья. Я скучаю по Грузии! С Новым Годом!».
Джен и Джуди Яловиц: «Дорогие друзья и коллеги из посольства США, желаю вам счастливых, безопасных и здоровых праздников. Мы с большой любовью вспоминаем годы, проведенные в Грузии. Мы бы хотели иметь возможность поехать в Грузию. С пандемией Covid и спорными выборами это был очень трудный год для обеих наших стран. Вакцины уже в пути, и наши демократические институты позволят нам справиться с бурей. Спасибо вам за все и надеемся увидеть вас в лучший период в следующем году. Горячий привет от Кена и Джуди Яловиц».
Посол Келли Дегнан: «Только великая страна может завести столько друзей и оставить такие теплые и долговечные воспоминания. За 11 месяцев моего пребывания в Тбилиси у меня также накопились необычные воспоминания, когда я открыла для себя эту чудесную страну, завела новых друзей и узнала о богатой истории Грузии. Я с нетерпением жду возможности сделать больше в новом году. От имени членов миссии США в Грузии и Санты я хотела бы поздравить вас с праздничным сезоном и пожелать здорового и счастливого Нового года. Ура! С Новым Годом!».
Отец Бориса Джонсона запросил французский паспорт после Брекзита
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL.
Джонсон-старший – бывший политик Консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году.
Его сын возглавил Консервативную партию благодаря своей позиции по жесткому разрыву отношений с ЕС. Он уже заявил, что выход из Евросоюза 1 января 2021 года станет «моментом надежды и новых возможностей» для Великобритании.
Отец премьер-министра голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против выхода. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой.
«Для меня не вопрос, француз ли я, – заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке. – Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка».
Он добавил, что получение паспорта будет для него «вопросом обладания тем, что и так должно у него быть».
- Париж дважды блокировал вступление Великобритании в ЕС, в 1963 году и в 1967 году. Оба раза вето на присоединение королевства было наложено президентом Франции Шарлем де Голлем.
Из Австрии готовится депортация группы уроженцев Чечни
Власти Австрии запланировали на 31 декабря высылку группы уроженцев Чечни. Из-за этого в Вене ранее прошла акция протеста, передает Кавказ.Реалии.
«Судя по тому, как 3 декабря выдворили 27 чеченцев из Австрии, посадив их на самолет в Москву, можно предположить, что их на этот раз может быть окажется два десятка», – рассказал осведомленный источник. По его словам, депортируемые проживали в стране в течение нескольких лет, не имея на это законного разрешения.
Митинг против высылки чеченцев, а также уроженцев Афганистана, прошел 30 декабря. Участники акции несли фотографии тех, кого ожидает депортация, а также плакаты с требованием «равенства и защиты прав человека».
Редакция сайта Кавказ.Реалии отмечает, что пока не располагает комментариями официальных австрийских ведомств.
- В середине ноября сообщалось о задержании полицией в Италии, недалеко от Милана, выходца из Чечни, 35-летнего Турко Арсимекова. Тогда итальянская пресса отмечала, что Арсимеков мог поставлять фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене.
- В начале ноября в столице Австрии вооруженный человек открыл стрельбу по прохожим – жертвами теракта стали четверо. Сам нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке «Исламское государство».
- В рамках расследования теракта в Вене были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
- Об обысках и задержаниях сообщали минувшей осенью и чеченцы во Франции. Там повышенное внимание к представителям диаспоры объяснялось убийством в октябре учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
В июле в столице Австрии также проходила протестная акция – при участии членов чеченской диаспоры. Об этом в видеосюжете Радио Свобода:
Сотрудник Bellingcat выложил данные о полутысяче поездок предполагаемых участников покушения на Навального
Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно, работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs.
В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолётах с 2005 по 2020 год. Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведёт по ним расследование, сообщил Грозев.
Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
В расследовании подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы людей, многие из которых, как утверждается, старшие офицеры ФСБ, по стране, данные об их звонках и о позиционировании их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.
"Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене", — утверждается в материале Bellingcat о методологии расследования. По оценке издания The Bell, покупка данных такого объёма могла стоить до миллиона рублей.
Гахария: Грузия стала игроком международного масштаба на энергорынке
Начало поставок газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС – это большой шаг вперед с точки зрения энергобезопасности, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что Южный газовый коридор помогает компенсировать спад добычи в Европе.
«Важным назначением Южного газового коридора также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. В то же время будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые его до сих пор не использовали или критически зависят от импорта российского газа. Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также соответствующими соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам – примерно в 2 раза, намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», – отметил Гахария.
Как пишет Первый канал Грузии, премьер-министр отметил политическую важность проекта.
«Если до сих пор Грузия была только транзитной страной регионального значения – осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, – то теперь она стала игроком международного масштаба. Отныне газ, проходящий по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном ЕС, и повышении безопасности поставок», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов — Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).
Через Грузию в ЕС: начались поставки азербайджанского газа на европейский рынок
Начались поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает агентство Trend.
«Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA. Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности», – сказано в сообщении.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал сегодняшний день историческим.
«Я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2, Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы», – отметил он.
Абдуллаев говорит, что Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту.
«Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для старого континента возрастет», – сказал он.
Управляющий директор TAP Лука Скьепатти заявил, что сегодня – исторический день не только для проекта, но и для стран, через которые проходит трубопровод, а также для всего энергетического ландшафта Европы.
«TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- TAP в перспективе сможет стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через соединительные линии, которые будут построены в будущем. Например, Болгария сможет повысить безопасность поставок, обеспечив 33% своих потребностей в природном газе через TAP. Это, в свою очередь, увеличит проникновение природного газа в страну.
- Выходы TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны. Акционерами TAP являются SOCAR (20%), bp (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).
- Второй этап маркетинговых исследований по дальнейшему расширению ТАР и увеличению пропускной способности газопровода до 20 млрд кубометров начнется летом 2021 года.
Ингушские тейпы потребовали от Кадырова доказательств причастности двух убитых к терроризму
Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идёт об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.
"Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео", – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.
28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник "Кавказского узла".
Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.
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