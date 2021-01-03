COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 229, в общем составив 160 027. По состоянию на 11:00 3 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 144 091.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2850.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 688 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 398, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 597 504 (1088 за сутки).