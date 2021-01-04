Людмила Скорик: «Все рекомендации были нарушены»

С 30 декабря по 3 января в Абхазии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 человек. При этом наблюдается резкий рост числа обращений в лечебные учреждения республики. Специалисты констатируют, что вряд ли стоит ждать улучшения ситуации в ближайшее время – Новый год в Абхазии отпраздновали с размахом, игнорируя ограничительные меры.

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Абхазии было протестировано 840 человек, у 224 обнаружена коронавирусная инфекция. За эти дни в Абхазии от Covid-19 погибли 11 человек.

Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что население Абхазии не прислушалось к рекомендациям специалистов, люди нарушили все правила, и в результате обращаемость в лечебные учреждения растет:

«Наше население очень халатно отнеслось ко всем моим выступлениям о том, что нужно соблюдать режим ограничений, повышенной безопасности в отношении себя и своих старших. Все рекомендации, которые мы проговаривали через все средства массовой информации, были нарушены. Как докладывали мне специалисты, которые дежурили, начиная от площади и заканчивая обходом и ревизиями всех ресторанов, кафе и других объектов, все мероприятия проходили в полном объеме, люди продолжали общаться, не носили маски, контактировали, обнимались, и, естественно, все это вызвало ту реакцию, которую мы сейчас наблюдаем: обращаемость в лечебные учреждения растет».

Главный санитарный врач предупреждает, что возможности лаборатории ограничены, поэтому надо сначала обращаться к врачам, и только по их рекомендации проходить тестирование, в противном случае, лаборатория не справится:

«Сейчас у нас высокая обращаемость в лечебные учреждения именно с той симптоматикой, которая относится к коронавирусной инфекции. Лабораторная служба тоже показывает, что заболеваемость не падает.

– Людмила Вильбертовна, у нас еще остались места в лечебных учреждениях?

– Да, в лечебных учреждениях у нас есть места, пока что Гудаутская больница работает в дежурном режиме. Хотелось бы, чтобы все, у кого появилась симптоматика, не обивали пороги лаборатории на тестирование. Сначала надо обратиться к лечебному специалисту – терапевту, инфекционисту или педиатру, если заболел ребенок. Нагрузка на лабораторию возрастает в разы. Мы сначала все вместе дружим, общаемся и обнимаемся, а потом хотим, чтобы нас всех обследовали сразу, одномоментно. Но возможности лаборатории, как были ограничены, так и остаются ограничены. 30 и 31 декабря мы работали всю ночь, чтобы отработать все накопившиеся пробы, чтобы закрыть год полностью. Однако проб очень много, я не знаю, каким образом мои сотрудники будут справляться».

Сегодня в социальной сети Facebook появился пост, в котором сообщалось о том, что в Абхазии для обследования больных с коронавирусной инфекцией работает только один компьютерный томограф, запись на обследование проводится за десять дней вперед.

Эту информацию прокомментировала заместитель главного врача Гудаутского ковидного госпиталя Ангелина Отырба. Она подтвердила, что КТ в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией, действительно, один, а большая очередь образовалась потому, что в праздничные дни аппарат не работал, кроме того, его возможности ограничены 30-ю исследованиями в день, а в госпитале проводят более 50-ти:

«Я хочу, чтобы люди поняли, что в основном у нас сейчас идут наши стационарные больные и те, которые идут по записи. У нас КТ не работал только 1-го и 2-го января, вчера ночью мы открыли его и до обеда всех стационарных больных пропустили всех, основную массу тяжелых больных. И сегодня принимали по записи в рабочий день. Есть ограничения использования этого КТ, мы не можем в день сто пациентов пропускать, у него норма максимум до тридцати исследований в сутки, а мы пропускаем пятьдесят и выше. Учитывая тот факт, что есть стационарные больные, поэтому получается, что мы уменьшаем число исследований КТ по записи. Просто надо объяснить людям, что КТ – это не панацея, и КТ заранее не делается, если нет никаких симптомов. А у нас многие люди считают: «я боюсь, я хочу, я на всякий случай проверюсь», такие люди правдами и не правдами добиваются этого исследования, у них у всех КТ – ноль, и вообще нет никакой клиники пневмонии».

Ангелина Отырба предупреждает, что аппарат КТ – очень мощный, и человек получает в нем определенную дозу облучения. Позже, если возникнет реальная необходимость сделать КТ, это может быть небезопасно для здоровья. На первом этапе лучше ограничиться обычным рентгенологическим исследованием.

В канун новогодних праздников коронавирусной инфекцией заболели президент Абхазии и премьер-министр.

27 декабря 2020 года Covid-19 был диагностирован у президента Аслана Бжания. Начальник управления по связям со средствами массовой информации Алхас Чолокуа сообщил, что президент чувствует себя хорошо и никаких осложнений инфекции у него нет:

«Состояние президента хорошее, он проходит необходимый курс лечения, абсолютно никакого ухудшения его состояния нет, наоборот, улучшение. Температура в норме, он чувствует себя хорошо, нормально, находится в своей резиденции в Сухуме и продолжает работать дистанционно».

30 декабря Covid-19 был диагностирован у премьер-министра Александра Анкваб, пресс-служба Кабмина сообщила, что в данный момент он лечится дома, более детальную информацию о состоянии здоровья премьера они обещают предоставить 11 января.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия