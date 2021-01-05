На «марше свободы» в Тбилиси потребовали освободить Руруа, Мелашвили и Ильичеву  

Рассмотрение «Закона об амнистии» во втором чтении в парламенте Грузии проходит сегодня на фоне небольшой акции протеста. Около двух десятков представителей неправительственных организаций и гражданских активистов собрались возле парламента с требованием «освободить политзаключенных», — пишет «Новости-Грузия».

Активисты требуют, чтобы амнистия коснулась совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, который признан виновным в незаконном хранении оружия, а также картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевы, задержанных по делу о незаконной передаче Азербайджану территории Грузии в процессе демаркации госграницы.

«Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных. Страна не выйдет из политического тупика, пока будут политические репрессии, а амнистия не будет использована для освобождения политзаключенных. В таком случае у демократии не будет будущего», — сказал журналистам гражданский активист Ираклий Палавандишвили.

«Акция посвящена политзаключенным. Мы требуем их освобождения, и осуществления соглашения от 8 марта. Безусловного освобождения, потому что мы противостоим торговле людьми. То, что делает правительство, хотя бы сейчас, в виде переговоров, — это торговля людьми», — заявил журналистам председатель НПО «Защити выбор» Давид Небиеридзе.