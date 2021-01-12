Госсекретарь Помпео подчеркнул важность иновещания США в мире

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с речью на "Голосе Америки". Он отметил, что миссия этой организации – "продвигать демократию, свободу и американские ценности по всему миру".

Правительства таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея, не питают того уважения к человеческому достоинству, на котором основана Америка. "Работа, которую делает "Голос Америки", жизненно важна. Вы – наконечник копья свободы", сказа Помпео, обращаясь к сотрудникам "Голоса Америки".

Каждую неделю "Голос Америки" слушают 278 миллионов человек на 47 языках.

"Вас слушают иранцы, задаваясь вопросом, удастся ли им когда-нибудь сбросить с себя исламистские оковы. Молдаване и украинцы, которым нужна правдивая журналистика, а не российская дезинформация и пропаганда. Граждане Китая, которые устали от режима, который с 1949 года не дает им ничего, кроме жестокого обращения. Венесуэльцы, которые хотят знать правду о коррупции режима Мадуро. По всему миру есть угнетенные люди, которые по-прежнему обращаются к Америке в поисках надежды", сказал Помпео.

Госсекретарь особо отметил отвагу журналистов, освещающих события в Гонконге и в Синьцзяне, несмотря на связанные с этим опасности.

"Продолжайте рассказывать миру о том, что происходит в самых сложных его частях, – призвал Помпео. – Донося до мира правду, Америка несет свет".

20 января Майк Помпео покинет пост главы внешнеполитического ведомства США - в связи с истечением мандата нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом.