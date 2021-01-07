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Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента Трампа
Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, не позволяя ему публиковать новые записи. Это сделали Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat, видеосервис YouTube удалил видеообращение президента, в котором он призывал сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам.
Аккаунт президента в твиттере заблокирован как минимум на 12 часов. "После беспрецедентного и продолжающегося насилия в Вашингтоне, мы запросили удаления трёх твитов из аккаунта @realDonaldTrump", — говорится в сообщении Twitter. В них политик заявлял о фальсифицированных результатах выборов президента США. Кроме того, заблокирован хэштег #StormTheCapitol (штурмуй Капитолий), которым, предположительно, пользовались сторонники Трампа.
Facebook сообщил о нарушениях в двух записях президента, Instagram присоединился к этому решению, представитель Snapchat сообщил изданию TechCrunch, что аккаунт заморожен в среду, и решение может быть отменено исходя из ситуации в стране.
Социальная сеть YouTube удалила обращение Трампа, в котором он призывает своих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам и не разжигать насилией, сообщает The Verge. В сервисе считают, что видео распространят фальшивые новости о президентских выборах. Сервис оперативно блокировал видео участников проникновения в Капитолий, отмечает издание, тем не менее позволяя использовать такие же видеоролики СМИ.
Facebook и Twitter так же удалили видео Трампа с призывом сторонникам уйти из здания Капитолия, заявляя, что Трамп распространяет в них недостоверную информацию. "Это голосование у нас украли, мы победили разгромно, и все это знают, особенно, другая сторона", — утверждал президент в обращении.
- 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. В ходе столкновений как минимум один человек был застрелен полицией, ещё трое погибли по пока не сообщающимся причинам.
Другие новости дня
В Конгрессе США рассказали о мирной передаче власти на примере Грузии
Сенатор-демократ Джин Шейхин, выступая в Конгрессе США, рассказала о мирной передаче власти на примере Грузии. По словам политика, в 2012 году она находилась в Грузии в качестве наблюдателя на парламентских выборах.
«В 2012 году я была в Грузии со своим коллегой сенатором Ришем, наблюдая за выборами от имени Сената между действующим президентом Михаилом Саакашвили, его партией «Национальное движение» и недавно созданной партией «Грузинская мечта», основанной и финансируемой миллиардером, олигархом Бидзиной Иванишвили. Это была борьба за парламент, а также за контроль над правительством. Сенатор Риш и я посетили несколько избирательных участков. Мы согласились с международной оценкой, что эти выборы были свободными и справедливыми, что «Грузинская мечта» победила. Но в стране были опасения, что Саакашвили не откажется от власти, и что это приведет к насилию, положив конец демократическим реформам, которые происходили в постсоветском государстве. На второй день выборов мы с сенатором Ришем посетили Саакашвили, чтобы поговорить. Я очень хорошо помню визит в его дом. Мы сели и указали, что основой демократии, для которой он, как президент Грузии, много работал в течение восьми лет, была передача власти путем мирных выборов. Президент Саакашвили послушал нас и мирно ушел из власти», – заявила Хашин.
В среду, 6 января, Конгресс должен был сертифицировать итоги выборов президента, утверждённые выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией. Заседание Конгресса было прервано во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов. Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили заседание.
В Грузии выявили 1612 новых случаев коронавируса, 28 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2694 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 28 пациентов.
За сутки в стране выявили 1612 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1800), выздоровели 419.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 235 491, выздоровевших – 223 695.
За сутки было проведено 15 492 теста, из них PCR-тестов – 6408, экспресс-тестов на антиген – 9084.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. При этом заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
У здания Конгресса США заметили демонстранта с грузинским флагом
Демонстранта с грузинским флагом заметили у здания Конгресса США пользователи социальных сетей. Один из них пишет: «Может ли кто-нибудь объяснить, почему на беспорядках у Капитолия – флаг Грузии?».
Некоторые уверены, что сторонник Дональда Трампа хотел приобрести флаг штата Джорджия, но ошибся при онлайн-покупке, указав в поиске «Flag of Georgia». Другие шутят, что фото – подтверждение «грузинского следа» в американских беспорядках.
Позднее в соцсетях появились и мемы на грузинскую тематику. Лидер «Революции роз» Михаил Саакашвили, в 2003-м ворвавшийся вместе с демонстрантами в здание парламента Грузии, на этот раз «оказался» в Вашингтоне.
Джорджия – один из штатов, победу Джо Байдена в котором Дональд Трамп и его сторонники не признают. При этом кандидаты-демократы одерживают победу в Джорджии и на выборах в Сенат США.
- Ранее избирательный участок, открытый в тбилисской школе N55 на парламентских выборах 31 октября, попал в эфир американского канала ABC News. Фотографию, снятую в Грузии, журналисты канала по ошибке использовали, рассказывая о подсчете голосов в штате Джорджия. Тбилисский участок был показан вместе с другими фотоматериалами, иллюстрирующими ход президентских выборов в США.
- В апреле текущего года американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия. Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк. В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность.
В Джорджии кандидаты-демократы одержали верх на выборах в Сенат США
Два кандидата Демократической партии в Сенат от штата Джорджия одержали победу во втором туре выборов, которые прошли 5 января. Согласно обнародованным в среду результатам, они победили своих соперников-республиканцев с небольшим преимуществом .
Демократ Рафаэль Уорнок станет первым в истории штата афроамериканцем, представляющим штат в верхней палате Конгресса США. 33-летний Джон Оссофф, занимавший пост управляющего студией документального кино, взял верх на Республиканцем Дэвидом Пердью, представлявшим Джорджию в Сенате в течение шести лет.
Поражение двух представителей Республиканской партии на выборах представляет собой большую политическую победу для Демократической партии. В результате выборов голоса в верхней палате Конгресса разделились поровну. У каждой партии по 50 голосов. Но у Демократической партии будет преимущество благодаря голосу избранного вице-президента Камалы Харрис, которая в роли председателя Сената сможет голосовать по важным законопроектам.
После выборов 2020 года Демократы будут обладать большинством в обеих палатах Конгресса. Это позволит избранному президенту-демократу Джо Байдену без особых проблем проводить в жизнь планируемые им законопроекты.
Полиция заявила о четырех жертвах беспорядков в Вашингтоне
Еще три человека погибли в ходе массовых беспорядков во время захвата здания Капитолия радикальными сторонниками президента США Дональда Трампа, сообщил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти. Ранее в вашингтонской полиции подтвердили смерть женщины –ветерана ВВС США. Режим ЧП в столице продлен на 15 дней.
Начальник полиции не уточнил, были ли погибшие каким-либо образом причастны к вторжению протестующих в здание Капитолия.
Ранее сообщалось о том, что во время захвата Капитолия была застрелена женщина. Позже журналисты идентифицировали погибшую как Эшли Бэббит из Сан-Диего. Она 14 лет прослужила в американской военной авиации. Семья погибшей это подтвердила.
Заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуирован на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось. Тем не менее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.
Захват здания Конгресса США, в котором проходила процедура утверждения результатов президентских выборов, осудили не только демократы, включая избранного президента Джо Байдена, но и видные республиканцы. Бывший президент США Джордж Буш назвал случившееся в среду "отвратительным и печальным зрелищем". По словам Буша, таким образом результаты выборов оспаривают "в банановых республиках", а не в демократиях вроде американской. Буш добавил, что он шокирован "безответственным поведением некоторых политических лидеров", однако не назвал фамилии действующего президента. Сенатор-республиканец Митт Ромни прямо обвинил сторонников Трампа в соучастии в "беспрецедентном нападении" на американскую демократию.
В Евросоюзе одобрена вакцина от коронавируса Moderna
Европейское медицинское агентство рекомендовало к использованию вакцину от COVID-19, разработанную американской компанией Moderna. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Это вторая вакцина от коронавируса, получившая рекомендацию ЕМА после Pfizer/BioNTech, с которой началась кампания вакцинации от коронавируса в Евросоюзе.
Теперь вакцине предстоит получить одобрение властей Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас в Еврокомиссии "полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС".
Фон дер Ляйен добавила, что на сегодняшний день Европа заручилась 2 млрд доз препаратов для прививочной кампании – более чем достаточным количеством "для защиты нас всех". На 2020 год население Европы достигало 695 млн человек.
Клинические испытания доказали пригодность вакцины для людей старше 18 лет, говорится в заключении Агентства. В испытаниях приняли участие около 30 тысяч волонтеров. Ее эффективность составила 94 процента в общих случаях, а с точки зрения противодействия летальному исходу – 100 процентов.
Препарат нужно вводить двумя дозами уколом в руку с интервалом в 28 дней. В числе самых распространенных побочных эффектов – отек в месте укола, головная боль, боль в мышцах, тошнота, ощущение усталости, повышение температуры и набухшие лимфоузлы. Как правило, эти эффекты проходят спустя несколько дней.
С 27 декабря 2020 года в ЕС проходит вакцинация с использованием препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.
Евросоюз начал закупку вакцин позже США, Японии, Канады, Гонконга и других стран, отмечает журнал Spiegel. Вашингтон начал закупки в июле, Брюссель – в середине ноября. Формально ЕС заказал около двух миллиардов доз вакцины, однако большая часть приходится на препараты британской AstraZeneca и не дошедшей до третьей стадии французской Sanofi. В Великобритании и США уже вакцинированы 600 тысяч и около двух миллионов человек, отмечает агентство Bloomberg. В России идет вакцинация отечественным препаратом "Спутник V".
Полиция подтвердила смерть женщины, раненной в здании Капитолия
Женщина, получившая огнестрельное ранение в здании Капитолия во время его захвата радикальными сторонниками президента США Дональда Трампа, скончалась в больнице. Это подтвердил представитель вашингтонской полиции.
"Да, взрослая женщина, получившая ранение в Капитолии, умерла", – сказал представитель полиции Дастин Стернбек телеканалу CNN.
Имя женщины и детали случившегося пока не сообщаются, ведется расследование.
Позже журналисты идентифицировали погибшую как Эшли Бэббит из Сан-Диего. Она 14 лет прослужила в американской военной авиации. Семья погибшей это подтвердила.
Захват здания Конгресса США, в котором проходила процедура утверждения результатов президентских выборов, осудили не только демократы, включая избранного президента Джо Байдена, но и видные республиканцы. Бывший президент США Джордж Буш назвал случившееся в среду "отвратительным и печальным зрелищем". По словам Буша, таким образом результаты выборов оспаривают "в банановых республиках", а не в демократиях вроде американской.
Буш добавил, что он шокирован "безответственным поведением некоторых политических лидеров", однако не назвал фамилии действующего президента. Сенатор-республиканец Митт Ромни прямо обвинил сторонников Трампа в соучастии в "беспрецедентном нападении" на американскую демократию.
Американские сенаторы и конгрессмены планируют возобновить заседание, прерванное нападением на Капитолий радикальных сторонников действующего президента. Ящички с результатами голосования были эвакуированы из зала заседаний вместе с американскими законодателями.
Здание Конгресса США, ранее захваченное сторонниками Трампа, очищено от протестующих
Безопасность в здании Конгресса США, ранее захваченном радикальными сторонниками президента Трампа, восстановлена. Об этом сообщил парламентский пристав – примерно через четыре часа после захвата здания. По данным американской полиции, по меньшей мере 13 человек задержаны. Происходившее на Капитолийском холме полиция квалифицирует как мятеж (riot).
Группа сторонников президента США Дональда Трампа прорвалась в здание Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, прорвав полицейское оцепление. Полиция Вашингтона призвала их покинуть здание и предупредила, что те, кто не подчинится приказу, будут арестованы. Телеканалы сообщили, что в здание вошли военные Нацгвардии. По информации очевидцев, силовики вывели людей из здания.
Настоящее Время вело прямую трансляцию из Вашингтона:
"То, что мы сегодня наблюдали, было незаконное поведение, которое будет наказано", – предупредили представители силовых структур Вашингтона. Они назвали происходящее riot (мятежом) и заявили о "насилии", которое было применено в отношении полиции.
В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение. Губернатор штата Вирджиния, который находится рядом с Вашингтоном, сообщил, что отправил в столицу подкрепление.
Избранный президент Джо Байден выступил с заявлением в связи с событиями в Вашингтоне. Он сказал, что американской демократии "нанесен мощный удар", и назвал происходящее "хаосом" и "мятежом" (insurrection).
"Сцены хаоса на Капитолийском холме – это группа экстремистов! Они не представляют всю Америку! Это мятеж! Это должно прекратиться немедленно!" – заявил он.
Байден также призвал Трампа немедленно выступить по национальному телевидению и отозвать своих сторонников.
Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере обращение к нации. Он призвал своих сторонников, захвативших здание Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, "разойтись по домам". При этом он еще раз повторил, что выборы у него украли.
Американские медиа сообщают, что в здании Капитолия были слышны выстрелы: полиция предупреждает людей, чтобы те держались подальше от дверей и окон. Несколько членов Конгресса заперлись в своих кабинетах. Телеканал NBC сообщает, что один из сотрудников правоохранительных органов сделал несколько выстрелов. Телеканал PBS также сообщил, что один человек в здании получил огнестрельное ранение в грудь: позже выяснилось, что это женщина, сторонница Трампа. Позже она умерла в больнице. Washington Post также подтвердила, что один человек ранен.
Полиция заявила, что в Конгрессе было найдено как минимум одно самодельное взрывное устройство.
На кадрах видно, что протестующие кричат "США, США!", но при этом не совершают беспорядков и идут по зданию. Эти кадры были сняты в самом начале захвата:
Протестующие в зале заседаний:
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в твиттере "вести себя мирно" и заверил их, что "полиция на стороне нашей страны":
Чуть позже Трамп написал еще один твит, призвав: "No violence!" ("Никакого насилия!").
"Помните, что это мы – партия закона. Уважайте закон и нашу полицию!" – призвал он.
Когда протестующие ворвались в здание, заседание Сената было прервано. И Сенат, и Палата представителей приостановили работу, вице-президента США Майка Пенса и работников Сената эвакуировали из здания Конгресса. Очевидцы внутри здания сообщали, что им выдали респираторы, что указывало на то, что в здание может быть пущен слезоточивый газ, а тем, кто не смог эвакуироваться, приказали запереться в своих кабинетах.
Конгресс в среду собрался, чтобы утвердить итоги голосования Коллегии выборщиков: она должна была подтвердить, что демократ Джо Байден победил на ноябрьских президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. Трамп и значительная часть его сторонников эту победу не признали: в течение двух месяцев Трамп неоднократно заявлял, что президентские выборы были "сфальсифицированы", несмотря на то, что суды отвергли почти все иски кампании Трампа и его юристов.
За несколько часов до событий в Сенате в Вашингтоне прошел массовый митинг сторонников Трампа. Президент выступил на нем с речью и еще раз заявил, что не признает итогов выборов и своего поражения.
Замгоссекретаря при Байдене станет дипломат из «черного списка» Кремля
Один из высших постов в дипломатической службе избранного президента Джо Байдена получит Виктория Нуланд, включенная в санкционный список России. Об этом сообщает Reuters. Ей поручат выполнение политической работы на посту заместителя государственного секретаря.
В администрации Барака Обамы она занимала должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Кремль включил ее в «черный список» в качестве ответа на ограничительные меры тогдашней администрации.
Другим заместителем главы Госдепартамента станет Венди Шерман. В президентство Дональда Трампа она вместе с Нуланд занималась аналитической работой в академических центрах.
И Нуланд, и Шерман критиковали уходящего главу Белого дома за примиренческую, по их мнению, политику в отношении Москвы.
Нуланд, ранее поддержавшая «Революцию достоинства» на Украине в 2014 году, в своей статье, написанной в июне 2020 года, заявила о растущем числе политических и экономических проблем российского руководства. По ее словам, успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона. Тогда автор выражала надежду на президентские выборы США, которые, по ее словам, могли бы дать «хороший шанс для перехода от обороны к наступлению, восстановления сил демократического мира и латания дыр в его безопасности».
Сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия
Группа сторонников президента США Дональда Трампа, которые оспаривают результаты президентских выборов, днем в среду, после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса. Она должна официально утвердить голоса выборщиков, поданных на выборах, и победу демократа Джо Байдена.
После того, как несколько сот участников митинга, прорвав кордон полиции, ворвались в здание, работа сессии была приостановлена, доступ в помещения Палаты представителей и Сената закрыт, а вице-президент Майк Пенс, который председательствовал на сессии, покинул здание. Залы заседаний охраняют полицейские с оружием в руках.
Ранее в центре Вашингтона, рядом с Белым домом, прошёл митинг сторонников Трампа. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Они считают, что результаты прошедших в конце прошлого года президентских выборов должны быть пересмотрены. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена.
Перед собравшимися выступил Дональд Трамп. «Мы никогда не отступим», – заявил он. В своей речи Трамп вновь обвинил СМИ в публикации недостоверной информации при освещении его деятельности и предвыборной кампании. По словам президента, избирательный процесс в США хуже, чем в станах третьего мира. Трамп по-прежнему отказывается признать поражение. «Мы не дадим украсть ваши голоса», – подчеркнул он.
Ранее к участникам митинга обратился сын президента Эрик Трамп. Он отметил, что результаты выборов сфальсифицированы, и подчеркнул, что никто из собравшихся не верит в победу Джо Байдена.
После митинга часть демонстрантов отправились к зданию Конгресса США на Капитолийском холме.
Телеканал Fox News сообщил о стычках протестующих с полицией. Президент Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия по отношению к полиции и охране Капитолия.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила в столице комендантский час с 18.00 по местному времени (2.00 мск).
В среду, 6 января, Конгресс должен сертифицировать итоги выборов президента, утвержденные выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией.
Более сотни республиканцев из Палаты представителей и около десятка сенаторов заявили, что планируют опротестовать голоса выборщиков из некоторых или всех шести колеблющихся штатов, где одержал победу Байден (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин). Они также потребуют создать комиссию для проверки результатов выборов, сообщает «Голос Америки». До того, как работа Конгресса была прервана из-за демонстрантов, республиканцы успели оспорить голосование в Аризоне.
Ожидается, что их возражения не смогут изменить исход выборов, поскольку демократы контролируют Палату представителей. В Сенате республиканцы имеют небольшой перевес, но и там возражения вряд ли получат поддержку большинства, поскольку несколько сенаторов-республиканцев уже высказались против отмены результатов выборов в каком-либо из штатов.
Совместное заседание Конгресса возглавляет вице-президент Майк Пенс. Трамп призвал его не сертифицировать результаты выборов в штатах, где он проиграл с минимальным отрывом, хотя у Пенса нет таких полномочий. Трамп на митинге выразил надежду, что Пенс примет верное решение. Вице-президент в свою очередь заявил, что не будет мешать засчитывать голоса выборщиков.
- Байден заручился поддержкой 306 выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Но суды отклонили более пятидесяти исков его штаба в разных штатах. Инаугурация нового президента Соединенных Штатов назначена на 20 января.
COVID-19 в Абхазии: 142 новых случая, 5 пациентов скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 572 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 142 из них.
В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента.
- Женщина 1931 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Пациентка умерла 4 января.
- Женщина 1934 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка скончалась ночью 5 января.
- Мужчина 71 года, с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Пациент умер 5 января.
- Мужчина 88 лет, с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Пациент скончался 4 января.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 человек, 68 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 22, в сухумском мобильном военном госпитале - 46 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Мужчина скончался 5 января.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9465 человек. 136 летальных случаев. Выздоровели 7196 человек.
В Вашингтоне проходит митинг сторонников Дональда Трампа
В центре Вашингтона, рядом с Белым домом, проходит митинг сторонников президента США Дональда Трампа. В нем принимают участие несколько тысяч человек. Они считают, что результаты прошедших в конце прошлого года президентских выборов должны быть пересмотрены. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена.
Перед собравшимися выступил Дональд Трамп. «Мы никогда не отступим», - заявил он. В своей речи Трамп вновь обвинил СМИ в публикации недостоверной информации при освещении его деятельности и предвыборной кампании. По словам президента, избирательный процесс в США хуже, чем в станах третьего мира. »Мы не дадим украсть ваши голоса», - подчеркнул Трамп.
Ранее к участникам митинга обратился сын президента Эрик Трамп. Он отметил, что результаты выборов сфальсифицированы и подчеркнул, что никто из собравшихся не верит в победу Джо Байдена.
Действующий президент США по-прежнему отказывается признать поражение.
В среду, 6 января, Конгресс США должен сертифицировать итоги выборов президента, утвержденные выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией.
Более сотни республиканцев из Палаты представителей и около десятка сенаторов заявили, что планируют опротестовать голоса выборщиков из некоторых или всех шести колеблющихся штатов, где одержал победу Байден (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин). Они также потребуют создать комиссию для проверки результатов выборов, сообщает «Голос Америки».
Ожидается, что их возражения не смогут изменить исход выборов, поскольку демократы контролируют Палату представителей. В Сенате республиканцы имеют небольшой перевес, но и там возражения вряд ли получат поддержку большинства, поскольку несколько сенаторов-республиканцев уже высказались против отмены результатов выборов в каком-либо из штатов.
Совместное заседание Конгресса возглавит вице-президент Майк Пенс. Трамп призвал его не сертифицировать результаты выборов в штатах, где он проиграл с минимальным отрывом, хотя у Пенса нет таких полномочий. Трамп на митинге выразил надежду, то Пенс примет верное решение.
- Байден заручился поддержкой 306 выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Но суды отклонили более пятидесяти исков его штаба в разных штатах. Инаугурация нового президента Соединенных Штатов назначена на 20 января.
Лесной пожар в Гагре достиг автотрассы Псоу-Ингури
Лесной пожар, разгоревшийся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры, утром спустился к автотрассе Псоу-Ингури. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«Особенно сложная обстановка сложилась в районе санатория «Москва». Полоса огня растянулась на 4 км вдоль автотрассы. В основном, горел подлесок и сухостой, хотя была реальная угроза верхового пожара, когда пламя перекидывается на деревья. Накануне пожарные ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории, протянули три пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. По мере приближение огня к зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов. Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала», – заявили в МЧС.
Сообщается, что лесной пожар в окрестностях санатория «Москва» стал причиной камнепада.
«Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами. Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал. На данный момент ситуация с пожаром стабилизировалась. Пожарные мониторят обстановку. Угроза населенным пунктам отсутствует. Наблюдаются локальные возгорания в горной лесополосе», – говорится в сообщении МЧС.
В грузинском высокогорном регионе Рача лесной пожар тушат с вертолета
Для тушения лесного пожара в регионе Рача-Лечхуми был задействован вертолет, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Вертолет пограничной полиции вместе с пожарными присоединится к тушению очага в Ончеви-Цола. Пожар был локализован в селе Чкуми, теперь ведутся работы по его ликвидации, а в Лайлаши продолжается тушение пожара. В этих местах горит нижний покров леса, пожарные продолжают работу с помощью индивидуальной спецтехники.
Как пишет «Новости-Грузия», служба управления чрезвычайными ситуациями также сообщила о текущей ситуации в связи с лесными и полевыми пожарами, охватившими страну:
- В Имеретии пожары потушены в Цхалтубо, в селе Зарати и в Хони, в селе Дзедзилети. Днем поступили сообщения о пожарах в Харагаули, в деревне Надабури и в Чиатура, в деревне Навардзети. На обоих объектах мобилизованы пожарные и ведутся работы по локализации.
- В Аджарии, Кеда, в селе Бзубзу после непрерывных работ пожар потушен.
- Пожар был потушен в Самегрело в селе Джагира в Цаленджиха. Работы по локализации продолжаются в селе Мужава Джварского района, в селе Скури в Цаленджиха и в селе Балда Мартвильского района. Ситуация находится под контролем на всех трех объектах.
- Днем поступило сообщение о пожаре из Абашского района – там горит подлесок в селе Цкеми. На место направлены пожарные.
- В Шида Картли, Каспи, в ущелье Ркони горит смешанный лесной покров, кустарники и деревья. Пожар разгорелся в 11 километрах от поселка. Несмотря на замерзшую и поврежденную дорогу, на месте мобилизована соответствующая автотехника, а также пожарно-спасательные пехотные группы.
Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД призывает население воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. Сильный ветер и сухая погода в Западной Грузии мешают пожарным тушить пожары. Горящая трава в поле и на пахотных землях может вызвать распространение огня на леса и жилые дома.
Нино Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета
Прима-балерина Нино Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. Об этом она сообщила грузинской службе «Радио Свобода». При этом Ананиашвили продолжит руководить балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета.
«Я приняла решение, но официального представления на эту позицию пока не было. Это должность, которая обязует меня создать план развития, составить репертуар и т.д. Это абсолютно художественная деятельность», – сказала она.
Ананиашвили руководит государственным балетом Грузии с 2004 года. Она говорит, что довольна проделанной за эти годы работой. «Сейчас у нас есть 4-летний план и, фактически, с моей командой у нас все расписано», – отметила она.
Журналист грузинской службы «Радио Свобода» Эка Кеванишвили спросила у Ананиашвили и о позиции её мужа, политика Григола Вашадзе относительно должности в российском театре.
«Конечно, он не обрадовался. Во-первых, я реже буду дома. ... Но я никогда не вмешиваюсь в политику, он сам принимает политические решения. ... А это – моя жизнь сегодня, моя сфера, профессия и искусство. И этой профессией я хочу сделать как можно больше для нашей страны», – заявила Ананиашвили.
В Южной Осетии сгорели два частных дома, в одном из них погибла женщина
Несчастный случай произошел в югоосетинском селе Недлат (Недлати). В результате пожара в собственном доме сгорела пожилая женщина, сообщили «Рес» в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Трагедия произошла в ночь на среду, на пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании двухэтажного частного дома поступило в 5:10 утра. На место прибыл пожарный расчет. Когда с пламенем уже удалось справиться, в доме обнаружили труп 82-летней жительницы, которая, судя по всему, заснула и не сумела вовремя выбраться на улицу. Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам», – сказали в ведомстве. По одной их версий, причиной возгорания могла стать дровяная печь.
Еще одно возгорание частного дома произошло в ночь на среду в Цхинвали.
«В 3:58 ночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного дома. На момент приезда пожарных дом из щепки был полностью охвачен огнем и была угроза распространения его на другие дома. На месте работали четыре пожарных расчета», – сказали в пресс-службе. Причина возгорания выясняется правоохранительными органами.
Днём ранее в селе Дмениси, во дворе частного дома произошло возгорание автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате заживо сгорел 71-летний мужчина. Он находился на заднем сидении машины.
По предварительной информации югоосетинского МВД, «скончавшийся гражданин покончил жизнь самоубийством путем поджога самого себя».
Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) в проповеди в среду сравнил неверие в коронавирус нового типа с неверием в Бога. Цитату приводит государственное агентство ТАСС.
"Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", – сказал Кирилл. По его словам, люди, не верящие в болезнь и пренебрегающие медицинскими предписаниями, глупы. "Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят", – заявил предстоятель церкви.
Кирилл призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов и не пренебрегать требованиями властей, связанными с пандемией. В ходе первой волны пандемии весной 2020 года многие ультраконсервативные священники и епископы в России отказывались признавать опасность проблемы и вводить ограничения в своих приходах.
В ночь с 6 на 7 января Русская православная церковь отмечает Рождество Иисуса Христа – один из двух главных христианских праздников. Сайт патриархии сообщил, что на рождественскую службу, которую будет проводить Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве, попасть можно будет только по приглашениям.
"Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции", – объясняется в сообщении РПЦ. Ранее анонимный телеграм-канал "Церквач" сообщал, что участники патриаршего богослужения проходят карантин в гостинице в Москве.
Издание "Ахилла" утверждает, что во время пандемии патриарх большую часть своего времени проводит в своей резиденции в подмосковном Переделкине, практически не появляясь на общественных богослужениях.
Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог
Суд в Лондоне в среду отказался освободить под залог основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News.
Ассанж будет находиться под арестом до рассмотрения судом апелляции США на отказ в его экстрадиции. Адвокаты основателя Wikileaks просили об освобождении под залог, настаивая, что возможность побега их подзащитного отсутствует.
Ранее суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа. Судья сослался на психическое состояние здоровья основателя Wikileaks и риск совершения им самоубийства после прибытия в Соединённые Штаты. Министерство юстиции США сообщило, что подаст апелляцию.
49-летний Джулиан Ассанж разыскивается американским правосудием из-за опубликованных им тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Власти США считают, что раскрытие этих материалов было противозаконным и могло представлять собой угрозу жизни людей. Ассанж заявляет, что его преследование политически мотивировано.
- В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию. Там его подозревали в изнасиловании. Сейчас это дело закрыто.
- В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Он содержится в тюрьме недалеко от Лондона в ожидании решения об экстрадиции в США.
- Адвокаты и медики заявляют, что основатель WikiLeaks подвергается психологическим пыткам. Журналистские организации и различные правозащитные группы, включая Amnesty International и "Репортёров без границ", называют обвинения против Ассанжа опасным прецедентом для свободы слова.
В грузинской клинике от коронавируса умер заключенный
От последствий коронавирусной инфекции скончался заключенный Ксанского исправительного учреждения. Как заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, его доставили в гражданскую клинику сразу после появления симптомов респираторной инфекции.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне пенитенциарная служба опровергла сообщения о том, что заключенный умер от коронавируса в тюрьме Ксани. Лорткипанидзе и сегодня отметил, что дезинформация о ситуации в тюрьмах распространяется уже несколько дней.
«У нас скончался заключенный. Информация о нем была озвучена в заявлении Специальной пенитенциарной службы 1 января. Как только симптомы подтвердились, этого человека доставили в гражданскую клинику. На седьмой день состояние заключенного ухудшилось, он скончался», – заявил Лорткипанидзе.
Министр также заявил, что эпидемическая ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем и нет причин беспокоиться об обнаружении коронавируса в пенитенциарной системе.
«В связи с созданной эпидемической ситуацией в стране пенитенциарная система приступила к интенсивному ПЦР-тестированию заключенных. Мы начали это 31 декабря и идем по плану. В первую очередь тесты провели в колонии для несовершеннолетних, где все тесты были отрицательными. Затем мы перешли в женское учреждение, где также было проведено ПЦР-тестирование и было подтверждено 23 случая. Все изолированы, как и их контакты, изолированы сокамерники. В каждом случае происходит немедленная реакция, система работает эффективно», – сказал Лорткипанидзе.
Сегодня же стало известно, что в Батуми от коронавируса умерла 22-летняя девушка. Она лечилась в госпитале «БАУ».
«Пациентка поступил в клинику 12 декабря уже в тяжелом состоянии. Индекс поражения легких варьировал от 24 до 20. У нее была двусторонняя осложненная пневмония, дыхательная недостаточность. Через несколько дней состояние ухудшилось, и ее перевели на искуственное дыхание», — сообщили в клинике.
Врачи говорят, что ежедневно консультировались как с коллегами в Тбилиси, так и с грузинскими врачами, работающими за рубежом.
«К сожалению, девушку не удалось спасти, и она умерла сегодня в 12 часов», – сказали в клинике.
Еврокомиссию просят поделиться вакцинами с Грузией и другими странами Восточного партнёрства
13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Копию письма в своем Twitter-аккаунте опубликовал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк. Его подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
Они выразили поддержку усилиям и инициативам государств-членов и Еврокомиссии поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан.
«В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям», – говорится в письме.
Как пишет «Европейская правда», 13 стран призвали Еврокомиссию создать для Восточного партнерства механизм, подобный тому, который был создан для Западных Балкан.
«В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 нам нужно послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала», – заявили авторы инициативы.
Они выразили убеждение, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и гражданского общества стран Восточного партнерства.
Макрон присвоил Иванишвили звание кавалера Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон присвоил титул кавалера Почетного легиона бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Франции.
В документе говорится, что Бидзина Иванишвили является учредителем Международного благотворительного фонда и бывшим премьер-министром Грузии.
В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что в этом году награда была передана людям, внесшим значительный вклад в борьбу с коронавирусом, – пишет Первый канал Грузии.
Орден Почетного легиона (Ordre national de la Légion d’honneur) является высшей наградой Франции и вручается президентом Франции за величайшие военные и гражданские достижения.
С 1 января в Южной Осетии выявлено 56 новых случаев коронавируса
За пять новогодних дней в ПЦР-лаборатории Южной Осетии проведено 194 исследования на коронавирусную инфекцию, 56 из них показали положительный результат, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«В результате проведенных тестов, у 56 граждан республики выявлен коронавирус. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 13 617 исследований», – уточнила Кочиева.
Отметим, что число заболевших в Южной Осетии с середины сентября достигло 2375. По данным на 5 января, в «красных зонах» лечение проходят 65 человек с COVID-19, из них трое в палате интенсивной терапии.
- Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Церемония «Грэмми» отложена на полтора месяца из-за коронавируса
Национальная академия звукозаписи США объявила о переносе 63-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» на полтора месяца – с 31 января на 14 марта 2021 года.
«Ухудшение ситуации с ковидом в Лос-Анджелесе, переполненные госпитали и реанимации, ограничения со стороны штата и местных властей привели нас к мысли, что отложить церемонию будет правильным решением», – говорится в сообщении организаторов.
Номинанты на премию стали известны в конце ноября. Среди фаворитов критики называют канадского певца The Weeknd (Абеля Эсфойе), Фиону Эппл, Тэйлор Свифт, Дуа Липу и Леди Гагу.
- США продолжают лидировать в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране заболели больше 21 миллиона 100 тысяч человек, 357 тысяч умерли. В Калифорнии, где должна состояться церемония вручения «Грэмми», с начала пандемии заболели 2 миллиона 400 тысяч человек, из них 467 тысяч – в последние семь дней. Штат лидирует в США по числу новых случаев.
Китай не разрешил въезд комиссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19
Ранее работы о происхождении вируса были засекречены
Власти Китая не разрешили въезд сотрудникам комиссии ВОЗ по изучению происхождения коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге 5 января рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что очень разочарован таким решением.
В начале января международная группа экспертов ВОЗ должна была отправиться в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины происхождения коронавируса в 2019 году. Представитель ВОЗ заявил 16 декабря, что Пекин одобрил это посещение.
Уже после того как эксперты отправились в поездку, выяснилось, что для их работы не выданы все необходимые разрешения. По словам главы ВОЗ, его заверили, что китайские власти ускоряют внутренние процедуры, чтобы решить эту проблему.
Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа началась в китайском Ухане в 2020 году. Власти Китая обвиняются многими странами мира в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики заболеваемости и смертности. Пекин это отрицает.
По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако существует гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.
Сторонники гипотезы предполагают, что вспышка COVID-19 могла начаться в лаборатории. Это не означает искусственного происхождения вируса, он мог появиться в естественной среде и изучаться китайскими учёными.
В конце декабря агентство Associated Press сообщило, что китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19. Утверждается, что район, в котором обитают переносящие коронавирусы летучие мыши, закрыт для посещения. Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус мог зародиться за пределами страны, утверждает агентство.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло почти 86 с половиной миллионов, а число умерших – одного миллиона девятисот тысяч. Эти данные опираются на национальную статистику разных стран, числа могут быть занижены в разы.
- В России за время пандемии было зафиксировано более 3 миллионов 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 24 217 новых случаев инфицирования. Умерли с начала пандемии больше 100 тысяч человек.
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