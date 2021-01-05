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В Гальском районе из-за пожаров эвакуируют местных жителей
В нескольких селах Гальского района Абхазии (Земо-Баргеби, Сида, Репо-Эцери) произошло возгорание лесных масивов. Министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Лев Квициния объявил об эвакуации местных жителей. Об этом сообщает «Гал ТВ».
По имеющейся информации, локализовать пожар не удалось из-за сильного порывистого ветра, он перекинулся на близлежащие дома. В тушении пожара были задействованы несколько пожарных бригад.
«Несмотря на оперативное реагирование всех служб и на усилия местных жителей, пожар распространился на дома и все деревянные постройки», – сказано в сообщении местного телеканала.
Работы на месте продолжаются, площадь и масштабы возгорания уточняются.
Другие новости дня
В Джорджии проходят выборы, которые определят большинство в Сенате
В понедельник вечером за несколько часов до начала голосований в Джорджии, которые могут определить судьбу Сената, верхней палаты Конгресса президент США Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден обратились к избирателям штата с призывом поддержать кандидатов в Сенат от их партий.
"Никогда прежде за всю мою политическую карьеру не складывалась ситуация когда один штат может проложить курс страны не только на следующие четыре года, но и на поколение", - провозгласил Джо Байден, выступая на митинге в Джорджии. "Демократы пытаются похитить Белый дом. Вы не можете позволить им это сделать. Вы не можете позволить им похитить Сенат", - заявил Дональд Трамп на встрече с избирателями-республиканцами.
5 января в Джорджии проходит второй тур выборов сенаторов. В первом туре, прошедшем 3 ноября одновременно с президентскими выборами, ни один из кандидатов в Сенат не получил больше 50 процентов голосов избирателей, необходимых для победы. На два места в Сенате претендуют республиканцы Келли Лефлер и Дэвид Пердью и демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. От результатов выборов будет зависеть какая партия получит большинство в Сенате. Республиканцам требуется одна победа, чтобы добиться большинства. Демократам требуется две победы, чтобы добиться ничьей. В случае если обе партии получат по 50 мест у Демократической партии будет преимущество, поскольку вице-президет Камала Харрис в качестве председателя верхней палаты Конгресса будет обладать решающим голосом при голосованиях в Сенате.
Ставки в этих выборах крайне высоки. Если Республиканская партия сохранит большинство в Сенате она сможет заблокировать законопроекты, представленные Джо Байденом и одобренные Палатой представителей, где у Демократической партии есть небольшое преимущество. Если победит хотя бы один из кандидатов-демократов у президента-демократа Джо Байдена и его партии будет карт-бланш на проведение планируемых ими реформ.
Считается, что у кандидатов Республиканской партии есть небольшое преимущество в традиционно консервативном штате, хотя опросы указывают на равные шансы на победу всех четырех кандидтов. На президентских выборах в ноябре в Джорджии впервые почти за тридцать лет с минимальным преимуществом победил Демократ Джо Байден. Эта победу продолжает оспаривать президент Дональд Трамп, несмотря на то, что она была официально сертифицирована госсекретарем штата-республиканцем. Дональд Трамп не приводит убедительных доказательств в поддержку своих утверждений. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы кандидатов
Объявлено о победе действующего президента ЦАР – союзника Москвы
Избирательная комиссия Центральноафриканской Республики (ЦАР) в понедельник сообщила о победе на прошедших 27 декабря президентских выборах действующего главы государства. Согласно официальным данным, Фостен-Арканж Туадера набрал 54 процента голосов и переизбран в первом туре. Утверждается, что явка составила более 75 процентов избирателей.
В преддверии выборов ситуация в стране, где против центрального правительства действует ряд группировок вооружённой оппозиции, обострилась. Сообщалось, что несколько группировок повстанцев, объединившись, начали наступление на столицу. Сообщалось также, что выступление поддержал экс-президент Франсуа Бозизе, которого не допустили на выборы. Власти ЦАР сообщили, что в связи с попыткой мятежа Россия направила в страну сотни военнослужащих и тяжелое вооружение.
