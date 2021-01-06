В Южной Осетии сгорели два частных дома, в одном из них погибла женщина

Несчастный случай произошел в югоосетинском селе Недлат (Недлати). В результате пожара в собственном доме сгорела пожилая женщина, сообщили «Рес» в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.

«Трагедия произошла в ночь на среду, на пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании двухэтажного частного дома поступило в 5:10 утра. На место прибыл пожарный расчет. Когда с пламенем уже удалось справиться, в доме обнаружили труп 82-летней жительницы, которая, судя по всему, заснула и не сумела вовремя выбраться на улицу. Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам», – сказали в ведомстве. По одной их версий, причиной возгорания могла стать дровяная печь.

Еще одно возгорание частного дома произошло в ночь на среду в Цхинвали.

«В 3:58 ночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного дома. На момент приезда пожарных дом из щепки был полностью охвачен огнем и была угроза распространения его на другие дома. На месте работали четыре пожарных расчета», – сказали в пресс-службе. Причина возгорания выясняется правоохранительными органами.

Днём ранее в селе Дмениси, во дворе частного дома произошло возгорание автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате заживо сгорел 71-летний мужчина. Он находился на заднем сидении машины.

По предварительной информации югоосетинского МВД, «скончавшийся гражданин покончил жизнь самоубийством путем поджога самого себя».