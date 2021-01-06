Китай не разрешил въезд комиссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19

Ранее работы о происхождении вируса были засекречены

Власти Китая не разрешили въезд сотрудникам комиссии ВОЗ по изучению происхождения коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге 5 января рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что очень разочарован таким решением.

В начале января международная группа экспертов ВОЗ должна была отправиться в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины происхождения коронавируса в 2019 году. Представитель ВОЗ заявил 16 декабря, что Пекин одобрил это посещение.

Уже после того как эксперты отправились в поездку, выяснилось, что для их работы не выданы все необходимые разрешения. По словам главы ВОЗ, его заверили, что китайские власти ускоряют внутренние процедуры, чтобы решить эту проблему.

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа началась в китайском Ухане в 2020 году. Власти Китая обвиняются многими странами мира в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики заболеваемости и смертности. Пекин это отрицает.

По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако существует гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.

Сторонники гипотезы предполагают, что вспышка COVID-19 могла начаться в лаборатории. Это не означает искусственного происхождения вируса, он мог появиться в естественной среде и изучаться китайскими учёными.

В конце декабря агентство Associated Press сообщило, что китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19. Утверждается, что район, в котором обитают переносящие коронавирусы летучие мыши, закрыт для посещения. Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус мог зародиться за пределами страны, утверждает агентство.