Российский МИД заявил, что Москва дополнительно направила в ЦАР 300 военных инструкторов. В тексте на сайте министерства говорится, что Россия оперативно откликнулась на просьбу руководства ЦАР о содействии в обучении военнослужащих национальной армии. Об участии российских военных в боях ничего не сообщалось.
Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, Центральноафриканская Республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, связанные с которым компании, как утверждается, добывают там полезные ископаемые, и так называемой "ЧВК Вагнера", которую с ним связывают. Бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе охраняют президента Туадеру. В октябре 2020 года Туадера был в Москве, где обсуждал сотрудничество в военной сфере.
В Англии из-за распространения коронавируса вновь введён локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник объявил о введении на территории Англии общенационального карантина в связи с резким ростом числа заражённых коронавирусом в последние недели.
Жителям рекомендовано покидать свои дома только по необходимости, большинство магазинов и предприятий сферы услуг будут закрыты, а школы перейдут на удалённое обучение.
Это уже третий общенациональный локдаун в связи с COVID-19 - первый был введён в марте, второй в ноябре. В начале декабря после стабилизации ситуации карантин был снят, однако к концу месяца в Лондоне и на юго-востоке Англии начался резкий рост числа инфицированных. Главной причиной этого стало распространение новой разновидности коронавируса. Джонсон подтвердил оценки специалистов о том, что она на 50-70 процентов более заразна, чем "обычный" штамм.
В Лондоне и окрестностях были введены жёсткие ограничения, однако это не помогло замедлить распространение вируса, поэтому правительство решило ввести новый локдаун - он предположительно продлится до середины февраля. Автономные власти Шотландии ввели на её территории карантин ранее.
Джонсон напомнил о том, что в стране в прошлом месяце началась массовая кампания вакцинации. Вакцину получили уже около миллиона жителей страны. По словам премьер-министра, до середины февраля большинство представителей групп риска должно быть провакцинировано, после чего станет возможным ослабление ограничений.
4 января в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Кроме того, идёт вакцинация препаратом корпорации Pfizer.
Всего за почти год, прошедший с начала пандемии, в Великобритании коронавирусом заразились более 2,5 млн человек (переболел и премьер Борис Джонсон). Более 75 тысяч умерли. В последние дни ежедневно выявляется более 50 тысяч новых инфицированных - это самые высокие цифры за всё время.
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром после трех лет конфликта
Саудовская Аравия в понедельник открыла свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми более трёх лет, с лета 2017 года.
Об открытии границ сообщил глава МИД Кувейта, который выступил посредником на переговорах. Также сообщается, что эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии во вторник.
Ожидается, что во время саммита будет подписано соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В церемонии должны принять участие высокопоставленные представители США, в том числе советник президента Джаред Кушнер.
Четыре страны в 2017 году разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. Катару были выдвинуты 13 требований. Он отказался их выполнять, после чего отношения между участниками дипломатического конфликта оказались замороженными.
На западе Грузии зарегистрировано 40 случаев пожаров
На западе Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети, зарегистрировано 40 случаев пожаров, из них 19 действующих, 11 ликвидированных, а в восьми случаях ведется процесс локализации, сообщает Общественный вещатель. К этому времени ликвидировано уже 28 очагов пожара.
В течение дня в регионе произошли десятки пожаров. Огонь охватил подлесок, но из-за сильного ветра распространился на частные сельскохозяйственные угодья. Пострадали плантации ореха и черники.
Исполняющий обязанности государственного представителя в регионе Самегрело и Земо Сванети Малхаз Тория рассказал журналистам о ситуации после того, как побывал на тушении одного из пожаров.
