«Вывод напрашивается один – они покрывают убийц и соучастников преступления»

Четыре месяца назад от рук силовиков погиб 30-летний житель Цхинвала Инал Джабиев. Снимки тела молодого мужчины с множественными следами пыток и побоев – кровоподтеками, синяками, гематомами – возмутили югоосетинскую общественность, а это дело стало настоящим вызовом для власти. Большинство депутатов с требованиями увольнения генпрокурора, проведения объективного расследования, и наказания убийц продолжают бойкотировать работу парламента. С начала декабря семья Джабиева проводит бессрочную акцию протеста в центре Цхинвала. По словам родных убитого, за четыре месяца расследование резонансного преступления ни на шаг не продвинулось.

Спустя четыре месяца, подводит итоги депутат парламента Давид Санакоев, к следствию по делу убийства Инала Джабиева по-прежнему много вопросов:

«О них не говорят ни следователи, которые иногда вещают по телевидению. Вывод к следствию напрашивается один, что они покрывают убийц и соучастников этого преступления. К сожалению, прошло 4 месяца и маломальских каких-то новых эпизодов не раскрыто, хотя все мы прекрасно знаем, что Инала забрали из дома 23 августа рано утром. Где он был с 23 по 27 августа, и что с ним происходило? Все эти факты не хотят отражать в следственных материалах, насколько я понимаю. Хотя 25 августа городской суд назначил ему административный штраф и отпустил. Где и на каком основании он удерживался? И кто применял к нему пытки? Генеральный прокурор на встрече в парламенте признал, что его избивали и 23 числа тоже. (Они) не то что не хотят привлечь всех участников этих процессов к уголовному делу, но и тех, кто отдавал приказы, кто закрывал глаза на нарушения закона».

Президент Анатолий Бибилов, продолжил парламентарий, пытается объяснить широкое общественное возмущение политической подоплекой:

«Люди находятся на улице уже около месяца, с четвертого декабря. То есть они потеряли всякую надежду, поэтому вышли на улицу и пытаются добиться справедливости. И у нас (у депутатов) остается единственная возможность – это настоять на том, чтобы генерального прокурора не было больше на этой позиции, а был бы новый человек, который даст новый импульс расследованию.

– Но власть, в лице президента, исполнительная власть, делают вид, что ничего не происходит...

– Президент не хочет видеть того кризиса, который у нас в Южной Осетии до сих пор усугубляется: у нас нет как такового правительства, мы не можем принять бюджет. Он пытается не видеть этих проблем. Сейчас он ездит по районам и пытается настроить людей против депутатов. Родственники Инала Джабиева добиваются справедливости, а он пытается сделать из этого политику. А люди не могут терпеть такого беззакония и беспредела, которые воцарились сегодня у нас в Южной Осетии. Люди стоят на площади, а у нас проходит концерт «Симда», который дал его прямо в здании рядом с ними. Что, они не могли в другом месте это сделать?! Исходя из того, что президент не хочет и не может найти выход, мы, к сожалению, в новый год будем входить с кризисом».

В субботу, встречаясь с жителями Цхинвальского района, Анатолий Бибилов, по сообщению его пресс-службы, «отметил, что некоторые политики пользуются ею (общественно-политической ситуацией), пытаясь заработать на горе семьи Джабиевых политические дивиденды… Ссылка отдельных депутатов на то, что правительство «незаконно» и не может присылать документы в парламент, несостоятельна».

Между тем, 24-й день родственники Инала Джабиева продолжают бессрочную акцию протеста в центре Цхинвала. В одном из недавних интервью вдова убитого – Оксана Сотиева, рассказала о давлении «правительственных ботов» в социальных сетях, которые рассказывают об огромных деньгах из Грузии, которые якобы были им заплачены за дестабилизацию. За прошедшие четыре месяца, говорит Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа», расследование громкого дела ни на шаг не продвинулось:

«Следствие продолжается. Кроме этих экспертиз, ничего нового нет. Могу сказать, что ровным счетом ничего не изменилось».

Действительно, Генпрокуратура республики признала, что результаты двух судебных экспертиз по делу Джабиева – югоосетинской и российской – полностью противоречат друг другу, и предложила провести третью. Впрочем, семья не верит, что при действующем генпрокуроре Урузмаге Джагаеве возможно проведение объективного расследования, и не намерена прекращать протест. По словам Оксаны Сотиевой, родным Джабиева придется встречать Новый год на площади:

«Мы намерены продолжить и дальше стоять (на площади) до тех пор, пока озвученные нами требования не будут выполнены. Мы с Майей и другими близкими родственниками будем стоять на площади (31 декабря). Очень много людей, которые нас поддержали и до сих пор поддерживают, – они тоже будут стоять с нами на Новый год».

Люди небольшими группами приходят на центральную площадь Цхинвала, поддержать Джабиевых. Вокруг них проходят шумные корпоративы, ездит передвижная новогодняя елка от Министерства культуры. По словам протестующих, они готовы выйти и в новогоднюю ночь, чтобы не оставить мать и вдову Инала Джабиева в одиночестве.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия