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11 американских сенаторов намерены оспорить победу Байдена на выборах
11 американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу избранного президента США Джо Байдена после подведения итогов голосования в Коллегии выборщиков. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представителя Техаса Теда Круза. Он в 2016 году претендовал на номинацию на пост президента от партии, но проиграл ее Дональду Трампу.
Эти законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым из заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в нижней палате Конгресса также планируют оспорить итоги голосования.
В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из так называемых колеблющихся штатов, в которых, по утверждениям сторонников действующего президента Трампа, произошли фальсификации итого голосования. Законодатели намерены призвать к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявлений о фальсификациях.
Заявление сенаторов - во многом символический шаг, который едва ли помешает Байдену вступить в должность, - замечает «Голос Америки». Нижняя палата Конгресса контролируется представителями Демократической партии. Несколько республиканцев Сената, включая лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, уже признали победу Байдена. Кроме того, иски об оспаривании итогов голосования не принимаются судами, а должностные лица, ответственные за выборы, отмечают, что нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на президентских выборах.
Другие новости дня
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 229, в общем составив 160 027. По состоянию на 11:00 3 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 144 091.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2850.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 688 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 398, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 597 504 (1088 за сутки).
Маргвелашвили критикует «Грузинскую мечту» из-за повышения тарифов
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили критикует правящую команду из-за повышения тарифов на электроэнергию и воду. Маргвелашвили указывает, что в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, обещая населению снижение цен на коммунальные услуги, но в итоге «сделала все наоборот».
«Для населения это серьезный повод задуматься, поскольку мы пришли с лозунгом: Первый год будет хорошим, второй – еще лучше, будет снижение тарифов, будет снижение цен на электроэнергию, бензин, газ. К сожалению, «Грузинская мечта» сделала все на 180 градусов наоборот», - заявил Маргвелашвили в интервью телеканалу «Мтавари».
Экс-президент указывает на тяжелый экономический фон, вызванный пандемией. Он уверен, что из-за повышения тарифов для «обедневшего населения» в стране сложится «катастрофическое положение».
С 1 января цены на электроэнергию для населения повысились на 3,5 тетри, а для коммерческого сектора – на 11-14 тетри. Этот тариф временный. Он будет действовать в течение полугода. Долгосрочные тарифы должны установить до июля 2021 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тарифы на воду также были повышены в Тбилиси, Мцхета и Рустави. В частности, стоимость 1 кубометра для абонентов теперь составляет 50 тетри, вместо 32,9 тетри. Те семьи, у которых не установлен счетчик, платят по количеству проживающих в доме. На одного человека за воду теперь начисляется 4,518 лари, вместо 3,9 лари. Что касается предприятий и коммерческого сектора, то они будут платить за кубометр 6,5 лари вместо 4,4 лари.
Власти Грузии обещают субсидировать разницу в тарифах для социально незащищенных семей и некоторых производств.
За сутки в Грузии зафиксировано 417 случаев COVID-19, 31 человек скончался
За прошедшие сутки в Грузии умер 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщается на правительственном сайте StopCov. С момента начала пандемии максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован 23 декабря – умерли 53 человека. Всего от вируса в Грузии скончались 2 603 человека.
За сутки зафиксировано 417 новых случаев коронавирусной инфекции – на 75 заболевших больше, чем накануне. Низкий показатель выявлений объясняется тем, что в новогодние дни проводится минимальное количество тестов на COVID-19. За прошедшие сутки в стране провели всего 2 795 тестов. Накануне в Грузии сделали 3 288 тестов, коронавирус подтвердился у 342 человек.
Сегодня большинство новых случаев COVID-19 выявлено в Тбилиси (128 заболевших) и Имеретии (71 заболевший). В Аджарии зафиксировали 37 фактов, в Квемо Картли – 33, в Шида Картли – 32, в Гурии – девять, в Самегрело – Земо Сванети – 45, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 24, в Самцхе-Джавахети – восемь, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.
Общее число заразившихся в стране достигло 229 169 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 2 469, до 220 442 человек.
В настоящее время в стране 6 098 активных случаев COVID-19. Из них 4 209 пациентов (более 69%) проходят лечение в больницах, 1 049 (примерно 17%) – на дому, а 840 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 897. К аппаратам ИВЛ подключены 299 человек. В карантинных пространствах размещены 386 граждан. 29 893 человека остаются в режиме самоизоляции.
Первый министр Шотландии выразила надежду, что ее страна вернется в ЕС
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен в субботу, 2 января, выразила надежду, что Шотландия обретет независимость и присоединится к Европейскому союзу. В заявлении, опубликованном на сайте Шотландской национальной партии, она подчеркнула, что Брекзит противоречит воле большинства шотландцев. На заявление шотландского лидера обратило внимание Международное французское радио.
Брекзит произошел против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент в разгар пандемии и экономического спада, - говорится в заявлении Николы Стёрджен. Она вновь выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной и членом ЕС.
Первый министр напомнила, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу» из участия в едином рынке. В настоящее время 230 тысяч человек из многих стран Европы живут в Шотландии. «Они часть нас, они наши друзья и семья, и мы действительно хотим, чтобы они остались», - заявила первый министр.
С 1 января 2021 года Великобритания, в состав которой входит Шотландия, окончательно вышла из ЕС, подписал в последние дни 2020 года соглашение об условиях экономического сотрудничества с Евросоюзом.
Норвежская компания отказалась выдать сертификат «Северному потоку-2»
Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2». На заявление компании DNV GL обратило внимание издание РБК.
DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе, говорится в заявлении норвежской компании.
DNV GL - партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2».
В конце ноября DNV GL сообщила, что из-за американских санкций не сможет предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока-2». Тогда компания уточнила, что речь не идет об отказе сертифицировать газопровод, когда он будет достроен.
Пятый раунд переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции должен состояться в январе
Правящая партия «Грузинская мечта» и восемь оппозиционных объединений, прошедших в парламент десятого созыва, в ближайшие недели должны провести пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Об этом сегодня, 2 января, заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.
Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов и требует проведения нового голосования. Чтобы решить возникший кризис, два месяца назад послы ЕС и США собрали представителей «Грузинской мечты» и их оппонентов за столом переговоров. Последний, четвертый раунд, состоялся 9 декабря, однако каких-либо результатов достигнуто не было. После этого западные дипломаты проводили консультации с политиками в ином формате, индивидуально.
«Очередной раунд переговоров состоится в этом месяце, в январе. Об этом неоднократно говорили сами представители власти. Весь оппозиционный спектр, а также послы-посредники, уже несколько недель находимся в режиме ожидания. Скорее всего, продолжения этих переговоров следует ожидать в ближайшие недели», - сказал Чихладзе.
Он считает, что оппозиция и «Грузинская мечта» могут достигнуть конкретной договоренности. Одновременно Чихладзе не исключает, что, если компромисс будет достигнут до того, как парламент проголосует за прекращение полномочий оппозиционных депутатов, они продолжат работу в парламенте.
- В целом в парламент Грузии с просьбой о прекращении депутатских полномочий обратились 56 из 60 оппозиционных депутатов. Это члены блоков «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение – Сила в единстве», а также партий «Лело», «Европейской Грузии», «Альянса патриотов», Лейбористской партии. Внес заявление в законодательный орган и Зураб Джапаридзе. До сих пор не обратились в парламент трое его бывших однопартийцев и двое членов партии «Граждане». Парламент Грузии начнет дебаты о досрочном прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий уже 4 января.
- Детали переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции не известны. В партии власти называют «красной чертой» вопрос проведения досрочных выборов. По некоторым данным, в качестве компромисса ГМ предлагала оппозиции провести реформу избирательного законодательства до выборов в органы местной власти осенью 2021 года и отменить установленный проходной барьер. Оппозиции это предложение понравилось, однако требование о новых парламентских выборах осталось в силе. Последнее предложение, поступившее ГМ от оппонентов, - это «сербская модель», подразумевающая проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии в 2022 году.
Власти России начали выдавать электронные паспорта вакцинации от COVID-19
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с первого января на портале государственных услуг, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме, - цитирует его ТАСС. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря.
Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни «, - заявил он на своем сайте.
Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения обсуждают возможность введение обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Quantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы.
Идея находит поддержку и у политиков разных стран, в том числе и в России. 24 декабря против этого резко выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав это предложением «из области антиутопии». «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами - это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», - цитирует Матвиенко РБК.
- Вакцина от коронавируса по-прежнему недоступна жителям большинства стран мира. По состоянию на начала года ВОЗ одобрила для применения только одну вакцину, две одобрены в США и Великобритании, по одной- в России и Евросоюзе.
- Массовая вакцинация объявлена в нескольких странах мира, в том числе в России, но по факту проходит лишь в Израиле, США, Великобритании, Германии и Китае. Значительную долю населения удалось вакцинировать только Израилю, у остальных стран доля иммунизированных пока не достигает даже двух процентов.
За сутки в больницы Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 2 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. Об сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 33 пациента, еще 33 - в здании детской больницы. Трое находятся в палате интенсивной терапии», - сказала врач. За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступило трое больных, выписаны шесть человека на амбулаторное долечивание.
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 83 лет поступила в «красную зону» инфекционной больницы 25 декабря на четвертый-пятый день заболевания с жалобами на слабость, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела с диагнозами: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, ДН 2, КТ 1, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа», - сказала врач.
Джиоева отметила, что пациентка получала комплексное лечение в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. «Однако 31 декабря была переведена в палату интенсивной терапии с признаками тромбоэмболии легочной артерии. Признаки коагулопатии нарастали, и 1 января была констатирована смерть».
В новогоднюю ночь от пиротехники по всей Грузии пострадали более 50 человек
На Новый год в масштабах Грузии более 50 человек получили травмы из-за неправильного использования пиротехники. Об этом сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии.
По данным Минздрава, 31 декабря и 1 января только в Тбилиси было зафиксировано 36 случаев телесных повреждений из-за пиротехники. Из них госпитализация понадобилась 27 гражданам. Что касается регионов страны, то травмы получили 15 человек. Из них девять попали в больницы.
По сравнению с прошлым годом статистика немного снижена, сообщает агентство «Новости-Грузия». 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года только в Тбилиси около полусотни человек получили травмы при использовании пиротехники.
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий оппозиционеров
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий. По данным Общественного вещателя, с этой целью на 4 января намечено заседание комитета по процедурным вопросам, на котором будут обсуждаться обращения членов «Альянса патриотов».
В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Все трое обратились в законодательный орган с заявлениями, содержащими соответствующую просьбу, в декабре 2020 года. Автандил Энукидзе - четвертый номер «Альянса патриотов», решил не отказываться от своего депутатского мандата. Аналогично поступили двое представителей партии «Граждане» и трое членов «Гирчи».
В целом от мандатов официально отказались 56 из 60 оппозиционных депутатов.
- Парламент десятого созыва начал работу 11 декабря, но пока заседания посещают только депутаты от «Грузинской мечты» – оппозиция отказывается задействовать свои мандаты, обвиняя власти в фабрикации итогов выборов 31 октября.
- Почти два месяца возникший политический кризис пытаются урегулировать послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Состоялось четыре раунда переговоров, анонсирован пятый. Сторонам пока не удалось договориться о чем-то конкретном, хотя лидеры «Мечты» периодически заявляют, что парламент не останется однопартийным.
От коронавирусной инфекции умер народный артист России Владимир Коренев
Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавирусной инфекции нового типа, сообщила РБК его дочь Ирина. Ему было 80 лет. Широкой публике актер был известен как исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского.
Коренев родился в 1940 в Севастополе. Жил в Измаиле, после - в Таллине. Там начал заниматься в театральном кружке, в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую Григория Конского и Ольги Андровской. На последнем курсе сыграл главную роль Ихтиандра в экранизации романа Александра Беляева. Картина стала самой кассовой в советском прокате в 1962 году.
Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, играл у Александра Товстоногова, Бориса Львов-Анохина, Михаила Яншина снимался в сериалах и кино. Всего снялся в 56 фильмах.
Миротворцы отчитались о возвращении в Нагорный Карабах 47 тысяч жителей
Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских миротворцев превысило 47 тысяч человек, сообщило Минобороны России.
