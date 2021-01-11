Клин клином вышибают: завезут ли в Грузию китайскую вакцину? 

Действующие в Грузии ограничения будут продлены до 1 февраля. Когда и при каких условиях власти планируют их снять, как идет процесс закупки вакцины и рассматривает ли Минздрав возможность приобретения вакцины у Китая?

«Надо еще немного потерпеть, продлить ограничения, чтобы у нас была гарантия того, что мы сможем проскочить третью волну… А за это время до нас и вакцина дойдет, и потеплеет», – заявил сегодня Паата Имнадзе, замглавы Центра по контролю над заболеваниями.

Сколько именно придется «потерпеть», пока не уточняется, хотя слово «потеплеет» вряд ли может отнести к 1 февраля. В то же время замминистра здравоохранения Тамар Габуния говорит, что все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то, что сейчас она немного стабилизировалась, власти считают, что все может резко измениться.

«Как показывает наш анализ, следует еще провести довольно важные действия, особенно в плане тестирования и выявления скрытых случаев, чтобы на второй день после открытия мы не получили снова 3 тысячи случаев. Это и представляет для нас главный интерес сегодня, чтобы первого февраля вернуться к привычной деятельности. Впрочем, и тогда должны будут остаться разумные ограничения. Посмотрим, как мы дойдем до первого февраля. Мы, возможно, будем говорить о поэтапном послаблении ограничений, исходя из ситуации в регионах. Некоторые регионы к этому больше готовы, некоторые меньше. Положительный показатель (выявляемости) различается по регионам», – говорит Тамар Габуния.

Накануне глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, комментируя тему вакцинации в эфире телекомпании «Формула», сказал, что не стоит списывать со счетов китайскую вакцину, и что в мире ее рейтинг достаточно высок. Однако в Минздраве заявляют, что в настоящее время ее не рассматривают:

«На этом этапе ни одна китайская вакцина – нам сегодня известны две наиболее продвинутые из тех, что могут быть использованы в Китае – это Sinovac и Sinopharm. Но ни одна из них пока не признана строгими регулирующими органами и не преквалифицирована ВОЗ. Поэтому те вакцины, которые мы рассматриваем – это Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которая также является кандидатом для применения в стране», – сказала замминистра.

По ее словам, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми есть технологическое оборудование, необходимое для вакцин Pfizer и Moderna, которые должны храниться при температуре в минус 80 и минус 20 градусов соответственно.

«Это не проблема. И эти холодильники не стоят так дорого, чтобы мы не смогли их закупить. В этом направлении также уже ведется работа. По предварительным данным, стоимость холодильника такого типа – 23 тысячи долларов», – сказала Тамар Габуния.

В свою очередь, замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе говорит, что ресурсы, имеющиеся в Грузии, позволяют сегодня же принять 200 тысяч доз вакцины Pfizer. При этом происхождение вакцины, то есть ее страна-производитель, по его словам, принципиального значения не имеет: это в первую очередь должна быть вакцина, признанная ВОЗ, а второй важный фактор – это ее доступность. Другими словами, хорошая вакцина – доступная вакцина:

«Существуют правила, руководствуясь которыми происходит ввоз вакцины в страну. Вакцина, которая будет на платформе COVAX, которая будет признана ВОЗ, будет доступной и защитит наших граждан – ее происхождение, на мой взгляд, уже значения не имеет. Но я еще раз повторяю – это в случае, если она будет признана ВОЗ».

Пока, как говорит Паата Имнадзе, на платформе COVAX не размещена ни одна из вакцин.

За последние сутки в Грузии было проведено 7 898 тестов, из которых положительным оказался 551. Количество активных случаев на сегодня – 10 743. В тяжелом состоянии 840 пациентов. За последние 24 часа скончались 23 человека, выздоровели – 880.