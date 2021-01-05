В ЕС опубликован рейтинг «провалов кремлёвской пропаганды»

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo, целью которого является разоблачение "фейковых новостей", в том числе распространяемых близкими к Кремлю российскими СМИ, опубликовал рейтинг наиболее заметных провалов пропаганды в 2020 году.

Первое место было отдано ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, которую исследователи называют "большим позором для российского государства" - причём имеется в виду не само отравление, поскольку "радикальные меры", как утверждают авторы рейтинга, давно в арсенале Кремля, а провал операции, который сопровождался "явным отсутствие профессионализма" как со стороны отравителей Навального, так и тех, кто выдвигал "альтернативные версии" случившегося. Это в особенности относится к признаниям предполагаемого сотрудника ФСБ в телефонном разговоре с самим Навальным, который представился начальником.

На втором месте - попытки российской пропаганды распространять "фейковые новости" о пандемии коронавируса, в том числе о разрабатываемых на Западе вакцинах. Проект EUvsDisinfo насчитал около 700 публикаций, в которых содержались не соответствующие действительности утверждения в связи с эпидемией. При этом, как отмечается, пропаганда сначала стремилась дискредитировать вакцину корпорации AstraZeneca, а когда эта корпорация заявила о намерении сотрудничать с российским институтом имени Гамалеи, нападки на вакцину сразу прекратились.

Третье место досталось режиссёру Никите Михалкову, выдававшему в своей программе поддельные фото белорусских протестов за настоящие.

На четвертом месте Александр Лукашенко, выступивший с утверждением о перехвате разговора якобы резидентов западных спецслужб - "Майка" и "Ника". Запись звучит столь нелепо, что на её подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ.

Среди расположившихся на более низких местах рейтинга - телеведущий Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Алексей Журавлёв, заявивший, что в Дании существуют притоны для зоофилов, где любой желающий может "изнасиловать черепаху".

"Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов... Ложь, манипуляции и откровенная чушь являются частью ожесточенной атаки на демократию" - заключают исследователи EUvsDisinfo.