В Абхазии надеются на дожди

Сразу в нескольких районах Абхазии полыхают лесные пожары. Минувшей ночью огонь приблизился на опасное расстояние к жилым постройкам Гагры. Пожарные спасательные отряды всю ночь дежурили около домов, чтобы не допустить их возгорания.

Лесные пожары, которые начались в Абхазии, продолжаются вторую неделю. Стоит теплая и сухая погода, дует сильный ветер, в таких условиях трава и сухостой загораются моментально, и огонь с легкостью распространяется. Леса горят в труднодоступных местах Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гальского районов.

Спускаясь, огонь подбирается к населенным пунктам, и пожарные расчеты МЧС сдерживают его на разных участках. На днях пожары угрожали девяти селам Гальского района. В селе Верхний Баргеб сгорели полностью три дома. Все пожарные бригады были направлены на сдерживание огня в Гале. Как говорят спасатели, сегодня угрозы жителям там нет.

Горят леса в Жоэкварском ущелье на площади около шести гектаров, вчера и позавчера огонь спускался к домам в Гагре.

Начальник пожарного спасательного отряда Гагрского района Амиран Пачулия рассказал о ситуации, работе спасателей и помощи местных жителей:

«Со вчерашней ночи и сегодня все было сделано, чтобы вообще не было угрозы домам. Сейчас ситуация нормальная. Помощь сюда приехала из Сухума, из Гудауты. Ситуация под контролем.

– Как близко подобрался огонь к домам вчера?

– Метров на 100-120. Вся наша техника, восемь машин, стояли там в готовности. Ниже не пошло, погода такая была, что ветер дул вверх.

– Уточните, пожалуйста, в каком месте в Гагре огонь спустился к домам. Где это было?

– Это было в Жоэкварском ущелье, чуть выше санатория «Москва». Там сейчас тоже все нормально. Работали восемь бригад, шесть – гагрских, гудаутская и сухумская. Ни один дом не пострадал. Все жильцы помогали.

– Чем они вам помогали?

– Куда скажем, туда идут, брали грабли, лопаты, поднимались туда, куда невозможно было добраться. Все рядом были.

– Вам пришлось эвакуировать людей?

– Никак нет! Все нормально, потому что не допустили этого».

Амиран Пачулия сообщил, что огонь в лесу не потушен, но на данный момент угрозы жилым постройкам нет:

«Сегодня тоже особо не остановили пока еще, потому что достать не можем. Наверху склон такой, что если бы огонь спустился ниже, мы бы за полчаса все потушили. Но туда, наверх, мы ребят не пустили, потому что боялись, что могут загореться внизу детский сад, школа или дома… Мы этого не можем позволить. А лес и сейчас тоже горит.

– А горит, на каком расстоянии от домов?

– От домов метров на 150-200.

– Это в Жоэкварском ущелье горит?

– Так точно! Угрозы нет, все машины стоят там. Мы даже гудаутский и сухумский отряды отпустили. Наших сих пока хватает, стоим внизу и ждем. Если угроза будет, то мы готовы. Вообще ни один человек не пострадал!

– Пожар был вдоль трассы, около санатория «Москва». Какая сейчас ситуация на трассе?

– Абсолютно все чисто. Это было всего минут двадцать, огонь спустился вниз, мы его потушили и все. Это было вчера».

По сообщению пресс-службы МЧС Абхазии, на утро 8 января очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался, часть пламени ушла в высокогорную часть. В прибрежной зоне наблюдаются отдельные очаги возгорания с низкой интенсивностью.

Вчера были ликвидированы пожары в Гудаутском районе, поблизости от села Мгудзырхва, а также в Очамчырском районе вблизи сел Река и Баслаху. В селе Ганахлеба Гальского района было потушено возгорание лесокустарника на площади в один гектар.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал, что локальные очаги лесных пожаров в настоящий момент есть в разных районах, но они не опасны и нет оснований для паники:

«Если говорить вообще о ситуации по республике, то в Гальском районе все спокойно. В некоторых местах в лесу есть какие-то очаги возгорания. И по всей республике, да, в Гагрском районе, в Гудаутском районе, в Новом Афоне в горах есть очаги пожара, они видны, горят леса, но это не верховой пожар. Дело в том, что там работать невозможно. Каждый год мы сталкиваемся с этой проблемой. Угроза для населения в Гагрском районе была, я лично приехал оттуда в семь утра. Пожарные рукава подтянуты, местное население, администрация, МВД, все рядом с нами встали, все под контролем. С завтрашнего вечера по прогнозу пойдет дождь. Для паники никаких оснований нет вообще».

В телеграмм-каналах появилась информация о том, что Грузия предложила Абхазии помощь в тушении пожаров. Глава МЧС эту информацию опроверг и сообщил, что они ни к кому за помощью не обращались:

«Я от вас в первый раз слышу, что Грузия предлагает нам какую-то помощь, помощь Грузии для нас неприемлема, поэтому это выдумки. Никаких переговоров, никаких попыток не было и быть не может, с грузинами мы никогда не имели никаких контактов.

– А вы запрашивали какую-то помощь у России?

– Касаемо пожаротушения мы ничего не запрашивали, в этом нет необходимости, пока нет угрозы населению. Чтобы было понимание, поясню: день работы авиации – это около 50 тонн керосина, такого количества топлива у нас нет, это – невозможно. Все, что касается вертолета, самолета, это совершенно неподъемные суммы для нашей страны. Привезти вертолет ничего мне не стоит, напишу, попрошу, решим вопрос, а что дальше? Чем я буду его заправлять? Он полетит на заправку в Сочи, пока долетит туда, у него топливо закончится».

С вечера 9 января и всю неделю по прогнозу погоды будут дожди, а в горах должен выпасть снег. Абхазские спасатели надеются, что погода поможет им справиться с лесными пожарами в труднодоступных местах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия