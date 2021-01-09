Сотрудники абхазского МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами

Учредительный съезд партии «Европейские социалисты», которую решили создать бывшие представители «Альянса патриотов», состоялся сегодня, 9 января, в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Четверо депутатов от «Европейских социалистов» будут заседать в 150-местном парламенте страны, вместе с 90 представителями правящей «Грузинской мечты». Все остальные политики остаются в режиме бойкота, поскольку считают выборы сфальсифицированными.

Во время съезда на должность председателя «Европейских социалистов» был назначен Фридон Инджия. Также избрали восемь членов политсовета новой партии: Автандила Энукидзе, Давида Зилпимиани, Гелу Микадзе, Тамар Кикнадзе, Георгия Маглакелидзе, Бухуту Чачуа, Виктора Цаава и Ираклия Убилава.

По словам Инджия, все эти люди «действительно знают цену своему труду, борются с несправедливостью и побеждают». Главными целями партии он назвал защиту интересов страны, восстановление территориальной целостности, построение демократических институтов, решение социальных и экономических проблем, содействие свободным и справедливым выборам, укрепление многовекторной евроатлантической ориентации Грузии и установление с соседними государствами добрососедских отношений, основанных на партнерстве.

Сейчас в парламенте «Европейских социалистов» представляют Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе. Энукидзе был четвертым номером партийного списка «Альянса патриотов», который по итогам выборов получил четыре места в парламенте. Он не отказался от своего депутатского мандата. Что касается трех остальных «евросоциалистов», в списке «Альянса патриотов» они были пятым, седьмым и восьмым номерами. Прохождение в парламент им не грозило, но они заняли места Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе, которые остаются в режиме бойкота.

Инджия провел параллель между расколом в «Альянсе патриотов» и событиями в партии «Единое национальное движение», когда часть покинувших ее членов создали собственное политическое объединение – партию «Европейская Грузия». «Нравится это Гиге Бокерия или нет, но в парламенте «Европейские социалисты» уже первая оппозиционная партия», - заявил Инджия, отвечая на критику лидера «Европейской Грузия», который считает, что создание новой партии не решит проблему однопартийного правления в парламенте.

Согласно регламенту парламента Грузии, четыре депутата, представляющие «Европейских социалистов», не смогут сформировать отдельную фракцию, поскольку для этого им необходимо как минимум семь депутатов. «Евросоциалисты» могут либо оставаться нефракционными депутатами, либо им придется присоединиться к «Грузинской мечте». Есть и другой вариант: формирования отдельной фракции, если к группе из четырех депутатов присоединятся не менее семи членов фракции «Грузинская мечта».