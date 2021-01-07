Консилиум врачей рекомендовал вывезти Александра Анкваба на лечение в Россию

Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия в Вашингтоне, явив широкую палитру эмоциональных реакций – от тревоги и негодования до явного удовлетворения.

Союзники США резко осудили попытку захвата главного государственного здания страны. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала глубокое сожаление из-за беспорядков. Она заявила, что виноват в них именно Дональд Трамп, который, по ее словам, "с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Это, в свою очередь, привело к сомнениям в легитимности итогов голосования, сформировало атмосферу недоверия и вылилось в трагические события, считает глава немецкого правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вторжение в Конгресс "позорными сценами". Напомнив о том, что "Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире", он призвал американцев обеспечить "мирную и упорядоченную передачу власти" в их собственной стране.

Аналогичным образом отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал случившиеся события как "шокирующие" и призвал "уважать результаты демократических выборов"

Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие и высказал восхищение стойкостью демократической системы США, сумевшей, по его словам, уже через несколько часов после бунта обеспечить окончательное утверждение итогов голосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Твиттере настроениями западных официальных лиц, заявив, что в Вашингтоне необходимо восстановить верховенство закона и демократические принципы. По его словам, такие действия – в интересах не только США, но и Украины и всего мира.

Даже премьер-министр Словении Янез Янса, который всегда поддерживал Трампа и до сих пор не поздравил Байдена с его победой, написал в Твиттере об "обеспокоенности насилием, происходящим в Вашингтоне" и пожелал Америке "преодолеть кризис". "Демократия предполагает мирный протест, но насилие и угрозы смертью – будь то справа или слева – категорически недопустимы", – написал он в твиттере.

В то же время комментарии российского руководства содержали едва скрываемую язвительную радость. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова процитировала американского журналиста, который высказал мнение, что "США больше не смогут говорить миру о том, что являются образцом демократии". Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сравнил американские события с "Майданом" и заявил, что некоторые его друзья интересуются, будут ли в Вашингтоне "раздавать крекеры". Тем самым он сослался на действия чиновника Госдепартамента США во время протестов в Киеве в декабре 2013 года. Его комментарий ретвитнул МИД России.

В ночь на 7 января по местному времени Конгресс утвердил на совместном заседании обеих палат победу Джо Байдена. Заседание Конгресса было прервано 6 мая во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов и призвал протестующих "идти" на Капитолий.

Ведущие американские СМИ, включая CNN, назвали эти события "атакой на демократию", спровоцированную уходящим президентом. В ходе потасовок погибли не менее четырех человек. Социальные сети временно заблокировали аккаунты Трампа. Twitter отказался сообщить время разблокировки, несмотря на то, что президент удалил спорные сообщения, которые платформа Джека Дорси пометила как разжигающие рознь.

Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили слушания. Законодатели выразили решимость довести до конца процедуру сертификации выборов на этом заседании.

Больше десятка сенаторов-республиканцев выступили против подтверждения результатов голосования в нескольких штатах, заявляя, что в них могли быть нарушены правила голосования. Изначально сенаторы призывали организовать специальную комиссию для проведения расследования, однако после штурма Капитолия многие из них отказались от протеста и провели процедуру стандартным образом.