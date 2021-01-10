Проведенные в Патриархии Грузии тесты на коронавирус оказались отрицательными

Результаты всех тестов на коронавирус, проведенных в Патриархии Грузии, отрицательные.

«Сегодня представители научно-исследовательского центра общественного здоровья имени Р. Лугара провели ПЦР-тестирование в патриархии. Хотим сообщить, что ответы на все тесты отрицательные», - сказано в заявлении службы по связям с общественностью патриархии.

Накануне заведующая отделом инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Грузии Хатуна Захашвили сообщила журналистам, что в общей сложности тестирование на коронавирус в патриархии прошли 55 человек. Большинство из них контактировали с секретарем-референтом патриарха Шореной Тетруашвили, у которой коронавирус подтвердился 8 января.

Несмотря на то, что несколько дней назад Тетруашвили виделась с Илией Вторым, проводить ему тест не стали. В патриархии сообщили, что он чувствует себя хорошо и на данном этапе исследования не требуются, сообщает агентство «Новости-Грузия».