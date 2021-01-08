Кластер Его святейшества

У секретаря-референта Патриарха всея Грузии Илии Второго подтвердился коронавирус и теперь в патриархии опасаются за здоровье самого главы ГПЦ. Специалисты же ожидают новой вспышки инфекции после рождественских гуляний.

Коронавирус проник за стены патриархии – в ближайшем окружении предстоятеля Грузинской православной церкви слабым звеном оказалась Шорена Тетруашвили – бессменный пресс-секретарь Илии Второго. О том, что у самой влиятельной женщины в структуре ГПЦ подтвержден COVID-19, заявила личный врач патриарха Цисана Шартава:

«Ответ пришел, он подтверждает наличие у госпожи Шорены COVID-19. В настоящее время она находится в изоляции».

При этом будет ли проведен ПЦР-тест самому главе ГПЦ, решат специалисты. Команда эпидемиологов прибыла в патриархию. Илия Второй находится в группе риска и в последний раз общался с Шореной Тетруашвили 4 января, когда отмечался день его рождения.

«Это решат специалисты-эпидемиологи. Они были там, все осмотрели. Теперь этот вопрос должны решить профессионалы», – говорит Цисана Шартава.

Как известно, сама Шорена Тетруашвили чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, некоторые близкие к патриархии источники не исключают, что с состоянием здоровья у госпожи Тетруашвили не так хорошо, как утверждают представители ГПЦ. Якобы именно из-за недомогания пресс-секретаря патриарха рождественская эпистола Илии Второго была опубликована с опозданием.

Сейчас специалисты не исключают появления нового кластера – среди высшего духовенства. Торжество по случаю 88-летия патриарха посетили десятки человек, включая членов Священного синода. Один из церковных иерархов – митрополит Ванский и Багдадский Антон слег с пневмонией средней тяжести. Однако в патриархии настаивают, что он не имел контактов с патриархом и на дне рождения предстоятеля ГПЦ не присутствовал.

Те, чье присутствие было зафиксировано камерами, утверждают, что прошли ПЦР-тестирование и не представляют угрозу окружающим. Среди них – митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз:

«Я прошел ПЦР-тест. Но я перенес коронавирус и сегодня не представляю никакой опасности ни для кого. И для меня тоже никто не представляет опасность. Мы все полностью выполняем все рекомендации. Что касается состояния здоровья других членов Синода, лучше спросите в Патриархии».

Впрочем, и без патриаршего кластера, после рождественских гуляний ожидается резкое повышение числа инфицированных. На распространившихся в сети кадрах, паства настоятеля одного из тбилисских храмов Шалвы Кекелия, прославившегося своим недоверием к существованию коронавируса в начале пандемии, отмечает Рождество за большим праздничным столом, без соблюдения социальной дистанции или масок. Сам священник уверяет: все было организовано строго в соответствии с рекомендациями эпидемиологов:

«Все, кто здесь собрался, прошли тесты и у всех отрицательный результат. Поэтому мы всех собрали и радуемся. Все рекомендации мы соблюдаем. Тут всего-то собралось человек 30-40, если не ошибаюсь».

При этом многие специалисты, занимающиеся вопросами церкви, отмечают, что ГПЦ в основном продолжает игнорировать рекомендации эпидемиологов, тем более в такие массовые праздники, как Рождество. По сути, в этот раз повторилось то, что было на Пасху. А учитывая то, что в прошлый раз вспышки не последовало, большинство паствы, да и священников, верят в то, что пронесет и в этот раз. По словам теолога Мириана Гамрекелашвили, на примере Грузинской православной церкви очень хорошо просматривается местный менталитет:

«Грузинское общество с его социальной организацией очень элитарно. Это касается всех сфер. Мы видели, что патриарх хорошо использовал этот момент в свой день рождения. Потому что в Грузии давно существует неписаное и нерушимое правило социального поведения: то, что запрещено одним, разрешено другим».

По его словам, послание можно расшифровать так: «Да, корона есть, это возможно, но, если вы близки к элите страны, у вас не будет проблем ни со здоровьем, ни с чем другим».