«Было бы лучше, если бы он оставался меценатом, и не принимал участия в политической жизни страны» 

Уход Бидзины Иванишвили из политики активно обсуждается на просторах социальных сетей. Что думают пользователи об экс-премьере и председателе правящей партии, как о политике?

– Чем вам запомнился Бидзина Иванишвили как политик?

Георгий: В принципе, ни одно обещание, которое господин Бидзина Иванишвили давал своему народу перед тем, как прийти во власть, он не выполнил, а ведь прошло уже 9 лет. Все оказалось ложью, и даже больше того, он нанес серьезный ущерб Грузии во многих сферах. И мне сложно понять, почему он так себя вел, ведь мы его знаем как богатейшего человека в стране, я думаю, миллиардер с такими большими возможностями мог бы сделать много полезного для государства. Вместо этого он еще больше обокрал страну, а теперь управление ею передал своей команде, которая разрушила все, что строили предыдущие власти. Политики должны вести государство вперед, но «Грузинская мечта» под руководством Иванишвили делала лишь шаги назад.

Нино: Я помню, что именно Иванишвили был инициатором программы бесплатного страхования здоровья граждан Грузии. А еще, до того как он пришел во власть, детские сады были платными, приходилось выплачивать 30 или 50 лари, точно уже не помню. Теперь государственные дошкольные учреждения бесплатные, кроме того, теперь детей и кормят бесплатно. Но я все же думаю, что раньше, до того, как он пришел в политику, он делал намного больше для народа, припоминается больше его добрых дел. Наверное, было бы лучше, если бы он оставался просто меценатом и не принимал участия в политической жизни страны, во всяком случае, мне так кажется.

Александр: Во-первых, в политике он был всего один год, насколько я помню. Тогда он стоял во главе правительства, а когда покинул должность премьер-министра, больше не принимал никаких решений, и до сих пор занимал лишь пост председателя партии власти. Я не понимаю, что он мог сделать за один год нахождения на посту премьера, и вообще, чего от него ждали? Могу сказать одно, он многих спас, избавив народ от кровавого режима Саакашвили.

Регина: Если честно, я думала, что он уже давно не в политике. То, что могу припомнить – деревья он перевозил. А из достижений Иванишвили я могу вспомнить то, что он открыл дендрологический парк и «Блэк си арену».

Давид: Я не могу припомнить какие-либо большие достижения Бидзины Иванишвили. Возможно, были какие-то мелочи, которые сейчас даже и не вспомнятся. Вообще, период его нахождения в политике можно назвать периодом застоя в государстве. В каких-то направлениях страна даже сделала шаги назад, например, полиция явно стала работать хуже и народ уже не доверяет полицейским, как раньше. Проблема в том, что во власти находятся такие же люди, как Иванишвили, которых интересует лишь то, как и на чем сделать побольше денег. Демократия совершенно не развивается, вопреки его утверждениям. В общем, можно сказать, что у нас долгий период стагнации.

Александра: Я могу вспомнить его обещание открыть большой завод, по-моему, в Кутаиси. В общем, там состоялась большая презентация завода по производству электромобилей. Там даже состоялось какое-то шоу, но завод в итоге так и не открылся. Еще, как «большое достижение» можно припомнить повышение цен на электроэнергию и газ.