Как сообщает «Кавказский узел», 1 января российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах колонну автобусов с 220 беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей приблизилось к 47 тысячам человек.
За минувшие сутки в места постоянного проживания вернулись 60 жителей Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
За сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 235.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 15 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - пять, в Адыгее - один человек с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 920 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 245 человек.
- Ставропольский край + 245 (35 570 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 186 (28 108)
- Дагестан + 159 (23 781)
- Чечня + 112 (8 895)
- Калмыкия + 103 (14 982)
- Кабардино-Балкария + 100 (16 026)
- Карачаево-Черкесия + 87 (15 302)
- Северная Осетия + 87 (12 185)
- Адыгея + 81 (11 184)
- Ингушетия + 75 (12 302)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 178 235 случаев заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 января, выявлено 3 212 637 человек с коронавирусом.
В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины
В крупных городах Грузии сегодня, 2 января, последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.
Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.
Какие еще ограничения действуют в Грузии?
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.
С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные. Работать будут только банки, объекты и сервисы стратегического значения. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави открыты будут лишь продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски.
В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. В выходные дни работать они по-прежнему не будут.
Продолжать работу могут сферы:
- государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
- банковской и финансовой деятельности;
- работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
- услуг доставки;
- салонов красоты и центров эстетической медицины;
- автосервисов и услуг технического осмотра;
- услуг по ремонту бытовой техники;
- аграрных рынков.
В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы
В Калининграде телеканал «Каскад» показал новогоднее поздравление президента Владимира Путина, обрезав ему верхнюю часть головы. Телеканал объяснил это техническим сбоем, на инцидент обратила внимание редакция Север.Реалии.
Поздравление Путина транслировалось после выступления губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В кадре была только челюсть президента. Через несколько минут показ был прерван, вместо него включили музыку.
Редакция объяснила ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», - говорится в заявлении телеканала.
Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время. Сообщение об этом размещено на сайте президента.
Страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.
Теперь упоминания этого вид наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а так же за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева.
- На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
- В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 8 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 60, в общем составив 159 798. По состоянию на 11:00 2 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 258 и сейчас составляет 143 640.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2836.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 687 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 596 416 (540 за сутки).
В Грузии выявлено 342 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 3 288 тестов, отсюда 1 449 на антигены и 1 839 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 228 752.
За последние сутки выздоровел 2 981 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 217 973.
К сожалению, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 572 случая смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имерети – 42, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли – 7, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 28, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 5.
На данном этапе в стране 8 181 активный случай. В больницах лечатся 4 320 человек, в том числе в Тбилиси – 2 085, в Аджарии - 369, в Имерети – 800. Тяжелых пациентов – 912, в том числе в Тбилиси – 398, в Аджарии – 91, в Имерети – 228. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 300 пациентов, в том числе в Тбилиси –180, в Аджарии – 24, в Имерети – 42.
В клинических гостиницах находятся 857 человек, в том числе в Тбилиси – 241, в Аджарии – 457, в Имерети – 53. На дому лечатся 3 004 человека. В карантинном пространстве находятся 386 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 56 и в Имерети – 68. На данном этапе на самоизоляции находятся 30 876 человек, из них в Тбилиси – 18 652, в Аджарии – 2 338, в Имерети – 3 173.
Сенат США преодолел вето президента Трампа на законопроект об обороне
Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа, наложенное главой Белого дома на законопроект о политике в области обороны. Палата представителей Конгресса, преодолела вето Трампа несколькими днями ранее.
Законопроект о расходах на оборону в 2021 году поддержал 81 сенатор, 13 проголосовали против. Контролируемый республиканцами Сенат впервые нанес столь чувствительный удар по республиканскому президенту, которого верхняя палата твердо поддерживала весь срок после выборов 2016 года. В Палате представителей, контролируемой демократами, 322 голоса было подано за принятие проекта и 87 - против.
За четыре года президентства Дональд Трамп наложил вето на девять законопроектов, но ни одно из них не было преодолено конгрессменами и сенаторами, отмечает телеканал CBC News.
«Голос Америки» сообщает, что законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета по вопросам о численности войск, новых системах вооружений, о кадровой политике.
Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки), заявил перед голосованием, что Конгресс в течение 59 лет «бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act). Макконнелл выразил уверенность, что и в 60-й раз закон будет принят до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса. Mr. Trump has vetoed nine bills during his presidency, but none have been overridden. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Российское агентство ТАСС приводит возражения президента США. Дональд Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене законодательного положения об этике в сфере коммуникаций. Оно было принято в 1996 году, чтобы защитить технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.
Среди других причин блокировки документа были положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации в период Гражданской войны в 1861-1865 годах.
Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием «отравителей» из ФСБ
Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении Алексея Навального. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил журналист расследовательского коллектива Христо Грозев. Он пообещал опубликовать соответствующие сведения в ближайшие две недели.
Накануне он выложил в открытый доступ данные о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.
Остальные имена, указанные в таблице, уже известны: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, в том числе даты путешествий, пункты отправления и прибытия, иногда – номер рейса.
14 декабря были опубликованы результаты расследования, из которого следовало, что Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. 21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. В разговоре с Навальным собеседник фактически признал, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Собеседник Навального рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера. В ФСБ назвали разговор подделкой.
Иран грозит Соединенным Штатам местью «изнутри» за убийство Сулеймани
Убийство Пентагоном генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана, заявил в пятницу один из высокопоставленных командиров Исламской республики. Об этом сообщает Reuters.
Предупреждение прозвучало из уст Исмаила Гаани, который сменил покойного лидера Корпуса стражей исламской революции. По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто «изнутри» Америки.
В четверг глава МИД страны Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в «фабрикации» повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.
Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника. Вашингтон обвинил командира иранского спецподразделения в организации нападений на силы США в регионе.
Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений. В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.
Пашинян назвал миротворцев в Карабахе гарантией безопасности его жителей
Присутствие миротворческих сил России создает гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе. Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия», – сказал он в новогоднем обращении.
По его словам, Карабах переживает крайне тяжелые дни.
«По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей», – отметил Пашинян.
Как пишет «Интерфакс», он сказал, что заявлением от 9 ноября были прекращены широкомасштабные военные действия, но у войны «бывают афтершоки».
«Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности. Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач», – заявил Пашинян.
По его словам, логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее.
«Первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой мы начинаем наш новый национальный подъем. Что нужно для этого? Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнером по безопасности - Россией, и создание новых гарантий безопасности в этом контексте», – заявил премьер Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Ильхам Алиев: «2020 год останется в истории как год нашей славной победы»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жителей страны с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
«2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая победа. Мы восстановили историческую справедливость», – заявил он.
Алиев говорит, что Азербайджан ослабил Армению своей политикой.
«Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии - все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление», – отметил президент.
По словам Алиева, Баку «развеял в пух и прах представленную Арменией фальшивую историю».
«Все убедились в том, что армянский народ живет в Карабахском регионе всего лишь последние 200 лет», – говорит Алиев.
По его словам, война, продемонстрировавшая мощь, непоколебимую волю и единство Азербайджана, осталась позади.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
COVID-19 в Грузии: 990 новых случаев, выздоровели 3265 человек, скончались 23
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 228 410, пишет «Новости-Грузия.».
Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 8016. Это примерно в два раза меньше числа исследований, проводимых в будние дни. Именно этим объясняется относительно небольшой показатель выявления новых случаев.
Более 43% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426. В Имеретии за последние сутки зафиксированы 167 фактов, в Аджарии – 72, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли – 83, в Самегрело и Земо-Сванети – 68, в Кахетии – 54.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 3. В Гурии зафиксировано 15 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 29, в Самцхе-Джавахети – 8.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 528.
Выздоровели 3 265 человек их общее число выросло до 214 992.
В настоящее время в стране 10 864 активных случая COVID-19. Из них 4 664 пациентов (почти 43%) проходят лечение в больницах, 5 342 (почти 50%) – на дому, а 858 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 921. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека.
В карантинных пространствах размещены 415 граждан. 30 732 человека остаются в режиме самоизоляции.
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