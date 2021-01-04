На западе Грузии зарегистрировано 40 случаев пожаров

На западе Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети, зарегистрировано 40 случаев пожаров, из них 19 действующих, 11 ликвидированных, а в восьми случаях ведется процесс локализации, сообщает Общественный вещатель. К этому времени ликвидировано уже 28 очагов пожара.

В течение дня в регионе произошли десятки пожаров. Огонь охватил подлесок, но из-за сильного ветра распространился на частные сельскохозяйственные угодья. Пострадали плантации ореха и черники.

Исполняющий обязанности государственного представителя в регионе Самегрело и Земо Сванети Малхаз Тория рассказал журналистам о ситуации после того, как побывал на тушении одного из пожаров.

«В районе Самегрело-Земо Сванети зарегистрировано 40 случаев возгорания. Из них 19 действующих, 11 ликвидированы, в восьми идет процесс локализации. Примечательно, что в селе Кахати Зугдидского муниципалитета сгорел один дом. В локализации пожаров участвовали спасательные службы Самегрело-Земо Сванети, а также Гурии, Имеретии и Аджарии», - сказал Тория.

По его словам, в течение дня в регионе были проблемы с электроснабжением, но эта проблема уже устранена.

«Сильный ветер вырвал с корнем многолетние деревья и повредил линии электропередач, из-за чего электричество не подавалось в деревни в нескольких муниципалитетах в течение дня. Электроснабжение на данный момент полностью восстановлено», - сообщил Тория.

Он отметил, что в муниципалитетах будет создана комиссия для определения ущерба на пострадавших от пожара плантациях фундука и других сельскохозяйственных угодий. Госпредставитель пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.