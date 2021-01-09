В Грузии ликвидировали пожары еще на пяти локациях

За сегодняшний день пожарным-спасателям удалось ликвидировать природный пожары на пяти локациях в разных регионах Грузии. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Потушены пожары в селе Вакиса Сачхерского муниципалитета (регион Имеретия), у села Скури Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело и Земо Сванети), а также в ущелье Ркони региона Шида Картли.

На всех указанных локациях пожарные-спасатели остаются с целью мониторинга.

Одновременно сегодня днем новые очаги были зафиксированы в селе Мамати Ланчхутского муниципалитета (Гурия). Горит нижний ярус лиственного леса. Пожар не угрожает населению. На месте мобилизованы группы пожарных-спасателей.

Лесные пожары в западной части страны продолжаются уже почти неделю. Как отмечают в чрезвычайной службе, тушение затрудняют сильный ветер и сухая погода. Население призывают воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. В службе указывают, что это может привести к распространению пожара как на жилые дома, так и на леса.