Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Александр Лукашенко 7 января во время выступления в храме Воздвижения Креста Господня в Минске прокомментировал захват радикальными сторонниками президента США Дональда Трампа здания Капитолия. Текст выступления опубликован на его сайте.

"Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь будут штурмовать Капитолий, – сказал он, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. – Цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".

Как заявил Лукашенко, поэтому "нам надо собраться, надо успокоиться", но уточнил, что имеет в виду участников протестов в Минске. "Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", – сказал он.

По его словам, он не может допустить, чтобы "кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель". Он добавил, что они "должны вместе образумить тех, кто этого не понимает".

"Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", – заявил Лукашенко.

В Беларуси пятый месяц продолжаются мирные протесты и акции неповиновения после прошедших в августе президентских выборов. Протестующие требуют от Александра Лукашенко прекратить насилие и репрессии против несогласных, выпустить всех политзаключенных и уйти в отставку.

В последнее время из-за массовых задержаний белорусы не собираются в центрах городов на масштабные протесты, они в основном выходят небольшими колоннами гулять в своих дворах и районах, однако задерживать людей начали и во дворах. Пятого января переодетые в штатское силовики приехали в несколько дворов в Минске, известных протестными настроениями. Они задержали и избили два десятка людей, общавшихся с соседями.

Переодетые силовики нападают на жителей Минска и задерживают их во дворах их домов: