Сначала деоккупация, затем делимитация

Тбилиси не собирается признавать никаких соглашений о делимитации границы, которые Москва может заключить с Сухуми и Цхинвали. Более того, власти Грузии не намерены обсуждать вопрос демаркации и в той части, которая касается территорий, находящихся под контролем Тбилиси, до тех пор, пока Россия не откажется от признания независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.

Тбилиси не собирается обсуждать с Москвой никаких вопросов, касающихся делимитации границы, в том числе на участках, неподконтрольных центральным властям Грузии. Вслед за МИДом новость о назначении президентом России Владимиром Путиным дипломата Михаила Петракова своим спецпредставителем по вопросам делимитации-демаркации государственной границы, в том числе и на грузинском направлении, комментируют и в правящей партии «Грузинская мечта».

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая считает, что этот шаг – продолжение «агрессивных действий России», которые являются «проблемой не только Грузии, но и всего цивилизованного мира»:

«В целом, мы знаем, что действия России носят провокационный характер, как и ее заявления. Наша основная задача в этой связи – усилить давление на Российскую Федерацию путем дальнейшей консолидации усилий международного сообщества для обеспечения выполнения государством- оккупантом и государством-агрессором своих обязательств по соглашению о прекращении огня и международному праву. Агрессивные действия России – проблема не только для Грузии, но и для всего цивилизованного мира, для наших партнеров, как в Европе, так и на всем евроатлантическом пространстве. Потому что действия России угрожают не только безопасности нашей страны, но и безопасности евроатлантического пространства. В связи с этим мы работаем вместе с международными партнерами для достижения общих целей и задач».

При этом Берая подчеркнул, что подход в этом отношении «должен быть универсальным», впрочем, не став вдаваться в подробности «универсальности».

Его коллега из комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе считает, что сама новость о назначении Михаила Петракова не несет какой-либо особой нагрузки, так как не меняет существующего положения вещей:

«Это не новая история. Это просто смена человека. В частности, эта комиссия (по делимитации-демаркации) существовала и раньше, а теперь просто сменила представителя. Наша позиция очень четкая – никаких границ с Российской Федерацией не будет установлено, пока Россия оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион. Никто в международном сообществе не признает установление фиктивных границ, в этом случае международное право на нашей стороне, и единственное, что мы можем противопоставить России – это мобилизация международного сообщества и поддержка принципов международного права. К сожалению, у нас нет других рычагов воздействия после войны 2008 года. Я бы не стал создавать из этого большую историю. Россия хочет установить границы после войны 2008 года».

По сути, Самхарадзе почти слово в слово повторил официальную позицию МИДа, подчеркнувшего, что любое соглашение, достигнутое Москвой с оккупационными режимами Сухуми и Цхинвали, включая «вопросы т.н. границы» будут незаконным, и не будут иметь юридической силы.

В ведомстве вместе с тем также подчеркнули, что переговоры по вопросу делимитации-демаркации границ между Российской Федерацией и Грузией могут быть возможны только в случае полного выполнения со стороны Кремля Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

При этом в руководстве «Грузинской мечты», на всякий случай, еще раз подчеркнули, что для официального Тбилиси принципиально важным остается продолжение политики деоккупации и евроатлантический курс. Правда, идти этим курсом Тбилиси будем с соблюдением всех мер предосторожности, уточнил председатель фракции Мамука Мдинарадзе.

В оппозиции настаивают на другом факте – решение о назначении своего представителя по вопросам делимитации границы и поставленная перед ним задача решить этот вопрос с Тбилиси, Сухуми и Цхинвали говорит о том, что правительство страны плохо справляется с дипломатическими задачами. А политика «нераздражения России», проводимая «Грузинской мечтой», не дает никаких результатов в деле деоккупации территорий. Скорее, наоборот, считает одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе:

«Это продолжение агрессии и оккупации, с которыми мы имеем дело на протяжении последних лет. Потому что согласно международному праву, ни о какой демаркации на оккупированных территориях не может быть и речи. И главное, о чем, в первую очередь, должно помнить правительство, это то, что примиренческие форматы типа Карасина-Абашидзе никак не влияют на политику России в отношении оккупированных территорий».

В экспертном сообществе согласны с тем, что заигрывание с Москвой – не самая лучшая стратегия. Такого мнения, в частности, придерживается эксперт фонда стратегических исследований Александра Рондели Зураб Батиашвили:

«Заявления МИД Грузии в целом правильные, но необходима куда более серьезная работа на международной арене в вопросе отстаивания наших государственных интересов. Критический вопрос – где проходит граница Грузии. Или, если точнее, в каких пределах Москва признает Грузию. Без решения этого вопроса все заявления являются самообманом. При этом заигрывания с Россией вряд ли принесут хорошие результаты. Необходимо занимать принципиальную позицию. Понятно, что заявления МИД Грузии не сделают наш вопрос проблемой номер один на международной арене, на этом направлении должно быть больше активности».

Михаил Петраков является опытным дипломатом, работавшим директором Первого департамента стран СНГ и послом России в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России. Новая позиция Петракова, считают в грузинском экспертном сообществе, и особое упоминание в указе Путина «грузинского направления» его работы – четкий сигнал Тбилиси о том, что Москва готова к следующим шагам по аннексии грузинских территорий.