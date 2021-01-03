Число больных коронавирусной инфекцией инфекции нового типа в России увеличивается третий день подряд, свидетельствуют воскресные данные статистики оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки к 3 января заболели 24 150 человек, выздоровели - 19 847, как минимум 504 человека умерли.

Число новых выявленных случаев минимально с конца ноября. Это может объясняться как естественными причинами, так и новогодними праздниками в России. С начала пандемии власти сообщили о 3 236 787 заболевших. 559 399 состоят на учете как больные по состоянию на утро 3 января. Как минимум 116 000 с подтвержденным коронавирусом умерли, свидетельствует статистика Росстата.

В декабре в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа вакциной «Спутник V». Накануне глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препаратом привились уже более 800 тысяч человек. Еще в конце декабря он заявлял, что привитых - всего 30 тысяч. Увеличение скорости вакцинации в 18 раз за полторы недели выглядит неправдоподобным, отмечает в своем блоге редактор издания «Холод» Михаил Зеленский.

В мире по состоянию на утро 3 января коронавирусом заболели с начала пандемии 84,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Как минимум 1 миллион 800 тысяч - умерли. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств всех стран мира, а значит заведомо неточны и недостоверны. Но они позволяют следить за приблизительной динамикой распространения заболевания.