«В районе Самегрело-Земо Сванети зарегистрировано 40 случаев возгорания. Из них 19 действующих, 11 ликвидированы, в восьми идет процесс локализации. Примечательно, что в селе Кахати Зугдидского муниципалитета сгорел один дом. В локализации пожаров участвовали спасательные службы Самегрело-Земо Сванети, а также Гурии, Имеретии и Аджарии», - сказал Тория.
По его словам, в течение дня в регионе были проблемы с электроснабжением, но эта проблема уже устранена.
«Сильный ветер вырвал с корнем многолетние деревья и повредил линии электропередач, из-за чего электричество не подавалось в деревни в нескольких муниципалитетах в течение дня. Электроснабжение на данный момент полностью восстановлено», - сообщил Тория.
Он отметил, что в муниципалитетах будет создана комиссия для определения ущерба на пострадавших от пожара плантациях фундука и других сельскохозяйственных угодий. Госпредставитель пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.
Лукашенко объявил 2021 год «годом народного единства»
Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год объявляется в Беларуси «годом народного единства». Как говорится в документе, это сделано «в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны». Правительству и другим органам власти предписано подготовить план мероприятий в рамках «года народного единства».
В указе нашло отражение предложение, сделанное Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Он сказал, что необходимо отправить 2020 год в историю, но при этом «не забыть его уроки», а также предложил «перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси». Прямо к своим оппонентам Лукашенко не обратился, однако упомянул, что разные жители Беларуси «видят мир по-разному». Главной задачей Лукашенко назвал «сохранение суверенитета» страны, о том же он упомянул и на встрече с генпрокурором 4 января. По словам Лукашенко, «2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».
В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста, в них участвовали сотни тысяч человек. Несколько акций против Лукашенко прошли уже в новом, 2021 году. Белорусская служба Радио Свобода констатирует, что после выборов, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены фальсификации, в стране «началось беспрецедентное насилие и политические репрессии... в ходе протестов со стороны мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до 40 тысяч человек были задержаны и осуждены, сотни остаются за решеткой... При этом ни одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено».
Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве, причем до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости Беларуси несет Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие его победу, прежде всего Польшу и Литву.
В Абхазии подтверждено 133 новых случая COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 470 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 81 человек, 73 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29 пациентов, в мобильном военном госпитале - 44.
- В сухумском мобильном военном госпитале скончалась пациентка 1975 года рождения с диагнозом «подтвержденная короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла 3 января от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9182 человека. 129 летальных случаев. Выздоровели 7027 человек.
Из колонии освобожден Георгий Джанашия, осужденный за убийство Давида Саралидзе
Георгий Джанашия, осужденный за умышленное убийство 16-летнего Давида Саралидзе, освобожден из колонии. Как сообщает сегодня, 4 января, Общественный вещатель, решением Специальной пенитенциарной службы от 29 декабря 2020 года неотбытая часть наказания (лишение свободы на 4 года) для Джанашия была изменена на более мягкое наказание - домашний арест, раньше установленного срока на 11 месяцев и 4 дня. Джанашия покинул колонию 30 декабря 2020 года.
В Пенитенциарной службе также отметили, что неотбытая часть приговора, вынесенного до 2020 года, была заменена на домашний арест для 408 осужденных.
Двое несовершеннолетних - Георгий Джанашия и Гуга Барбакадзе, были осуждены по резонансному делу об убийстве во время массовой драки старшеклассников 1 декабря 2017 года в центре Тбилиси на улице Хорава. Тогда от ножевых ранений погибли двое подростков - Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Позже, по обвинению в убийстве Давида Саралидзе был арестован еще один участник драки - Михаил Каландия.
Георгий Джанашия был приговорен судом первой инстанции к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы. Решение Тбилисского городского суда было обжаловано как защитой, так и обвинением. Коллегия судей Тбилисского апелляционного суда частично отменила решение городского суда по делу об убийстве на улице Хорава. В частности, Георгий Джанашия был признан виновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, вместе с еще одним человеком.
28 января 2020 года Джанашия, осужденный за участие в убийстве Давида Саралидзе в составе группы, был официально признан виновным и приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным и сотрудничество с Верховным судом.
Иран возобновил обогащение урана до 20 процентов
Власти Ирана сегодня, 4 января, заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов.
Это является одним из самых серьезных нарушений так называемой «ядерной сделки», заключенной в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Она предусматривала, что Иран воздержится от обогащения урана более чем до 4 процентов - в обмен на снятие международных санкций. Администрация президента США Дональда Трампа, обвинив Иран в нарушении договоренностей, вышла из «ядерной сделки», в то время как остальные ее участники, среди которых члены Совета безопасности ООН и Германия, заявили о необходимости ее сохранения.
Иран заявляет, что его нынешний шаг - ответ на недавнее убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Иран обвиняет разведку Израиля. Вскоре после гибели Фахризаде иранский парламент принял закон, который запретил допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и обязал правительство возобновить обогащение урана до 20 процентов.
Этого уровня еще недостаточно для производства атомной бомбы - чего опасается международное сообщество. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в том, что тот сделал шаг к обладанию ядерным оружием, и призвал остановить Тегеран.
Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном. При этом избранный президент США Джо Байден ранее заявлял, что выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении, при условии соблюдения его Ираном.
Глава МЧС Крыма умер от коронавирусной инфекции
В аннексированном Крыму в госпитале для инфицированных коронавирусом скончался глава регионального МЧС, подконтрольного российским властям, Сергей Шахов. Ему было 65 лет. Ведомство он возглавлял с 2011 года, когда оно ещё подчинялось украинской власти.
На 4 января диагноз COVID-19 подтверждён у 26 тысяч жителей Крыма, более 500 человек скончались. С 20 декабря рестораны, кафе, бары и увеселительные заведения на территории полуострова могут работать только до 22 часов, проведение корпоративов и банкетов запрещено.
В понедельник антирекорд по суточному числу заражений COVID-19 обновил Севастополь: там выявлены 89 новых пациентов. Всего их количество достигло 7 тысяч. 200 человек скончались
Данные об инфицированных и умерших от COVID-19 в Крыму включаются в официальную российскую статистику, которая учитывает только те случаи смерти, где был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" и коронавирус признан главной причиной гибели больного.
Суд в Лондоне отказал в выдаче США Джулиана Ассанжа
Суд в Лондоне вынес постановление о невозможности экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, сообщает Би-би-си. Судья заблокировал запрос об экстрадициии, сославшись на психическое состояние здоровья Ассанжа и риск совершения им самоубийства после прибытия в США.
49-летний Джулиан Ассанж разыскивается американским правосудием по поводу опубликования им тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Власти США считают, что раскрытие секретных документов было противозаконным и могло представлять собой угрозу жизни людей.
Ассанж сопротивлялся экстрадиции, заявляя, что его преследование - политически мотивировано.
У американского правосудия есть 14 дней для подачи апелляции. Би-би-си считает такую перспективу вполне вероятной. Это означает, что Ассанж, по всей вероятности, не будет немедленно освобождён из лондонской тюрьмы Белмарш, где содержится со времени ареста в апреле 2019 года.
В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneсa
В Великобритании 4 января началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим укол, стал Брайан Пинкер. Ему 82 года, он находится на диализе.
К 4 января в Соединённом Королевстве готовы к применению более полумиллиона доз AstraZeneca. Кроме того, идёт вакцинация препаратом производства Pfizer/BioNTech. Пока прививают так называемые группы риска – медиков, соцработников и пожилых. Но с запуском препарата AstraZeneca власти рассчитывают ускорить процесс и со временем привить почти всё население.
Британские власти и врачи считают разработку вакцины поворотным моментом в борьбе с COVID-19. Как ожидается, массовая вакцинация поможет обуздать инфекцию и в итоге снять ограничения и вернуться к прежней жизни. По данным британского Минздрава, в стране открыты 700 прививочных центров. К концу недели их должно быть более тысячи.
Для того, чтобы привить как можно больше граждан, Великобритания поменяла принцип вакцинации, увеличив интервал между первой и второй прививкой с трёх недель до трёх месяцев. По заверениям властей, первую дозу должны получить как можно больше британцев, так как именно она даёт основную защиту от вируса. Второй компонент вакцины влияет на продолжительность действия.
- Великобритания одобрила применение препарата AstraZeneca в конце декабря. В начале клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, что заметно ниже, чем у её конкурентов. Однако затем представители AstraZeneca заявили, что усовершенствовали "формулу" вакцины, и теперь её эффективность должна быть сопоставима с вакцинами конкурентов. Вакцину можно хранить в обычном холодильнике, в то время как препарат разработки Pfizer/BioNTech хранится при температуре не выше –70 градусов Цельсия.
- До конца 2021 года AstraZeneca предполагает произвести до трех миллиардов доз.
- В Великобритании в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом - в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал с Великобританией авиасообщение.
- С начала пандемии в Великобритании выявлено более двух с половиной миллионов случаев COVID-19. Умерли более 75 тысяч пациентов.
В Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19
Первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19 подтвердился в Грузии. Об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Сообщается, что речь идёт о 50-летнем пациенте. Он вернулся в Грузию из-за границы, но не из Великобритании, где новая мутация коронавируса наиболее распространена.
Пациент чувствует себя хорошо. Он находится в самоизоляции и почти выздоровел. Выявлены и лица, с которыми он контактировал.
Паата Имнадзе указывает, что новый штамм не отличается высокой летальностью или тяжестью течения болезни, но он быстрее распространяется. Поэтому, по его словам, еще более важно соблюдать все рекомендации специалистов.
Ранее власти Грузии ввели обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании. Ограничение касается как граждан Грузии, так и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию.
- В Британии в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом - в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал авиасообщение с Британией. В среду стало известно, что новый штамм впервые выявлен в США.
В Азербайджане учредили «Фонд возрождения Карабаха»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ об учреждении юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха». Об этом сообщили азербайджанские СМИ.
«Фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, обеспечивать государственно-частное партнерство в этом направлении», – говорится в распоряжении.
Согласно документу, средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников. Руководить структурой будет правление, состоящее из трех человек, а также наблюдательный совет.
В состав совета вошли министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Бакинской музыкальной Академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и народный артист Азербайджана Алим Гасымов.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Оперштаб: 1-3 января в Абхазии скончались еще пять пациентов с COVID-19
По данным оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, с 1 по 3 января на коронавирус протестировано 462 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 129 из них. За это время в Гудаутском госпитале скончались 5 пациентов.
- Женщина 66 лет. Диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Поступила в медучреждение 18 декабря и получала необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умерла ночью 31 декабря.
- Мужчина 1952 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 19 декабря с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», после была выявлена и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент скончался 2 января 2021 года.
- Женщина 1949 года рождения. Поступила в больницу 23 декабря. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка умерла 2 января 2021 г.
Также в Гудаутской ЦРБ ночью 31 декабря 2020 г., скончалась женщина 69 лет, а 1 января 2021, мужчина 79 лет. У обоих была выявлена новая коронавирусная инфекция.
Это уже вторая сводка, опубликованная штабом сегодня. Ранее сообщалось о 95 новых случаях коронавируса, выявленных 30-31 декабря, а также о шести скончавшихся пациентах.
По информации штаба, с сегодняшнего дня сообщения оперативного штаба будут публиковаться в прежнем режиме.
Парламент Грузии прекратил полномочия трёх депутатов от «Альянса патриотов»
Парламент Грузии на сегодняшней внеочередной сессии прекратил полномочия трёх депутатов от «Альянса патриотов» – Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе.
Таким образом, их места в законодательном органе могут занять Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, которые не обращались в ЦИК с просьбой об исключении из избирательного списка. Зилпимиани уже заявил о готовности начать работу в парламенте.
