Миссия Иванишвили выполнима и продолжение следует? 

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во второй раз заявил об уходе из политики. Но в стране одни не верят его словам, другие возмущены его уверенностью в том, что он считает свою миссию выполненной и оставляет стране в лице «Грузинской мечты» партию истинно европейского толка.

«В который раз Иванишвили глумится над грузинским обществом?», – возмутился в своем видеообращении третий президент Михаил Саакашвили в ответ на письмо Бидзины Иванишвили о его уходе с поста председателя «Грузинской мечты» и в целом из политики.

Саакашвили, уехавшего из страны из-за начатого после прихода к власти «Грузинской мечты» уголовного преследования, особенно возмутил в письме Иванишвили пассаж о том, что в 2012 выборы были сфальсифицированы и что «Грузинская мечта» победила не на выборах, а в войне, зачинщиком которой, по словам Иванишвили, был «государственный злодей» Михаил Саакашвили. (Примечательно, что выборы в 2012, называемые Иванишвили подтасованными, совсем недавно, 7 января, сенатор-демократ Джин Шейхин привела в Конгрессе США в качестве примера мирной передачи власти.

«Так в 2012 выборы были сфальсифицированы, а в 2020 нет?! Как тогда он пришел к власти?» – задался вопросом Михаил Саакашвили. Он убежден в том, что оппозиции нужно продолжить бойкот, до внеочередных выборов недолго, тогда же и состоится настоящий уход Иванишвили из политики:

«Ему (Иванишвили) вправду придется уйти и передать власть грузинскому народу, который одолел его на выборах с большим преимуществом, несмотря на подкуп, запугивание, фальсификацию. Ему придется передать власть оппозиционной коалиции».

Не поверили словам Иванишвили об уходе из политики и в грузинской оппозиции. Один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе назвал решение лидера «Грузинской мечты» бегством:

«На фоне политического, экономического кризиса, пика коронавируса и усиленного давления Запада на «Грузинскую мечту», уход председателя партии больше похож на бегство капитана с тонущего корабля. Это показывает, насколько безответственно относится Иванишвили к правлению страной».

Сам Бидзина Иванишвили, если верить написанному в его письме, напротив, преисполнен чувством гордости: он оставляет стране «Грузинскую мечту», как партию истинно европейского склада, а своей заслугой считает, что за эти восемь лет в стране установились «мир, демократия и отдалившаяся от политики система правосудия». Миссия выполнена, считает Иванишвили:

«Я ухожу из политики гордым, победившим, и с чувством благодарности к народу», – пишет он.

С такой же спокойной душой уходил Иванишвили с поста председателя партии и в ноябре 2013-го. Он тогда тоже считал, что свое предназначение исполнил, и говорил, что страна после его ухода будет держаться на «трех китах»: на его преемнике на посту премьер-министра Ираклии Гарибашвили, спикере парламента Давиде Усупашвили и президенте Георгии Маргвелашвили.

Двое последних уже давно стали политическими врагами Бидзины Иванишвили. Верность сохраняет Ираклий Гарибашвили, который в 2015-м тоже внезапно покинул пост главы правительства, а в марте 2019-го вернулся в ранге министра обороны. Наблюдатели возвращение Гарибашвили тогда расценили как дефицит кадров в «Грузинской мечте» и назвали пристрастием Иванишвили окружать себя слепо подчиняющимися ему людьми.

И во время первого ухода, а теперь второго, Гарибашвили оценивает решение Иванишвили как достойный пример подражания человеку, который не цепляется за власть. Эту мысль провел сегодня и премьер-министр Георгий Гахария:

«Это очень важный пример того, как можно отказаться от власти тогда, когда впервые в истории страны силу, которой ты руководишь, граждане и население этой страны поддерживают в третий раз, дают легитимацию и мандат в третий раз управлять страной».

А министр экономики Натия Турнава, приход и уход из политики Иванишвили назвала «актом благотворительности».

Сам Иванишвили и воспевавшие его министры из-за сказанного стали объектами критики, возмущения и иронии не только политиков, но и пользователей грузинских соцсетей.

«Как жалко министров, сидят с серьезными лицами и говорят о Бидзине. Стыдно! 21 век, а культ личности на уровне 299-го», – написал один из пользователей alex_noza на forum.ge

Другие пользователи соцсетей упрекали и высмеивали Иванишвили за то, что он повторяется, что никуда он не уходит, за его советский стиль повествования, что живет он «в астрале и не воспринимает реальность».

Вспомнились многим и другие примеры, как «Иванишвили кидал» грузинское общество, например. И это касается не только его «приходов и уходов», а потом возвращений в политику. Один из самых наглядных и болезненных примеров – это обещание в июне 2019-го изменить избирательную систему на полностью пропорциональную, и по ней провести выборы в 2020-м. Но «Грузинская мечта» потом с треском провалила реформу.

Иванишвили обещал все исправить, в том числе и победить бедность в стране, в ноябре 2018-го, перед вторым туром президентских выборов.

А в сегодняшнем письме Иванишвили выясняется, что бедность практически невозможно устранить, а виной тому – прежние власти Грузии.

Не верят грузинские наблюдатели и в то, в «Грузинской мечте» без Иванишвили продержатся. Третьей причиной своего возвращения в политику в мае 2018-го он назвал именно распри в своей партии.

Политолог-международник, докторант ТГУ Константине Шубитидзе в качестве примера несостоятельности внутрипартийной демократии приводит отставку премьер-министров Ираклия Гарибашвили, Георгия Квирикашвили и Мамуки Бахтадзе. Тогда главы правительства без особых объяснений покидали должности:

«Несерьезным считаю разговор об уходе Иванишвили из политики. А тем более утверждение, что он оставляет после себя партию европейской модели, и это – в условиях однопартийного парламента. Видимо, хочет переместиться за кулисы, как он это один раз уже сделал. Иванишвили посчитал, что после выборов власть сосредоточилась в его руках, но как только он почувствует опасность, исходящую от оппозиции, и вероятность утери власти, то, наверное, мы станем свидетелями его третьего пришествия в политику».

По мнению политолога, Иванишвили давно уже неформально захватил власть, и он сейчас так же старается дистанцироваться от политики, чтобы не привлекать пристального внимания западных партнеров, особенно администрации нового президента США Джо Байдена.

Не ожидают скорейшего разрешения политического кризиса в Грузии и с учетом того, что на посту председателя партии Иванишвили сменит лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Он выделяется жесткой критикой и нападками на оппонентов власти

Многие из-за этого винят Кобахидзе в срыве переговоров между оппозицией и правящей силой.

Сам Кобахидзе с критикой не соглашается, но признает, что партия из-за ухода Иванишвили теперь оказалась перед большим вызовом. Ведь, по его словам, Иванишвили располагает совсем другими ресурсами, в числе которых «его благотворительность в Грузии, которая составила три миллиарда лари». Известно, что такими финансовыми ресурсами ни новый председатель, ни другие лидеры «Грузинской мечты» не располагают.