11 американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу избранного президента США Джо Байдена после подведения итогов голосования в Коллегии выборщиков. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представителя Техаса Теда Круза. Он в 2016 году претендовал на номинацию на пост президента от партии, но проиграл ее Дональду Трампу.

Эти законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым из заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в нижней палате Конгресса также планируют оспорить итоги голосования.

В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из так называемых колеблющихся штатов, в которых, по утверждениям сторонников действующего президента Трампа, произошли фальсификации итого голосования. Законодатели намерены призвать к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявлений о фальсификациях.

Заявление сенаторов - во многом символический шаг, который едва ли помешает Байдену вступить в должность, - замечает «Голос Америки». Нижняя палата Конгресса контролируется представителями Демократической партии. Несколько республиканцев Сената, включая лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, уже признали победу Байдена. Кроме того, иски об оспаривании итогов голосования не принимаются судами, а должностные лица, ответственные за выборы, отмечают, что нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на президентских выборах.