Что касается четвертого мандата, полученного партией, который достался Автандилу Энукидзе, он не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент.
Ранее Ирма Инашвили заявила, что «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте Грузии. Как пояснила лидер партии, в парламентский список партии вошли бизнесмены, не являющиеся членами партии, но оказавшие ей финансовую поддержку на парламентских выборах. Инашвили отметила, что у партии нет никакого механизма воздействия на бизнесменов-спонсоров, которые входят в избирательный список партии.
Отметим, что парламент пока не рассматривает вопрос прекращения полномочий другим депутатам от оппозиции, отказавшимся от мандатов. Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что хотят дождаться пятого раунда переговоров по разрешению политического кризиса.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один. Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы.
- По данным ЦИК Грузии, пророссийская националистическая партия «Альянс патриотов» на выборах 31 октября получила 3.14% голосов и четыре мандата.
Грузинская компания заявила о создании военного беспилотника
Грузинская компания «ТАМ-менеджмент» заявила о создании беспилотника под названием Т-31. Он полностью адаптирован для участия в военных миссиях, – говорит директор компании, экс-директор Тбилисского авиационного завода Важа (Пантико) Тордия. Его заявление публикует агентство «Интерпрессньюс».
«Дроны на пике популярности из-за их успешного применения во время войны в Нагорном Карабахе. В центре всеобщего внимания были видеокадры, на которых видно, как эффективно они наносят удары по наземным целям. Поэтому во всем мире сейчас повысился интерес к военным дронам. Многие страны увидели в них символ войн будущего», – отметил он.
Тордия говорит, что грузинский T-31 по некоторым параметрам превосходит беспилотники израильского и турецкого производства, которые применяла азербайджанская армия.
«Аппарат может летать в течение 24 часов с 350-килограммовым вооружением. При установке дополнительного топливного бака, продолжительность полета может возрасти до 72 часов», – заявил он.
Компания «ТАМ-менеджмент» готова приступить к производству дронов и предлагает заинтересованным сторонам сотрудничество.
Отметим, что Пантико Тордия в течение многих лет судится с правительством Грузии. Он, вместе с другими бывшими акционерами АО «Тбилавиастрой» (ранее - Тбилисский авиационный завод), требует вернуть предприятие, отобранное в 2010 году при президенте Михаиле Саакашвили.
- Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили недавно заявил, что в Грузии может быть начато производство военных дронов. «Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится под управлением «Дельта» – просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают возможно начать производство дронов», – заявил Гарибашвили.
- Ранее Гарибашвили говорил, что в 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами. Он также сказал, что в 2021 году Грузия планирует приобрести новые оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотники.
Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 88 лет
Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму исполнилось 88 лет – с утра главу Грузинской Православной Церкви поздравили первые лица страны. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пожелал патриарху здоровья, бодрости и долголетия, – пишет «Новости-Грузия».
«С любовью и огромным уважением поздравляю с днем рождения Католикос-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию Второго. Его вклад в укрепление духовности грузинского народа, в сохранение исторической самобытности и традиций, неизмерим», – написал Гахария на своей странице в Facebook.
«Даже сейчас, когда весь мир борется с невидимым врагом, молитвы и благословения Его Святейшества дают нам, всей Грузии, особую силу для преодоления величайших испытаний заботой друг о друге», – подчеркивает Гахария.
Поздравил Патриарха и председатель парламента Арчил Талаквадзе. Он назвал Илию Второго символом духовной силы и единства.
«Ваше Святейшество, от имени парламента Грузии, поздравляю с днем рождения! Бесценна ваша заслуга, ваш вклад, который вы без устали вносите на протяжении всех этих лет. Вы являетесь символом духовной силы и единства. Примите нашу искреннюю благодарность за ту любовь, которую каждый из нас чувствует от вас. Желаем вам здоровья на благо нашего народа и Грузии», – говорится в письме Талаквадзе.
Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года, он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Семья с 1927 года жила во Владикавказе.
В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, в 1957 году стал выпускником Московской духовной семинарии, а в 1960-м – Московской Духовной Академии.
16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения патриарха Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом, а с 1969 года – митрополитом Сухуми.
После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода, был назначен патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
Камала Харрис: президент Трамп «злоупотребил полномочиями»
Американские СМИ и политики обсуждают запись телефонного разговора Трампа с секретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Запись была опубликована накануне изданием The Washington Post. Из записи следует, что президент крайне настойчиво пытался убедить высокопоставленного чиновника вернуться к вопросу о подсчёте голосов на президентских выборах в штате, утверждая, что победителем голосования был он, а не демократ Джо Байден.
Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис заявила, что Трамп продемонстрировал отчаяние и откровенно злоупотребил полномочиями. Она выступила в воскресенье на митинге в штате Джорджия, где во вторник должны пройти важные выборы в Сенат. Выступление Трампа в штате ожидается в понедельник.
Раффенспергер, отвечающий за проведение выборов в штате Джорджия, неоднократно имел дело с пересчётом голосов, поданных на выборах 3 ноября прошлого года, отмечает агентство Reuters. И всякий раз результат был одним и тем же - перевес голосов оказывался на стороне демократа Джо Байдена.
Секретарь штата Раффенспергер также неоднократно заявлял, что будет противостоять любым попыткам фальсификации результатов - несмотря на поступавшие из других штатов сведения об отсутствии крупных нарушений.
Агентство Reuters подчёркивает, что Раффенспергер неоднократно возражал на "необоснованные утверждения о злоупотреблениях", даже после того, как Трамп публично назвал его "врагом народа". Во время последнего, субботнего телефонного разговора, секретарь штата Джорджия вновь заявил президенту США, что утверждения о фальсификациях на выборах не имеют оснований, а голосование явно указывает на законность победы Байдена.
В Абхазии скончались шесть пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, с 30 по 31 декабря 2020 года тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 379 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.
По информации штаба, скончались шесть пациентов, из них трое – в Гудаутском госпитале.
- Мужчина 1938 года рождения поступил в медучреждение 16 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент скончался 30 декабря.
- Мужчина 1944 года рождения поступил в госпиталь 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент скончался 30 декабря.
- Женщина 53 лет, была доставлена в медучреждение 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».
В Российском военном мобильном госпитале в Сухуми скончались три пациента.
- Мужчина 1947 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция тяжёлого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжёлого течения». Мужчина умер от прогрессирующей полиорганной недостаточности 29 декабря.
- Пациент 1949 года рождения. Диагноз «коронавирусная инфекция крайне тяжёлого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония с исходом в пневмофиброз». Мужчина скончался 31 декабря от прогрессирующей полиорганной недостаточности.
- Женщина 1944 года рождения. Диагноз «подтверждённая короновирусная инфекция тяжёлой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения». Пациентка умерла 31 декабря от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Дело о сбитом над Арменией российском Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело о сбитом военном вертолете Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на более тяжкую статью – «Умышленное убийство двух или более лиц», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»), переквалифицировано на более тяжкую статью – части 2 статьи 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий в рамках дела.
«При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил собеседник агентства.
Он затруднился при этом сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).
Девятого ноября Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении рядом с населенным пунктом Ерасх. Вертолет, по данным военных, сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли двое членов экипажа, еще один получил травмы средней степени тяжести.
В азербайджанском Минобороны принесли извинения российской стороне и сообщили, что сбили вертолет «случайно». Там также заявили о готовности выплатить за него компенсацию.
Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны РФ.
В Грузии выявили 594 новых случая коронавируса, 25 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2628 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 594 новых случая коронавируса (днём ранее – 417), выздоровели 1963.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 229 763, выздоровевших – 222 405.
За сутки было проведено 3845 тестов, из них PCR-тестов – 1646, экспресс-тестов на антиген – 2199.
