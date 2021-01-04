Иран возобновил обогащение урана до 20 процентов

Власти Ирана сегодня, 4 января, заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов.

Это является одним из самых серьезных нарушений так называемой «ядерной сделки», заключенной в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Она предусматривала, что Иран воздержится от обогащения урана более чем до 4 процентов - в обмен на снятие международных санкций. Администрация президента США Дональда Трампа, обвинив Иран в нарушении договоренностей, вышла из «ядерной сделки», в то время как остальные ее участники, среди которых члены Совета безопасности ООН и Германия, заявили о необходимости ее сохранения.

Иран заявляет, что его нынешний шаг - ответ на недавнее убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Иран обвиняет разведку Израиля. Вскоре после гибели Фахризаде иранский парламент принял закон, который запретил допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и обязал правительство возобновить обогащение урана до 20 процентов.

Этого уровня еще недостаточно для производства атомной бомбы - чего опасается международное сообщество. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в том, что тот сделал шаг к обладанию ядерным оружием, и призвал остановить Тегеран.

Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном. При этом избранный президент США Джо Байден ранее заявлял, что выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении, при условии соблюдения его Ираном.