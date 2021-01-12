Сергей Зверев планирует баллотироваться в Госдуму от Бурятии

Стилист и шоумен Сергей Зверев намерен баллотироваться в Государственную думу от Бурятии на выборах 2021 года. Зверев ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, одна из которых парламентская, однако не исключает самовыдвижения. Об этом он рассказал "РИА-Новости".

По словам Зверева, решение участвовать в выборах он принял во время поездки по Бурятии. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", - сказал Сергей Зверев. В интервью телеканалу АТВ стилист добавил, что "однозначно решил идти в депутаты". "Уже думать не надо, народная поддержка и любовь есть", - отметил он.

4 марта 2019 года стилист и певец Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД для составления административного протокола. Одиночные пикеты в России не требуют согласования, однако федеральный закон "О собраниях" запрещает проводить любые публичные мероприятия на территории, прилегающей к резиденции президента. Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже, после апелляции сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.

В январе прошлого года Зверев провёл очередную акцию в защиту озера Байкал.