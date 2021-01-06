Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог

Голос на аудиозаписях, опубликованных накануне бельгийским изданием EUobserver, на которых, предположительно, бывший председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев требует убить журналиста Павла Шеремета, действительно принадлежит экс-главе спецслужбы, утверждают собственный корреспондент "Новой газеты" в Минске Ирина Халип и её муж, бывший кандидат в президенты Беларуси и политический заключённый Андрей Санников.

По словам Халип, её "водили" к Зайцеву в январе 2011-го года, когда она сидела в СИЗО КГБ Беларуси. Журналистку обвиняли тогда в организации акций протеста против Александра Лукашенко. Как утверждает Халип, в личной беседе Зайцев угрожал завести на неё уголовные дела по статьям "массовые беспорядки" и "заговор с целью захвата власти", а также угрожал высшей мерой наказания - расстрелом. Именно поэтому собкор "Новой газеты" идентифицировала сейчас голос экс-председателя КГБ.

Андрей Санников, которого власти Беларуси арестовали почти в то же время, что и его жену, рассказал в свою очередь, что был в кабинете Зайцева дважды - 31 декабря 2010-го года и 16 января 2011-го года. По его словам, во время встреч глава КГБ открыто угрожал убить жену и сына Санникова. Рассказывая о тех беседах, муж Ирины Халип отмечает, что "с трудом верил своим ушам".

4 января бельгийское интернет-издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров о подготовке убийств граждан Беларуси, неугодных властям страны. Журналистам их предоставил бывший сотрудник белорусского спецподразделения МВД "Алмаз" Игорь Макар, который с 2006-го года является политическим беженцем. По его словам, он получил файлы от своих источников в 2012 году. Сами записи, как утверждает Макар, сделаны в апреле того же года, а голоса на них принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент – председателю КГБ Беларуси) и представителям подразделения спецназа "Альфа".

Среди предполагаемых жертв, которые обсуждаются в разговорах - оппозиционный белорусский журналист Павел Шеремет, бывший начальник СИЗО № 1 Минска Олег Алкаев, бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа Владимир Бородач и бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией в органах государственной власти при центральном аппарате МВД Беларуси Вячеслав Дудкин.

На опубликованных записях предположительно глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев отдельно говорит о том, что на операции по ликвидации перечисленных лиц Александр Лукашенко выделил "полтора миллиона долларов" и что "президент должен увидеть результат". Также голос, похожий на Зайцева, говорит, что "по Шеремету надо сделать закладку" взрывчатки, чтобы "ни рук, ни ног" не собрали. Один из собеседников отвечает ему, что проблем с закладкой не будет.

Собкор "Новой газеты" Ирина Халип отмечает, что все перечисленные на записях лица так или иначе были связаны с Шереметом: Алкаев рассказал журналисту, "как выдавал расстрельный пистолет по приказу тогдашнего министра внутренних дел накануне бесследных исчезновений белорусских оппозиционеров Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского", а Дудкин и Бородач регулярно публиковали разоблачительные и критические материалы о Лукашенко и его подчинённых на сайте "Белорусский партизан", созданном Шереметом.