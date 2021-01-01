Грузия 2020. Выборы, кризис и другие развилки порочного круга

Год политических ожиданий обернулся в итоге годом разочарований. Грузия не получила ни многопартийного парламента, ни коалиционного правительства. В 2021 год страна вступает в условиях продолжающегося политического кризиса, и более того: многие наблюдатели всерьез заговорили о рисках нового авторитаризма.

Выборы, прошедшие ровно за два месяца до конца года, стали пиком продолжавшегося на всем его протяжении политического кризиса. Впрочем, сложившуюся ситуацию президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила как продолжение порочного круга, который Грузия не может разорвать вообще за всю тридцатилетнюю историю постсоветской независимости:

«Мы устали ходить по одному кругу! Пытаться управлять политическими процессами с улицы, провоцируя дестабилизацию, вместо диалога! Тридцать лет несколько поколений простояли на улице! Все, в том числе и я, митинговали на ступенях парламента. Сегодня стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы двух политических полюсов, которая продолжается по сей день. Мы устали от бесконечной ругани, оскорблений, пренебрежения грузинскими и кавказскими традициями! Ненависть делает страну раздробленной, уязвимой и ослабленной, в то время, когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для решения проблем. 30 лет – это возраст зрелости и для человека, и для государства. Пора разорвать порочный круг!», – заявила президент Зурабишвили, обращаясь к на треть пустому залу парламента.

Все последующие дни были преисполнены взаимных оскорблений власти и оппозиции. Особенно усердствовал лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Он от имени партии пригрозил оппозиции принять закон, который лишит оппозиционные партии госфинансирования.

Отдельно для «Нацдвижения» был разработан законопроект, предусматривающий лишение права на участие в выборах партии, чей лидер является не гражданином Грузии, а также осужден по УКГ. «Грузинская мечта» не скрывала, что законопроект был направлен против проживающего в Украине третьего президента, почетного председателя «Нацдвижения» Михаила Саакашвили. Кроме того, Кобахидзе к «радикальной оппозиции» причислил и отколовшуюся от «Нацдвижения» «Европейскую Грузию», одного из ее лидеров Гигу Бокерия и гендиректора ТВ «Мтавари» Нику Гварамия.

«Нашей задачей является внесение коррективов в эту радикальную оппозицию. В этом нам очень помогают одиозные фигуры, очень хорошо, что Саакашвили, Гварамия, Бокерия разрушают сегодня «Национальное движение» и «Европейскую Грузию». Бокерия разрушил собственную партию и старается свести в могилу и другие оппозиционные партии. Аналогично одиозные лидеры «Нацдвижения» Саакашвили и Гварамия способствуют распаду партии, это очень хороший, здоровый процесс. В результате мы получим очень здоровый оппозиционный спектр», – заявил Ираклий Кобахидзе 15 декабря.

В тот день с поста председателя «Нацдвижения» ушел Григол Вашадзе. Именно с его подачи и актуализировалось слово «одиозный» в лексике грузинских политиков. Григол Вашадзе назвал три причины своего ухода с поста председателя и вообще политики – это недовольство тактикой, которую выбрала партия, появление в партии «одиозных фигур» и нападки на послов-посредников.

Послы США Келли Дегнан, ЕС – Карл Харцель и Германии – Хуберт Книрш подверглись жесткой критике со стороны некоторых оппонентов власти, которые требовали от них более жесткого давления на «Грузинскую мечту». В этом особенно отличился гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия, он был крайне недоволен тем, что дипломаты не так страстно, как он, защищали Михаила Саакашвили:

«Михаил Саакашвили – политический беженец. Разве он не имеет права приехать в Грузию? Если вы спросите посла США или посла Евросоюза господина Харцеля, что происходит в отношении этого человека, почему его преследуют, изучены ли его приговоры? Что они ответят?» – возмущался в середине декабря 2020-го Ника Гварамия.

Сам Михаил Саакашвили в те дни уходил от уточнения, по какой причине подал в отставку председатель его партии Григол Вашадзе. Он 19 декабря в интервью ТВ «Мтавари» лишь бегло отметил, что, несмотря на заслуги, не все могут оставаться на передовой, что грузинский народ интересуют не интриги, а единство оппозиции в бойкоте парламента. Прокомментировал Саакашвили и планы «Грузинской мечты» наложить санкции на «Нацдвижение»:

«Чем больше будет таких выпадов (со стороны «Грузинской мечты»), чем больше они будут показывать, что больше всего боятся Саакашвили и «Нацдвижения», тем убедительнее докажут, что их должны сменить Саакашвили с «Нацдвижением». Я неоднократно говорил и подтверждаю – у меня нет никаких претензий на должности. Мы должны создать широкую коалицию, нам нужны все маленькие группы, которые не поддадутся искушению и подкупу Иванишвили».

