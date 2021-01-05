Анкваб шутит: «Хотел сам посмотреть, как работает госпиталь»

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Как сообщает пресс-служба Кабмина, состояние его здоровья стабильное, однако требуется наблюдение в условиях стационара.

29 декабря 2020 года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб прошел ПЦР-тестирование на COVID-19, а 30 декабря у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Из официального сообщения было известно, что болезнь протекает легко, а из симптомов регистрируется только повышенная температура. И вот сегодня пресс-служба Кабмина сообщила, что вчера премьера госпитализировали в Гудаутский ковидный госпиталь.

Пресс-секретарь Кабинета министров Абхазии Диана Зантария проинформировала, что состояние здоровья Александра Анкваба стабильное, но требуется наблюдение врача:

«С 4-го января 2021 года премьер-министр Александр Анкваб продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ. Состояние его здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, однако необходимо наблюдение в условиях стационара. COVID-19 был диагностирован у него 30 декабря 2020 года и до 4 января он проходил лечение в условиях дома».

Диана Зантария сообщила, что в аппарате правительства заболевших больше нет:

«29 декабря 2020 года премьер-министр, вице-премьеры, руководитель аппарата правительства и некоторые сотрудники аппарата Кабинета министров наряду с премьером сдали биоматериал на диагностирование у них COVID-19. Однако положительный результат был только у премьер-министра Абхазии».

Директору Государственного информационного агентства «Апсныпресс» Манане Гургулия удалось связаться по телефону с Александром Анквабом, вот, что она сказала:

«Я сейчас говорила по телефону с Александром Анквабом, голос у него вполне бодрый, он пошутил, сказал, что хотел сам посмотреть, как работает госпиталь».

На данный момент информации о том, на кого возложено исполнение функций премьер-министра, нет, пресс-служба Кабмина обещает проинформировать об этом 11 января.

27 декабря 2020 года COVID-19 был диагностирован и у президента Аслана Бжания. Начальник управления по связям со средствами массовой информации Алхас Чолокуа вчера сообщил «Эху Кавказа», что президент чувствует себя хорошо, и никаких осложнений инфекции у него нет:

«Состояние президента хорошее, он проходит необходимый курс лечения, абсолютно никакого ухудшения его состояния нет, наоборот, улучшение. Температура в норме, он чувствует себя хорошо, нормально, находится в своей резиденции в Сухуме и продолжает работать дистанционно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия