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«Если присутствует оружие, то оно обязательно выстрелит»

На последнем в 2020 году заседании сессии парламента депутаты решили, что оборот оружия надо узаконить и дать гражданам страны право на приобретение и ношение оружия с 27 лет. Абхазские пользователи соцсетей поделились мнением по этому поводу.

– Как вы относитесь к тому, что в Абхазии разрешат приобретение, хранение и ношение оружия?

Рустам: Данный вопрос давно нуждается в законодательном закреплении в Абхазии, в регулировании, потому что есть на руках у населения так или иначе немалое количество стволов, оставшихся после войны, и приобретенных также после. В первую очередь, это касается резервистов. Так или иначе, разрешать надо, я считаю, потому что все запрещая, мы ставим эту область правоприменения за рамки закона. И многих вынуждаем нарушать закон. Разрешить – это правильно, но при этом прописать все условия, каким образом можно хранить, как оформить. Другое дело, что в условиях Абхазии на данный момент есть масса хороших, прописанных уже законов, но они не действуют. Я боюсь, что с этим законом будет во многом то же самое происходить.

«Если присутствует оружие, то оно обязательно выстрелит»
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«Если присутствует оружие, то оно обязательно выстрелит»
by Эхо Кавказа

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Салима: Я против этого. В Абхазии не стоит легализовать оружие.

– Почему, можете объяснить?

Салима: Для того, чтобы легализовать оружие, у нас должна быть система, которая будет все это контролировать. Я думаю, что на данный момент государство не обладает такими ресурсами для того, чтобы легализовать оружие, и для того, чтобы следить за этим процессом. Даже история с майнингом показывает, что мы можем легализовать, но потом не сможем следить за этим процессом. Мне кажется, чтобы разрешить оружие, нужно сначала настроить систему, а потом уже разрешать или отменять. На данный момент, несмотря на то, что у нас существует запрет, очень много людей обладает оружием нелегально. С другой стороны, я считаю, что это может привести ко многим летальным исходам, оружие может оказаться в руках у подростков. Например, в США постоянно происходят какие-то случаи в школах, когда люди, которые имеют право носить оружие, пользуются им не для самообороны, а для того, чтобы напасть на других людей. Если легализовать оружие в Абхазии, это может привести к такому тоже.

Алхас Джинджал: Я к этому отношусь положительно, так как закон об оружии нам необходим. Тем более что у нас есть свежий пример – война в Карабахе, которая показала, что мира на Кавказе, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. А мы находимся в состоянии войны с Грузией. Грузия уже, по примеру Азербайджана, начала закупать боевые беспилотники, активным образом вооружает свою армию. Поэтому мы, Абхазия, конечно, должны быть готовы к этим вызовам. Касаемо того, что есть опасения, что разрешение на хранение и ношение приведет к всплеску преступности, это не выдерживает никакой критики, так как хорошо известно, что преступления из зарегистрированного оружия не происходят, ни одного. И те страны, где разрешено оружие, например, в США, у них уровень убийств в два раза меньше, чем в той же России, где есть ограничения на оружие. Высокий уровень преступности в Бразилии или в Мексике, но в Туве, российском регионе, там уровень убийств, умышленных, с помощью обыкновенных ножей, в два раза выше, чем в Бразилии или в Мексике. Так что где разрешено оружие, зачастую ниже, чем там, где оно не разрешено. Поэтому этот закон нам, конечно, необходим.

Ульяна Дмитриевна Романихина: Если это спортивное, или если человек дарит охотничье ружье, это еще приемлемо. Но если это боевое оружие, мне кажется, что это все печально скажется в дальнейшем, так как молодежь у нас очень горячая. Недавно у нас были примеры на свадьбе, просто маленькая шалость, скажем так, или традиция, привела к тому, что погиб человек. Поэтому я считаю, что это очень ненужный закон.

Девушка: Если присутствует оружие, то оно обязательно выстрелит. Особенно, учитывая темперамент нашей молодежи, я думаю, что это недопустимо. Я категорически против, потому что если кому-то разрешить, если сделать выборочно, кто-то заслуживает, кто-то нет, то обязательно будут покупать эти разрешения, и опять будет хаос.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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