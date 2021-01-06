«Патриоты-социалисты» 10-го созыва

Парламент Грузии 10-го созыва пополнится членами «Альянса патриотов» – в правящей партии считают, что это только начало. В оппозиции добавляют – начало конца «Грузинской мечты».

Больше не «патриоты», еще не «социалисты» – прошедшие в парламент по спискам аффилированной с Москвой партии «Альянс патриотов» и объявившие о намерении создать новую политическую организацию «Европейские cоциалисты» Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани дали возможность правящей «Грузинской мечте» заявить: парламент 10-го созыва больше не может называться однопартийным. Что и поспешил сделать спикер высшего законодательного органа Арчил Талаквадзе:

«Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента».

На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. А вот следующие за ними Микадзе, Инджия, Зилпимиани оказались менее категоричными. Что касается Энукидзе, то он изначально не стал отказываться от мандата.

Как отметил Фридон Инджия, для них доверие избирателей важнее бойкота, который «выгоден лишь «Национальному движению» и «Грузинской мечте». Тот факт, что избиратели доверили свои голоса партии, которую сам Инджия и его соратники без сожалений собираются покинуть, бизнесмена не смущает:

«Мы уважаем решение наших избирателей, мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решения большинства, но мы считаем, что конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны, и в то же время резкой критикой правящей партии, мы сможем влиять на решения парламента. Как только мы войдем в парламент, мы покинем «Альянс патриотов» и подключимся к парламентской работе как представители политического объединения «Европейские социалисты».

Инджия с 1992 по 1998 годы занимал пост министра связи Грузии в правительстве Эдуарда Шеварднадзе. В 2000-2004 годах был членом парламента пятого созыва в качестве мажоритарного депутата от Мартвильского района, представляя блок Лейбористской партии. В последние три года – с 2017 по 2020 – заседал в Тбилисском городском собрании от партии «Альянс патриотов».

Его и трех других патриотов-ренегатов оппоненты называют спонсорами «Альянса». А после того, как лидеры правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе заявили, что с вхождением именно этой четверки в законодательный орган парламент стал свободным от пророссийских сил, дал повод противникам власти обвинить «Мечту» и бывших «патриотов» в циничном сговоре. Об этом, в частности, заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе:

«Грузинская мечта» удивляет обилием несерьезных высказываний. Оказывается, первая четверка «Альянса патриотов» была пророссийской, а вторая – антироссийской. Это очень несерьезное заявление, потому что когда вы входите в список «Альянса патриотов» и являетесь его спонсором, вы заранее знаете идеологию партии, ее действия и отношения к России».

При этом, по словам Гоциридзе, количество миллионеров в парламенте 10-го созыва с приходом туда бывших «патриотов», увеличится как минимум на три.

В самом «Альянсе» решение товарищей по партии считают печальным фактом, но, как отметила лидер движения Ирма Инашвили, это не поможет «Грузинской мечте» создать легитимный парламент:

«Я несколько раз упоминала, что бизнесмены, заявившие о вхождении в парламент, не являются ядром партии. Только Фридон Инджия был нашим истинным однопартийцем. И у нас была договоренность, что если г-н Фридон решит пройти в этот сфальсифицированный парламент, то ему придется покинуть партию, потому что «Альянс патриотов Грузии» по-прежнему говорит «нет». Я хочу заверить «Грузинскую мечту» в том, что вступление нескольких депутатов в парламент не изменит политической реальности в этой стране, и этот парламент не станет многопартийным».

В правящей партии же считают, что это только начало. По словам главы юридического комитета парламента Анри Оханашвили, «Грузинская мечта» готова к дальнейшим переговорам с оппозицией и ждет в законодательном органе новых депутатов:

«Мы готовы к следующему раунду переговоров. Мы готовы обсуждать вопросы с международными партнерами в формате конструктивного диалога. Мы озвучили, где проходят красные линии. Сейчас мы видим, что первая оппозиционная группа уже представлена в парламенте, и ожидаем, что в ближайшем будущем появятся люди, которые в первую очередь будут уважать своих избирателей, исполнять их волю и вести парламентскую деятельность. Если человек мыслит политически здраво и в интересах своих избирателей, то это решение должно быть принято, иначе своими действиями они нанесут ущерб интересам своих избирателей».

Предшественница Оханашвили на посту главы юридического комитета, а ныне одна из участниц объединенной оппозиции Эка Беселия считает, что налицо открытая сделка между «Грузинской мечтой» и членами партии, пытающейся выдать себя за оппозиционную:

«Я думаю, что эта картина наглядно показывает, насколько тяжела сегодня ситуация с парламентом и большинством. На фоне парламентского кризиса, когда происходят подобные манипуляции, все прекрасно понимают, что это решение принято в результате простой сделки, когда «Альянс патриотов», как партия, не проходит в парламент, а отдельные лица проходят в парламент индивидуально. Это транзакция открытого типа. Все понимают, что вы создаете фасад, когда вы входите в парламент, где в одиночестве находится правящая партия, которая несправедливо и плохо провела выборы».

По мнению оппозиции, сегодня «Грузинская мечта» пытается сделать все, чтобы убедить население страны и международных партнеров в том, что парламент не является однопартийным. Но эти попытки настолько неуклюжи, что поверить в искренность ситуации с бывшими «патриотами» еще менее реально, чем в справедливые выборы.