Ранее заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается. По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.
В Вашингтоне начал работу новый состав Конгресса США
Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси сохранила за собой третий по значимости - после президента и вице-президента - пост в США. 80-летний политик была переизбрана 3 января, в воскресенье, в первый день работы нового состава Конгресса. За Пелоси проголосовали 216 конгрессменов. Ее оппонент-республиканец Кевин Маккарти получил 208 голосов, информирует "Немецкая волна".
Демократы лишились части мандатов в новом составе Палаты представителей, но сохранили большинство. Но прошедших в ноябре выборах в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. В прошлом созыве у демократов было 232 места, у республиканцев - 197.
Новому составу Конгресса, который начал работу в воскресенье, предстоит действовать в условиях большей неопределенности: до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, отмечает "Голос Америки", республиканцы намерены без промедления выступить против процедуры сертификации итогов президентских выборов.
До проведения второго тура выборов в Джорджии во вторник, Сенат остается под контролем республиканцев.
Более равный баланс сил в обеих палатах в этом году дает умеренным политикам из обеих партий возможность показать своё политическое влияние. Эта возможность, как отмечается в публикации "Голоса Америки", проявится в полной мере после 20 января - дня, когда Дональд Трамп покинет Белый дом. Его место займёт демократ Джо Байден.
СМИ: Грузинский «вор в законе» Лавасоглы задержан в Одессе
Известный грузинский криминальный авторитет, «вор в законе» Миндия Горадзе, более известный по кличке Лавасоглы, задержан в Украине. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Dетектив INFO.
Согласно распространившейся информации, в ночь на воскресенье, 3 января Горадзе прибыл в Одессу авиарейсом из Минска. При себе у него не было документов. По этой причине сотрудники Госпогранслужбы запретили ему въезд на территорию Украины и приняли решение депортировать его в Беларусь.
Утверждается, что сразу после посадки на самолет до Минска Лавасоглы начал нарушать общественный порядок и угрожать нанесением себе телесных повреждений.
«Командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозку Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен в зале вылета международных авиарейсов аэропорта «Одесса» под охраной пограничников, где он находится и сейчас», — пишут украинские СМИ.
По данным агентства, следующий рейс Одесса-Минск запланирован на 4 января. Вор в законе обещает вскрыть себе вены в случае повторения попытки его депортации в Беларусь.
О задержании Горадзе сообщили и грузинские СМИ. В комментарии телеканалу «Мтавари» грузинский адвокат Горадзе заявил, что он не располагает информацией о задержании его подзащитного в Одессе.
«Новости-Грузия» напоминает, что 40-дневный срок экстрадиционного заключения Лавасоглы в Беларуси истек 3 августа 2020 года, однако после этого его не экстрадировали в Грузию. До июня прошлого года грузинский криминальный авторитет оставался в заключении в Турции. Лавасоглы летел в Киев, но белорусские пограничники задержали его при прохождении пограничного контроля, когда обнаружили, что он находится в межгосударственном розыске по запросу МВД Грузии.
- В июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал Миндию Горазде виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и объявлен властями Грузии в розыск через Интерпол.
- Кутаисский суд установил, что Горадзе стал вором в законе в 2013 году, после чего он управлял и руководил определенной группой лиц–членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и «воровских разборок» занималась вымогательством, сбором «общака» и его распределение. Кроме того, Горадзе «решал» споры между предпринимателями.
- В 2014-2015 годах у Горадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решение по поводу «воровского общака».
- Кроме того, следствие установило, что 24 февраля 2015 года Лавасоглы позвонил автору передачи «Другие акценты», выходящей в эфире телеканала «Рустави-2», и угрожал журналисту.
- В Грузии Лавасоглы проходит по еще одном уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси и Аджарии задержали десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.
- По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с Лавасоглы, который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии. Улики против Лавасоглы удалось собрать в том числе благодаря тайной прослушке.
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