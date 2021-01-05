«Таких мыслей ни у кого не возникало, чтобы мы ушли с площади»

Близкие Инала Джабива уже месяц остаются на центральной площади Цхинвала. Они опровергли слухи о том, что намерены прекратить акцию протеста. По словам вдовы убитого Оксаны Сотиевой, этого не произойдет, пока не будут удовлетворены главные требования – отставка генпрокурора и объективное расследование резонансного дела.

Спустя ровно месяц после начала акции протеста на центральной площади Цхинвала изменилось немногое. Сидя вокруг газовой горелки, женщины вспоминают, как все начиналось, и к чему привели их усилия: уже не надо бороться за каждый баллон газа, чтобы согреваться, за каждый кусок хлеба и бутылку воды. Не надо больше бороться и за право поставить палатку, хотя бы только на ночь. Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, греясь у огня, рассказывает, с какими смущенными лицами подходят по утрам дежурные милиционеры и шепотом просят свернуть палатку, в которой проводят ночь женщины.

Для людей, которые все еще стоят на площади, за этот месяц мало что изменилось. Даже среди сочувствующих в социальных сетях появились те, кто призывают Майю, маму Инала Джабиева, и Оксану прекратить акцию протеста, чтобы сохранить свое здоровье. Эти люди теряют веру в справедливость, в то, что руководство республики услышит протестующих. Однако сами протестующие другого мнения, говорит Оксана Сотиева:

«Таких мыслей ни у кого здесь не возникало, чтобы мы ушли с площади, потому что мы замерзли. Они с первого дня нам сказали, что будут рядом с нами, пока мы здесь, пока мы сами не посчитаем нужным уйти с площади. Здесь нас поддерживают люди, большинство из которых я не знала, не была до этого с ними знакома… Каждый день подходят люди – не только жители Южной Осетии, приезжают из Северной Осетии, из России. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Дай Бог всем здоровья и пусть такое горе не коснется больше никого!»

Две подруги – Лариса и Венера, как раз из числа людей, о которых рассказывает Оксана. Венера живет в Северной Осетии. Сегодня она впервые за месяц смогла приехать в Цхинвал и сразу пришла на площадь. С трудом сдерживая слезы, она рассказывает, почему:

«Очень хотела приехать весь месяц, но никак не получалось из-за работы. Вот, наконец, удалось приехать домой, и первым делом пришла сюда. Я ожидала, что будет больше людей. Но ничего, говорят, вечером бывает больше. Я все время слежу за новостями. Первая мысль утром после пробуждения у меня об этих людях, первым делом смотрю новости. И ночью засыпаю с мыслями о них».

Ее подруга – Лариса, живет в Минеральных Водах. Она говорит, что больно наблюдать за тем, что происходит с семьей Джабиевых:

«Я с Минвод приехала специально. До этого тоже очень хотелось приехать, но не получалось. Я родилась и выросла здесь, и мне очень больно. Хочу понять, чем мы можем помочь? Пока вот просто прийти и постоять. Конечно, стыдно, когда видишь в соцсетях все это. Иной раз даже не хочется говорить, что я отсюда. Как бы ни гордились, что мы осетинки и осетины, но когда это творится у тебя на родине… Как можно допустить, чтобы этой женщине приходилось здесь сидеть? Она ведь просит элементарно наказать виновных. Она ведь не требует сверхъестественного. Она просто просит наказать убийц!»

Незаметно подруги передают тысячу рублей Оксане, а сами отходят в сторону и продолжают стоять с протестующими. На эти деньги купят чай, печенье, чтобы люди могли согреться холодными зимними ночами.

Андрей находится с Джабиевыми круглосуточно. Он говорит, что никаких упаднических настроений среди протестующих нет:

«У меня таких мыслей нет, потому что здесь сидят две женщины в трауре. До тех пор, пока они здесь сидят, я тоже буду сидеть здесь, и у меня не будет мыслей уйти. А то, что им нужно уйти, это знают все, и они сами понимают это, но от этого легче не станет. Проблема останется точно такой же, какой была. Таких мыслей, по-моему, ни у кого не появится, чтобы уйти домой.

– Как вы согреваетесь?

– Никак. Только ходить по площади в темпе. И все. Единственный лайфхак. Не имеет значения, сколько одежды, если сидеть на одном месте, то очень холодно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия