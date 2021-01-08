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Абхазское МЧС: «Общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался»
В МЧС самопровозглашенной республики Абхазия вновь говорят о стабилизации ситуации с лесными пожарами. В новом заявлении ведомства сказано, что во второй половине дня 7 января пожарные ликвидировали все локальные возгорания.
«На утро 8 января общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался. Часть пламени ушла в высокогорную часть. В прибрежной части наблюдаются отдельные очаги возгорания с низкой интенсивностью», – говорится в заявлении.
Ранее в Гагре огонь приблизился к жилым домам. По информации МЧС, сухостой и подлесок горели на площади около 6 гектаров.
В ведомстве говорят, что 7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхва (Мугудзирхва), в сёлах Река и Баслаху (Беслахуба) Очамчирского района. В селе Ганахлеба Гальского района потушен пожар лесокустарника на площади в 1 гектар.
По информации МЧС, в 8 часов 30 минут поступил сигнал о пожаре в Ткварчели.
«Загорелся частный деревянный дом. Несмотря на оперативную работу пожарных, дом сгорел полностью», – заявили в абхазском ведомстве.
Другие новости дня
В Грузии выявили 537 новых случаев коронавируса, 34 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2728 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1612), выздоровели 494.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 236 028, выздоровевших – 224 189.
За сутки было проведено 5265 тестов, из них PCR-тестов – 3320, экспресс-тестов на антиген – 1945.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. При этом заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
После штурма Конгресса администрацию Трампа покинули еще несколько человек
Администрацию действующего президента США Дональда Трампа покинули еще несколько человек, передает Голос Америки. Они связали свою отставку с вторжением сторонников президента в здание Капитолия.
О своем уходе заявила министр транспорта США Элейн Чао.
"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", – отмечается в ее заявлении.
Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.
Вслед за Элейн Чао в отставку подала министр образования США Бетси Девос, сообщает The Hill. Заявление об увольнении написала также Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.
Ранее в четверг подал в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации. Об уходе с должности спецпосланника по Северной Ирландии заявил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвэни.
"Я не могу остаться, – сказал Малвэни в эфире телеканала CNBC. – Я говорил с несколькими людьми, которые предпочли остаться. Они так решили, потому что опасаются, что президент может поставить на их место кого-то похуже".
Малвэни, ранее также возглавлявший Бюджетное управление Белого дома, сообщил госсекретарю Майку Помпео о своей отставке в среду вечером.
Вскоре после заявления Малвэни в отставку также подал заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасности Джон Костелло.
"Вчерашние события стали беспрецедентной атакой на самую суть нашей демократии, и эта атака была спровоцирована действующим президентом, – заявил Костелло в твиттере. – Президент давно игнорирует и принижает принцип верховенства закона и Конституцию. Вчера это вылилось в подстрекательство к мятежу против Конгресса с целью отмены официально признанных и законных результатов выборов".
Первой свой пост покинула глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришем, ранее работавшая пресс-секретарем Белого дома. Вскоре после нее ушла в отставку заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз, а потом – секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.
Мэтьюз подчеркнула, что ее также беспокоит насилие на Капитолийском холме.
"Для меня было честью работать в администрации Трампа и я горжусь инициативами, которые мы провели, – сказала Мэтьюз. – Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня. Я покидаю должность немедленно. Нашему народу нужна мирная передача власти".
В отставку также подал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, который был ведущей фигурой в формировании политики в отношении Китая. По словам высокопоставленного представителя администрации, Поттинджер принял это решение в ответ на беспорядки в Капитолии.
По словам источников, в ближайшие дни могут последовать новые отставки. Белый дом пока комментариев не дает.
- Шестого января сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека во время беспорядков в Вашингтоне
Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший во время штурма здания Конгресса.
Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ран, полученных во время столкновений с протестующими, говорится в сообщении ведомства. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, где он позже скончался.
Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.
Ранее телеканал CNN сообщал о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами, но полиция Капитолия опровергла это сообщение.
За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины – ветерана ВВС США.
Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.
После штурма здания Конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд "даже не позвонил" конгрессменам, когда начались протесты.
Экстрадированного из Грузии российского хакера в США приговорили к 12 годам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за компьютерный взлом и сетевое мошенничество. После выхода из заключения он будет экстрадирован в Россию. Суд также обязал Тюрина выплатить США 19 миллионов долларов.
Россиянина задержали в сентябре 2018 года на территории Грузии и экстрадировали в Соединенные Штаты. Там ему предъявили обвинения по шести пунктам. Тюрину инкриминировали взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, инвестиционных фирм Fidelity Investments, E-Trade Financial и Scottrade, а также новостных агентств Dow Jones и Wall Street Journal, которые публикуют экономическую информацию. Общее число клиентов, чья конфиденциальная информация была украдена, составляет около 83 миллионов человек. Используя украденную базу данных, мошенники манипулировали стоимостью ценных бумаг, а полученные таким образом деньги отмывали, в том числе с помощью криптоинструментов.
В сентябре прошлого года Тюрин признал вину по нескольким пунктам, а именно в краже данных более 80 миллионов клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co и других организаций.
Сторона обвинения заявила о крупнейшем в истории США киберпреступлении против американского банка. Изначально Тюрину грозило практически пожизненное лишение свободы, однако сотрудничество со следствием позволило ему рассчитывать на снисхождение.
За последние годы это уже как минимум четвертый хакер из России, который оказался во власти американского правосудия в результате экстрадиции из третьих стран. Аналогичная судьба ранее постигла Андрея Богданова в Таиланде, Евгения Никулина в Чехии и Петра Левашова в Испании. Все они были перемещены в Соединенные Штаты для дальнейшего уголовного разбирательства в рамках дел о киберпреступлениях.
Лесной пожар в Гагре угрожает жилым домам. ФОТО/ВИДЕО
В Абхазии не удается потушить лесные пожары. В Гагре огонь уже приблизился к жилым домам. Местные власти заявили, что готовы к эвакуации жителей.
Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео пожара. Они говорят, что огонь вплотную подобрался к жилым домам.
Еще накануне в МЧС самопровозглашенной республики сообщали, что ситуация с природными возгораниями стабилизировалась. В заявлении ведомства говорилось, что сухостой и подлесок продолжают гореть в труднодоступных высокогорных районах в окрестностях Гагры, однако указывали на снижение интенсивности пожара.
По информации абхазских Telegram-каналов, пожары вновь вспыхнули и в Новом Афоне. А в Гальском районе, где ранее пожары затронули девять сёл, новых очагов возгорания не зафиксировано.
«Эхо Кавказа» уже писало, что собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет. За помощью к России местные власти пока не обращались. При этом в Тбилиси заявили о готовности оказать помощь в тушении пожаров.
Facebook заблокировал Трампа на 14 дней, обвинив в «подстрекательстве»
Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы по меньшей мере на ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава корпорации Facebook Марк Цукерберг. Такое решение он объяснил необходимостью обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену, одержавшему победу на президентских выборах. Решение очевидно связано с беспорядками в Вашингтоне 6 января, в которых участвовали сторонники Трампа.
Свое заявление основатель социальной сети посвятил прямым обвинениям в адрес уходящего главы государства. По его словам, "Трамп намерен использовать оставшееся время нахождения у власти для того, чтобы подорвать мирную передачу должности своему преемнику". Цукерберг подчеркнул, что глава Белого дома использует фейсбук для "оправдания" людей, ворвавшихся в Капитолий, и своими заявлениями провоцирует дальнейшее насилие. Теперь, говорит Цукерберг, пришло время позаботиться о том, чтобы 13 дней, оставшиеся до президентства Байдена, "прошли мирно".
Глава компании напомнил, что администраторы и прежде помечали многие заявления Трампа как дезинформацию. Теперь же, сказано в сообщении, президент начал открыто "подстрекать" людей к насилию против демократически избранного правительства.
"Риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в текущий период, слишком возросли, поэтому мы продлеваем блокировку как минимум на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", – резюмировал Цукерберг.
Первоначально Facebook заблокировал аккаунт Трампа на 24 часа и удалил наиболее спорные его видео. Аналогичным образом поступил Twitter. На платформе Джека Дорси, где у Трампа почти 90 миллионов подписчиков, глава Белого дома по-прежнему не может оставлять сообщений. В компании пока не уточняют, как долго продлится эта блокировка.
Накануне сторонники Трампа на несколько часов захватили Капитолий. Это произошло непосредственно после митинга, на котором глава Белого дома призвал протестующих "идти" к зданию Конгресса, где в это время заседали члены Конгресса, которые должны были подтвердить итоги выборов. Трамп считает подсчет голосов нечестным. После того как ворвавшиеся в здание люди были оттуда удалены, конгрессмены продолжили заседание и в ночь на 7 января окончательно утвердили победу Джо Байдена.
Число случаев COVID-19 в Европе превысило 25 миллионов
Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Европе (включая Россию) - спустя почти год после того, как на континенте был выявлен первый случай инфекции - достигло 25 миллионов. Об этом сообщает Reuters. Агентство ведёт подсчёт случаев COVID-19, опираясь на сводные данные национальных правительств.
Россия на первом месте из европейских стран по числу инфицированных - вирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч жителей страны. Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина.
Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции и её последствий. В Европе живёт лишь десятая часть населения Земли, однако на неё приходится около 30 процентов всех случаев инфицирования коронавирусом и лишь ненамного меньше смертей.
Ряд европейских стран в последние дни продлили действующие карантинные меры или ужесточило их. В Германии, где за последние сутки от COVID-19 умерли больше 1000 человек, национальный локдаун продлён до конца января. Во Франции рестораны и кафе, а также горнолыжные спуски будут закрыты как минимум до 20 января. Ограничено также перемещение через французско-британскую границу. В Британии общенациональный локдаун был введён несколькими днями ранее.
В Британии и странах ЕС в декабре началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока прививают людей из группы риска. В странах ЕС, в том числе Франции и Германии звучит критика в адрес властей, которые обвиняют в медленном развёртывании массовой вакцинации. Пока привито менее 1 процента населения ЕС и около 2-х процентов британцев.
Байден обвинил Трампа в подрыве демократии и подстрекательстве
Избранный президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике президента Дональда Трампа, обвинив его в подрыве американской демократии и в разжигании страстей, которое привело к насилию в Вашингтоне 6 января.
Сторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть «протестующими». Он охарактеризовал их как «мятежную толпу» и «внутренних террористов». Байден также подверг резкой критике самого президента - своего соперника по президентским выборам, который так и не признал поражения. Избранный президент не стал прямо призывать к отставке Трампа, однако заявил, что многие его действия на посту главы государства подрывали демократические институты и служили только его личным целям. Байден, в частности, упомянул о том, что Трамп «больше доверял Владимиру Путину», чем сотрудникам американских спецслужб, по вопросу о российском вмешательстве в выборы.
Само нападение на Капитолий Байден назвал «одним из самых мрачных дней» в истории США и обвинил Трампа в том, что именно его выступления привели к вспышке насилия со стороны демонстрантов.
Такого же мнения придерживаются другие ведущие политики-демократы. Лидер демократов в Сенате и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали отстранить Трампа от должности, не дожидаясь 20 января, когда он должен покинуть свой пост по конституции. Они призвали членов администрации Трампа воспользоваться их конституционными полномочиями и отстранить президента от власти. Если этого не произойдет, то, по словам Пелоси, Палата представителей может начать процедуру импичмента Трампа - уже вторую за его 4-летний срок.
Сам Трамп пока не комментировал обвинения в свой адрес и призывы к его отстранению. Его аккаунты в социальных сетях со вчерашнего дня заблокированы.
Трамп не признал победу Байдена на выборах 3 ноября, заявив, что они были сфальсифицированы. 6 января Конгресс собрался, чтобы сертифицировать результаты голосования. Заседание пришлось прервать из-за проникновения группы сторонников Трампа в здание Капитолия. Его возобновили только через несколько часов, после вмешательства спецназа.
В четверг Трамп пообещал 20 января передать власть. При этом поражение он так и не признал.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла
В Грузии произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы в 19:01 по тбилисскому времени.
По предварительной информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился на территории самопровозглашенной республики Абхазия, недалеко от города Очамчире.
Магнитуда подземных толчков, по предварительным данным, составила 3,3 балла.
Консилиум врачей рекомендовал вывезти Александра Анкваба на лечение в Россию
Консилиум врачей рекомендовал вывезти премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба на лечение в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского Кабмина.
«Решение о направлении премьер-министра Александра Анкваба в российскую клинику принято 7 января врачебным консилиумом, прошедшим в Гудатской центральной районной больнице. Консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о продолжении лечения Александра Анкваба в специализированном по COVID-19 медучреждении Российской Федерации во избежание развития осложнений течения болезни. По словам медиков, состояние главы абхазского правительства по-прежнему стабильно средней тяжести. Ему необходимо интенсивное лечение», – сказано в сообщении.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января в пресс-службе Кабмина сообщили о его госпитализации.
COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
Мировые лидеры «шокированы» штурмом Капитолия
Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия в Вашингтоне, явив широкую палитру эмоциональных реакций – от тревоги и негодования до явного удовлетворения.
Союзники США резко осудили попытку захвата главного государственного здания страны. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала глубокое сожаление из-за беспорядков. Она заявила, что виноват в них именно Дональд Трамп, который, по ее словам, "с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Это, в свою очередь, привело к сомнениям в легитимности итогов голосования, сформировало атмосферу недоверия и вылилось в трагические события, считает глава немецкого правительства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вторжение в Конгресс "позорными сценами". Напомнив о том, что "Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире", он призвал американцев обеспечить "мирную и упорядоченную передачу власти" в их собственной стране.
Аналогичным образом отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал случившиеся события как "шокирующие" и призвал "уважать результаты демократических выборов"
Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие и высказал восхищение стойкостью демократической системы США, сумевшей, по его словам, уже через несколько часов после бунта обеспечить окончательное утверждение итогов голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Твиттере настроениями западных официальных лиц, заявив, что в Вашингтоне необходимо восстановить верховенство закона и демократические принципы. По его словам, такие действия – в интересах не только США, но и Украины и всего мира.
Даже премьер-министр Словении Янез Янса, который всегда поддерживал Трампа и до сих пор не поздравил Байдена с его победой, написал в Твиттере об "обеспокоенности насилием, происходящим в Вашингтоне" и пожелал Америке "преодолеть кризис". "Демократия предполагает мирный протест, но насилие и угрозы смертью – будь то справа или слева – категорически недопустимы", – написал он в твиттере.
В то же время комментарии российского руководства содержали едва скрываемую язвительную радость. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова процитировала американского журналиста, который высказал мнение, что "США больше не смогут говорить миру о том, что являются образцом демократии". Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сравнил американские события с "Майданом" и заявил, что некоторые его друзья интересуются, будут ли в Вашингтоне "раздавать крекеры". Тем самым он сослался на действия чиновника Госдепартамента США во время протестов в Киеве в декабре 2013 года. Его комментарий ретвитнул МИД России.
В ночь на 7 января по местному времени Конгресс утвердил на совместном заседании обеих палат победу Джо Байдена. Заседание Конгресса было прервано 6 мая во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов и призвал протестующих "идти" на Капитолий.
Ведущие американские СМИ, включая CNN, назвали эти события "атакой на демократию", спровоцированную уходящим президентом. В ходе потасовок погибли не менее четырех человек. Социальные сети временно заблокировали аккаунты Трампа. Twitter отказался сообщить время разблокировки, несмотря на то, что президент удалил спорные сообщения, которые платформа Джека Дорси пометила как разжигающие рознь.
Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили слушания. Законодатели выразили решимость довести до конца процедуру сертификации выборов на этом заседании.
Больше десятка сенаторов-республиканцев выступили против подтверждения результатов голосования в нескольких штатах, заявляя, что в них могли быть нарушены правила голосования. Изначально сенаторы призывали организовать специальную комиссию для проведения расследования, однако после штурма Капитолия многие из них отказались от протеста и провели процедуру стандартным образом.
Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа
Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Associated Press. Ему предъявлено обвинение в спланированном убийстве командира иранского спецназа.
Обвинение Трампу связано с убийством Касема Сулеймани — бывшего руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции. Он был погиб в Багдаде в результате спецоперации США в январе 2020 года. Это произошло на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями в стране.
После покушения Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке. В годовщину убийства Иран пообещал отомстить за смерть генерала.
Выдача ордера на арест – скорее символический жест, отмечает AP. Маловероятно, что любая страна мира выдаст Ираку президента США, в том числе бывшего. Тем не менее, формально Трампу по этому обвинению грозит смертная казнь.
- Ирак после свержения Саддама Хуссейна традиционно считался региональным союзником Вашингтона. Убийство Сулеймани, однако, привело к обострению отношений между странами и вызвало гнев шиитского крыла в иракском парламенте. Они приняли приняли необязательную к исполнению резолюцию, призывающую вывести иностранные войска с территории страны. С тех пор поддерживаемые Ираном группы активизировали нападения на американские силы в Ираке. В связи с этим Вашингтон задумался о закрытии своей дипломатической миссии в Багдаде.
В Абхазии сообщили, что нагрузки на сеть по-прежнему остаются высокими
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча, посвященная текущему состоянию энергетической отрасли. Гендиректор компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа на совещании заявил, что нагрузки на сеть по-прежнему остаются высокими, и риск возникновения аварий все еще сохраняется.
Он также подчеркнул, что введенные перед Новым годом интернет-ограничения для криптоферм позволили обойтись в праздничные дни без происшествий и ощутимых сбоев в работе. Логуа говорит, что временно удалось привести энергопотребление, и, соответственно, нагрузки на энергосистему до приемлемого уровня.
При этом участники встречи говорят, что технические мероприятия по блокировке доменных имен и указателей страниц сайтов в интернете имели временный эффект и лица, занимающиеся деятельностью по майнингу криптовалют, легко находят способы обхода существующих ограничений.
Вице-премьер, министр экономики абхазского правительства Кристина Озган попросила всех участников встречи продолжить работу в данном направлении и «не снижать оборотов».
Она отметила, что состояние энергосистемы по-прежнему остается критическим, и все решения, предпринятые властями, должны быть исполнены в безоговорочном порядке.
- В ноябре в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления криптоферм. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Лукашенко о протестах в США: «Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси»
Александр Лукашенко 7 января во время выступления в храме Воздвижения Креста Господня в Минске прокомментировал захват радикальными сторонниками президента США Дональда Трампа здания Капитолия. Текст выступления опубликован на его сайте.
"Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь будут штурмовать Капитолий, – сказал он, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. – Цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".
Как заявил Лукашенко, поэтому "нам надо собраться, надо успокоиться", но уточнил, что имеет в виду участников протестов в Минске. "Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", – сказал он.
По его словам, он не может допустить, чтобы "кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель". Он добавил, что они "должны вместе образумить тех, кто этого не понимает".
"Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", – заявил Лукашенко.
В Беларуси пятый месяц продолжаются мирные протесты и акции неповиновения после прошедших в августе президентских выборов. Протестующие требуют от Александра Лукашенко прекратить насилие и репрессии против несогласных, выпустить всех политзаключенных и уйти в отставку.
В последнее время из-за массовых задержаний белорусы не собираются в центрах городов на масштабные протесты, они в основном выходят небольшими колоннами гулять в своих дворах и районах, однако задерживать людей начали и во дворах. Пятого января переодетые в штатское силовики приехали в несколько дворов в Минске, известных протестными настроениями. Они задержали и избили два десятка людей, общавшихся с соседями.
Переодетые силовики нападают на жителей Минска и задерживают их во дворах их домов:
- В США днем 6 января сотни радикальных сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия и учинили там беспорядки. В ходе перестрелки в здании погибла женщина, позже полиция подтвердила гибель еще трех человек. По меньшей мере 52 человека задержаны. Полицейским удалось восстановить порядок в здании Капитолия около 17:30 по времени Восточного побережья США. Законодатели, которые ранее прервали сессию из-за беспорядков, вновь собрались для продолжения сессии примерно в 20:00. После чего Конгресс США на заседании обеих палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.
Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях, перешедших под контроль Баку, планируется строительство двух международных аэропортов.
«По моему поручению ведется поиск площадки для строительства современного международного аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах. Правда, рельеф там очень сложный, и почти вся территория гористая. Найти там подходящее место сложно, но сейчас ведутся исследования», – сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.
По его словам, второй аэропорт будет построен в городе Физули, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«Мною было дано поручение, строительство начнется в ближайшее время», – отметил Алиев.
Он добавил, что будут проложены автомобильные и железные дороги, часть проектов из которых уже стартовали.
«Реализация инфраструктурных проектов на этом участке уже началась. Первый проект - это дорога до города Шуша. Мы уже начали работу в этом направлении. Это очень сложный проект, рельеф очень сложный, а погода особенно сейчас не позволяет. Однако дорога Ахмадбейли-Алханлы-Физули-Шуша строится, и я думаю, что она будет построена раньше, чем планировалось», – подчеркнул Алиев.
По словам азербайджанского лидера, начались проектные работы по строительству железной дороги из Физули в Шушу.
«В настоящее время осуществляются проектные работы по строительству железной дороги Физули-Шуша. Старт этому проекту будет дан в этом году. Необходимо выделить финансовые средства, определить график работ. Необходимо построить железную дорогу, чтобы обеспечить легкий доступ к Шуше», – сказал Алиев.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Баку сообщили, что ждут поставки вакцины от COVID-19 до конца января
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на поставку вакцины от коронавируса в страну в течение января.
«Мы сегодня ждем вакцину от коронавируса. Я надеюсь, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение января. Все контракты подписаны. Задержка в поставке вакцины произошла не по нашей вине», – сказал Алиев на совещании, посвященного итогам 2020 года.
По его словам, в Азербайджане ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, – передает «Интерфакс-Азербайджан».
Глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев заявил агентству Trend, что до конца января в Азербайджан ожидается доставка 4 млн доз вакцины от COVID-19.
«Все переговоры по поставке вакцины от коронавируса завершены, и в конце января в Азербайджан ожидается доставка 4 миллионов доз вакцины. Вакцинация начнется не позднее февраля. В первую очередь, как и во всем мире, будут вакцинированы лица из группы риска, вакцинация будет бесплатной. Проводится работа по соответствующей подготовке медперсонала. Считаю, что вакцинация в Азербайджане будет качественно проведена в сжатые сроки, и в скором времени проблема коронавируса будет преодолена», – отметил он.
- Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
- Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 222 885, выздоровели 203 527 человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 2845.
Президент и премьер Грузии выразили поддержку США
Нападение на государственные институты – недопустимо, написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем Twitter-аккаунте.
«Мы выражаем полную поддержку и солидарность нашему стратегическому партнеру. Кадры насилия в Капитолии тревожные, нападение на государственные учреждения – недопустимо. Мы верим в демократическую силу Соединенных Штатов Америки и уверены, что в конечном итоге демократические институты победят», – отметил премьер.
Американские институты смогли доказать свою силу и стойкость, – написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Соединенные Штаты поддерживают путь Грузии к свободе и демократии на протяжении 30 лет. США являются для нас примером для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, на фоне насилия американские институты смогли доказать свою силу и стойкость. Грузии нужна сильная Америка как лидер демократического мира», – отметила Зурабишвили.
6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. В ходе столкновений как минимум один человек был застрелен полицией, ещё трое погибли по пока не сообщающимся причинам.
В «Грузинской мечте» сравнили беспорядки в США с событиями в Тбилиси в июне 2019 года
События в Вашингтоне – это атака на демократические институты, заявил исполнилнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Картина, которую мы увидели вчера в США, была очень тяжелой. Безусловно, это была атакой на демократические институты, однако США являются сильным государством, и я уверен, что все пройдет мирно и конституция США будет защищена должным образом», — сказал Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».
Как пишет «Новости-Грузия», развивающиеся в Вашингтоне процессы напомнили Кобахидзе события, произошедшие в Грузии полтора года назад.
В июне 2019 года демонстранты вышли на проспект Руставели, возмущенные тем, что в парламенте Грузии в кресле спикера вел заседание парламентской православной ассамблеи российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов. Протестующие обвинили правительство Грузии в коллаборационизме и пытались ворваться в парламент. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Тогда пострадали около 300 человек, в том числе журналисты, двое молодых людей потеряли глаз, десятки были тяжело ранены. Было начато следствие по фактам превышения силы полицией, однако никто так и не был задержан.
«Тогда тоже был осуществлен штурм демократических институтов и очень тяжелая атака на правоохранительные органы. Важными были заявления, сделанные со стороны американских политиков высокого ранга, в том числе бывшим президентом, действующими конгрессменами и сенаторами. Это для нас очень важные и достойные внимания заявления. Это говорит о том, что любая атака на демократические институты должна быть строго оценена как в США, так и в Грузии, и в любой другой стране. Это должна учесть грузинская радикальная оппозиция, которая периодически проявляет подобные намерения», — заявил Кобахидзе.
Демократии США ничего не угрожает, уверен заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.
«В демократических странах нападение на демократические институты, особенно на законодательный орган, является одним из самых больших политических преступлений, и не только политическим преступлением. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах и очень хорошо, что американцы своими глазами увидели это. Безусловно, американской демократии ничего не угрожает. Но теперь будет яснее, где насилие и где – демократия», — заявил Хелашвили.
- Накануне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где в это время проводилось слушание по итогам президентских выборов США. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека.
- Сенаторы и конгрессмены были эвакуированы из Капитолия в другое здание. Они все же утвердили победу Байдена на президентских выборах. Заседание Конгресса продолжалось 10 часов с перерывами, став одним из самых долгих в истории. Все заявки на пересмотр голосов в отдельных штатах были отклонены. Действующий президент Дональд Трамп согласился с передачей власти. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.
Карантинный режим в Армении будет продлен на 6 месяцев
Действующий в Армении правовой режим карантина в связи с коронавирусом нового типа будет продлен на 6 месяцев. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.
4-месячный режим карантина был введен в сентябре до 11 января 2021 года. До этого в Армении в течение 6 месяцев действовал режим чрезвычайного положения.
Проект по продлению режима карантина был направлен в правительство Минздравом в конце прошлого года.
Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, в первый же рабочий день года, 8 января, правительство, скорее всего, утвердит проект.
По словам Алины Никогосян, предложение о продлении режима карантина было сделано с учетом эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом. «Ежедневно мы имеем сотни заболевших, поэтому карантинный режим должен быть продлен», - заявила Никогосян.
Пресс-секретарь министра здравоохранения сообщила, что никаких изменений направленным в правительство проектом не предлагается, и после его утверждения действующие противоэпидемические правила останутся в силе: еще полгода будет обязательным ношение масок как в закрытых, так и открытых общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Полиция сможет штрафовать тех, кто не следует этим правилам.
Власти Армении не намерены ограничивать проведение митингов. Но пресс-секретарь премьер-министра не исключила, что если будет увеличение числа заболевших, то могут быть ужесточения, не уточнив, какие именно.
«На данный момент законопроектом не предусмотрено ужесточение или смягчение правил. Оставим это на будущее, мы надеемся, что необходимости в этом не возникнет», - заявила Геворкян.
Представитель Минздрава сообщила, что решение о продлении режима карантина также нацелено на то, чтобы люди не теряли бдительность. «На данный момент у нас в Армении еще не зафиксировано ни одного случая нового штамма коронавируса из Великобритании, но это не исключено, потому что такие случаи уже подтверждены в Иране, в Грузии. Пока не появился способ предотвратить это, то есть вакцина. Видя все это, мы не должны ослаблять бдительность в отношении этой болезни. Потому что нет никаких других профилактических мер, кроме ношения маски, соблюдения социальной дистанции, частого мытья рук», - подчеркнула Алина Никогосян.
Трамп пообещал спокойно передать власть 20 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что его несогласие с результатами выборов не станет препятствием для передачи власти 20 января.
«Хотя я абсолютно несогласен с итогами голосования, а имеющиеся факты лишь подтверждают мое мнение, 20 января власть будет передана по закону», — передал слова Трампа его советник Дэн Скавино.
«Хотя речь идет об окончании одного из величайших президентских сроков в нашей истории, уверяю, что это лишь начало борьбы за возможность вернуть Америке величие», — заявил Трамп.
Как пишет РБК, сообщение президента, которое опубликовал в своем Twitter Скавино (аккаунт самого президента в социальной сети был заблокирован накануне), появилось после голосования в конгрессе, утвердившего победителем президентских выборов Джо Байдена. Все попытки республиканцев на этой финальной стадии опротестовать результаты в Пенсильвании и Джорджии потерпели неудачу.
Спасатели сообщили о ликвидации пожаров близ Гагры
Спасатели потушили лесной пожар в Гагрском районе, новых возгораний не зафиксировано. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
С 4 января в двух районах Абхазии спасатели зафиксировали лесные пожары. От огня пострадали девять сел, сгорели три жилых дома. 6 января огонь распространился вдоль трассы Псоу-Ингури, в результате чего на дорогу обрушился камнепад. Причиной пожаров, по версии МЧС, стал поджог травы.
Собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет.
Конгресс утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США
Конгресс США на заседании обеих палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.
Сертификация со стороны Конгресса – это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования Коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
Днем 6 января конгрессмены были вынуждены прервать сессию после того, как сотни радикальных сторонников президента Дональда Трампа прорвались к Капитолию, требуя отмены результатов выборов, в результате которых действующий президент потерпел поражение от своего соперника-демократа.
Полиция эвакуировала законодателей и в течение более чем трех часов выдворяла сторонников Трампа, которые ворвались в залы заседаний Конгресса и учинили беспорядки в стенах Капитолия. В ходе перестрелки в здании погибла женщина, позже полиция подтвердила гибель еще трех человек. По меньшей мере 52 человека задержаны.
Избранный президент США Джо Байден резко осудил насилие и призвал действующего президента отозвать своих сторонников. Через некоторое время Трамп опубликовал видео, в котором попросил людей разойтись, однако и в нем он повторил, что выборы были "украдены" (вопреки отсутствию каких-либо доказательств), а погромщиков назвал "особыми людьми" и посочувствовал им.
Полицейским удалось восстановить порядок в здании Капитолия около 17:30 по времени Восточного побережья США. Законодатели вновь собрались для продолжения сессии примерно в 20:00.
"Те, кто устроил сегодня хаос в Капитолии, проиграли, – заявил вице-президент Майк Пенс, открывая прерванное ранее заседание. – Давайте вернемся к работе".
Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента Трампа
Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, не позволяя ему публиковать новые записи. Это сделали Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat, видеосервис YouTube удалил видеообращение президента, в котором он призывал сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам.
Аккаунт президента в твиттере заблокирован как минимум на 12 часов. "После беспрецедентного и продолжающегося насилия в Вашингтоне, мы запросили удаления трёх твитов из аккаунта @realDonaldTrump", — говорится в сообщении Twitter. В них политик заявлял о фальсифицированных результатах выборов президента США. Кроме того, заблокирован хэштег #StormTheCapitol (штурмуй Капитолий), которым, предположительно, пользовались сторонники Трампа.
Facebook сообщил о нарушениях в двух записях президента, Instagram присоединился к этому решению, представитель Snapchat сообщил изданию TechCrunch, что аккаунт заморожен в среду, и решение может быть отменено исходя из ситуации в стране.
Социальная сеть YouTube удалила обращение Трампа, в котором он призывает своих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам и не разжигать насилией, сообщает The Verge. В сервисе считают, что видео распространят фальшивые новости о президентских выборах. Сервис оперативно блокировал видео участников проникновения в Капитолий, отмечает издание, тем не менее позволяя использовать такие же видеоролики СМИ.
Facebook и Twitter так же удалили видео Трампа с призывом сторонникам уйти из здания Капитолия, заявляя, что Трамп распространяет в них недостоверную информацию. "Это голосование у нас украли, мы победили разгромно, и все это знают, особенно, другая сторона", — утверждал президент в обращении.
- 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. В ходе столкновений как минимум один человек был застрелен полицией, ещё трое погибли по пока не сообщающимся причинам.
В Конгрессе США рассказали о мирной передаче власти на примере Грузии
Сенатор-демократ Джин Шейхин, выступая в Конгрессе США, рассказала о мирной передаче власти на примере Грузии. По словам политика, в 2012 году она находилась в Грузии в качестве наблюдателя на парламентских выборах.
«В 2012 году я была в Грузии со своим коллегой сенатором Ришем, наблюдая за выборами от имени Сената между действующим президентом Михаилом Саакашвили, его партией «Национальное движение» и недавно созданной партией «Грузинская мечта», основанной и финансируемой миллиардером, олигархом Бидзиной Иванишвили. Это была борьба за парламент, а также за контроль над правительством. Сенатор Риш и я посетили несколько избирательных участков. Мы согласились с международной оценкой, что эти выборы были свободными и справедливыми, что «Грузинская мечта» победила. Но в стране были опасения, что Саакашвили не откажется от власти, и что это приведет к насилию, положив конец демократическим реформам, которые происходили в постсоветском государстве. На второй день выборов мы с сенатором Ришем посетили Саакашвили, чтобы поговорить. Я очень хорошо помню визит в его дом. Мы сели и указали, что основой демократии, для которой он, как президент Грузии, много работал в течение восьми лет, была передача власти путем мирных выборов. Президент Саакашвили послушал нас и мирно ушел из власти», – заявила Хашин.
В среду, 6 января, Конгресс должен был сертифицировать итоги выборов президента, утверждённые выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией. Заседание Конгресса было прервано во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов. Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили заседание.
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