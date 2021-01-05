Прошедшие в парламент Инджия, Энукидзе, Зилпимиани и Микадзе покинут «Альянс патриотов» 

Прошедшие в парламент по спискам партии «Альянс патриотов» Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, создадут новую партию.

«Как только мы войдем в парламент, мы покинем «Альянс патриотов» и подключимся к парламентской работе как представители политического объединения «Европейские социалисты», — заявил сегодня Фридон Инджия.

Инджия — бывший министр связи Грузии в правительстве президента Эдуарда Шеварднадзе (1992-1998 годы). В 2000-2004 годах был членом парламент пятого созыва в качестве мажоритарного депутата от Мартвильского района, представляя блок «Лейбористской партии». В последние три года – с 2017 по 2020, был членом Тбилисского сакребуло от партии «Альянс патриотов».

Как пишет «Новости-Грузия», Инджия утверждает, что вместе с единомышленниками будет находиться в оппозиции правящей партии, однако не поддерживает объявленный большей частью оппозиции бойкот деятельности парламента. По его словам, такое положение выгодно только двум политическим силам — «Грузинской мечте» и «Национальному движению».

«Мы уважаем решение наших избирателей, мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решения большинства, но мы считаем, что конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны, и в то же время резкой критикой правящей партии, мы сможем влиять на решения парламента», — заявил Инджия.

Между тем в правящей партии уже отметили, что после того, как в зале заседаний появятся депутаты от «Альянса патриотов», парламент уже не будет однопартийным.

«Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента», — так прокомментировал председатель парламента Арчил Талаквадзе вопрос о признании полномочий трех представителей «Альянса патриотов».

На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Гела Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимиани заменили своих однопартийцев, так как оказались единственными депутатами из партийного списка «Альянса», которые не отказались от мандатов.