О попытках подкупа, шантажа и давления заявляли как представители оппозиции, так и правозащитных НПО. «Грузинская мечта» нанесла особенный удар по НПО «Справедливые выборы». Результаты проведенного ею параллельного подсчета голосов изначально стали одним из аргументов оппозиции в пользу фальсификации выборов. В соответствии с ними, «Грузинская мечта» набрала на несколько процентов меньше, чем об этом заявила ЦИК. Однако после публичных обвинений «Грузинской мечты» «Справедливые выборы» признали ошибку в подсчетах, и исправленные данные совпали с данными ЦИК. Власти от НПО требовали также доказательств по другому вопросу – о выявленном «Справедливыми выборами» дисбалансе в итоговых протоколах. Глава НПО Элене Нижарадзе не исключила, что ее и ее коллег прослушивали незаконно, благодаря чему «Грузинская мечта» опередила НПО с информацией об ошибках в параллельных подсчетах. Нижарадзе за несколько дней до своей отставки с поста руководителя НПО ответила на обвинения власти:

«Доказательства должны предоставить избирательная администрация и правящая партия. Потому что там, кроме дисбаланса, очень много вопросов по поводу проведения избирательной кампании, «каруселей» в день голосования и других нарушений. На все эти вопросы они не захотели отвечать, и именно они, правящая партия и избирательная администрация, вызвали, а потом обострили политический кризис в стране».

На агрессивную риторику власти против НПО и политику по отношению к бойкотирующей оппозиции гражданский сектор ответил критикой.

«Грузинская мечта» приступила к зачистке оппозиционного спектра и гражданского сектора», – сказано в совместном заявлении, подписанном более чем десятью НПО. В нем осуждается тон «Грузинской мечты» и то, что власть не осознает свою большую ответственность за то, что помимо политического, в стране развивается социально-экономический кризис, а недоверие к государственным институтам растет после проведенных 31 октября парламентских выборов, говорит один из авторов заявления, докторант публичного права, председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) Георгий Мшвениерадзе:

«На этом фоне ужесточение риторики и разговор о том, что власть накажет непокорных оппозиционеров – прекратит им госфинансирование или ограничит бесплатное эфирное время на будущих выборах, – совершенно неприемлем. Если мы, конечно же, как государство, еще остаемся на пути демократического развития. С демократией несовместимы угрозы правящей партии тем оппозиционным силам, которые не действуют согласно директивам власти. Если эти угрозы будут осуществлены, это будет означать, что власти применяют к оппозиции санкции».

Представители профильных НПО также сочли запоздалым предложение, сделанное «Грузинской мечтой» оппозиции, пересчитать бюллетени на избирательных участках или создать в парламенте комиссию по расследованию нарушений на выборах. По их мнению, это нужно было делать изначально, а не спустя полтора месяца после выборов, когда предполагаемые нарушения уже были исправлены, а хвосты зачищены.

Несмотря на старания послов-посредников и предупреждения «Грузинской мечты», оппозиция после выборов продолжала сохранять единство в бойкоте. Шесть партий из восьми, прошедших в парламент, аннулировали свои избирательные списки в ЦИК. А из 60 оппозиционных депутатов 54 обратились к парламентскому бюро о приостановлении депутатских полномочий. Исключением оказался один из депутатов от «Альянса патриотов» – Автандил Энукидзе. Он решил войти в парламент, в отличие от остальных трех «Патриотов» – Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе, которые также прошли в парламент.

«Гирчи» от «Гирчи», Шишка от шишки далеко не падает

Не спешат отказаться от мандатов, но и не присутствуют на заседаниях двое лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани. Они ждут результатов переговоров оппозиции с властью по выходу из кризиса. Этого дожидаются и трое представителей «Гирчи» – Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили, а вот еще один представитель «Гирчи» Зураб Джапаридзе сразу же отказался от депутатского мандата, так же как и от сотрудничества со своими однопартийцами, и учредил новую партию, тоже «Гирчи», что по грузински значит «Шишка», но с уточнением – «Гирчи – Больше свободы». Ранее, обыгрывая значение слова, Зураб Джапаридзе шутил:

«Гирчи» не распался, «Гирчи» – распустился, теперь будет много, много «Гирчи».

Без радикальных пертурбаций обошлись после ухода с председательского поста Григола Вашадзе в «Нацдвижении». В партии решили нового руководителя выбрать электронным голосованием, с вовлечением в него не только членов партии, но и их сторонников. Нужно было выбрать между Никой Мелия и Леваном Варшаломидзе.

И хотя большинство сторонников партии отдали предпочтение Нике Мелия, политолог, профессор грузинского Института общественных дел (GIPA) Торнике Шарашенидзе не склонен переоценивать этот факт:

«На первый взгляд – да, это хорошо. Но на самом деле не имеет значения, кто будет председателем партии, ею все равно управляет Миша Саакашвили. Он, его рейтинг приносит большинство голосов избирателей. И так будет еще долго. Возможно, Григол Вашадзе добавил голосов, прибавил солидности партии, она стала менее радикальна, тем не менее, основную армию составляют сторонники Саакашвили. В случае избрания Мелия, партия станет более радикальной. Но это не важно. «Нацдвижение» останется главной оппозиционной силой, потому что грузинское общество остается поляризованным и все крутится опять вокруг Бидзины и Миши».

В свою очередь и оппоненты власти не придавали особого значения тому, что в очередной раз парламент утвердил на пост премьер-министра Георгия Гахария. Единственной персоной, принимающей решения в стране, по мнению оппонентов власти, остается лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Он, как напоминали протестовавшие в ходе утверждения правительства активисты, с 2012 года захватывает государство, и, несмотря на обещания депутатов от правящей партии о том, что из-за отсутствия оппозиции будут более критичны, у них это не получалось. Хрестоматийным примером «угодничества» стала депутат Ирма Заврадашвили. У нее к министру образования Михаилу Чхенкели оказалась единственная претензия – почему весь народ не ценит его работу так, как она:

«Батоно Михеил, вы столько дел сделали за это время, у меня больше всех претензий к тому, почему об этом не знает народ? Может быть, внедрим какую-то культуру – раз в месяц или в квартал максимально предоставлять населению информацию о проделанной работе министерства».

Все это время депутатам и членам правительства по пути в здание парламента приходилось выслушивать упреки активистов о том, что они не слуги народа, а «рабы Иванишвили». Они не обращали внимания ни на протест, ни на отсутствие в зале заседания оппозиции. Тем не менее, 24 декабря, в день утверждения правительства, премьер-министр Георгий Гахария признал:

«Работа будет непростой без дискуссии и оппонирования. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время проблема этого политического контекста была преодолена, и пустующая часть парламента заполнилась. Несмотря на то, что кто-то испугался, кто-то не разобрался, а кто-то не смог преодолеть себя и внутрипартийные амбиции поставил выше интересов страны, мы не должны останавливать жизнь страны и следовать этим безответственным действиям».

Единогласно парламент в однопартийном режиме «Грузинской мечты» утвердил правительство, состав которого практически не изменился.

Большинство грузинских наблюдателей сомневаются в успехе нового парламента, полагая, что из-за политического и вызванного пандемией социально-экономического кризиса, правящая сила сама будет вынуждена весной назначить досрочные выборы.

При этом по вопросу вхождения оппозиции в парламент мнения грузинских политологов разделились. Часть из них считают необходимым продолжение борьбы в парламенте для того, чтобы добиться реформы избирательной системы в преддверии намеченных на осень 2021 года муниципальных выборов. Другие в этом не видят смысла, с учетом опыта прежних лет, когда правящая «Грузинская мечта», несмотря на обещания, всегда игнорировала неугодные ей мнения. Самым тревожным сигналом парламентских выборов 2020 года доктор политических наук, главный аналитик Института грузинской политики Бидзина Лебанидзе видит в следующем:

«Главным событием 2020 года были выборы, они рассматривались как тест на демократию, который должна была сдать Грузия для дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. С этого политического ракурса и наблюдали за Грузией в Европе и в США. Но проведенные выборы и сложившаяся после них ситуация показали – мы пока несостоявшаяся демократия, и то, что мы имеем – это стагнация. За последние 15-20 лет мы никак не можем провести полноценные демократические выборы. После выборов произошел кризис легитимности, спор между властью и оппозицией, но у этого кризиса будет и долгосрочный негативный результат на пути интеграции Грузии в НАТО и ЕС, который состоит в том, что такого типа страну не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. И останемся мы только с Договором об ассоциации с ЕС последующие 10-20 лет».

Если ничего не изменится, добавляет Бидзина Лебанидзе. Но, скорее всего, изменений, как и очередного раунда переговоров власти с оппозиции по разрешению политического кризиса, следует ожидать уже в 2021-м.