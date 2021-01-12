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ФБР предупреждает о возможности протестов во всех 50 штатах
Федеральное бюро расследований разослало служебный меморандум, в котором говорится о возможности протестов с участием вооруженных людей во всех пятидесяти штатах и в столице страны Вашингтоне, если будет предпринята попытка отстранить президента Дональда Трампа от власти на основании 25 поправки к конституции до окончания его президентского срока 20 января.
Об этом со ссылкой на источники в ФБР сообшают американские СМИ. Согласно CNN, в распоряжении которой оказался меморанудм, у ФБР есть информация о том, что непоименованная группа намерена организовать "штурм" административных зданий, принадлежащих федеральной и местной власти во всех штатах и призывает другие группы присоединиться к ней. Протесты могут пройти за несколько дней до президентской инаугурации Джо Байдена.
Официально ФБР не комментирует эту информацию. В понедельник Национальная служба парков сообщила о закрытии на две недели доступа к монументу Джорджу Вашингтону в центре американской столицы, что стало реакцией на угрозы.
В среду Палата представителей Конгресса США планирует проведение голосования по вопросу об импичменте президента Трампа за его роль "в подстрекательстве к мятежу". Так конгрессмены-демократы оценивают выступление президента Трампа на митинге его сторонников, после которого демонстранты направилась на Капитолий и ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, на котором утверждались результаты президентских выборов. Конгрессмены-республиканцы предлагают ограничиться вынесением официального порицания. Для обеспечения безопасности в столицу США вводятся дополнительные подразделения Национальной гвардии. К концу недели их численность достигнет 10 тысяч военнослужащих.
Другие новости дня
Алиев: турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся
Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской автономной республикой, а Еревану – получить железнодорожный выход на Россию, заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Это уже второе заявление, которое подписано спустя два месяца после окончания войны и которое по существу подводит черту под тем, что происходило в прошлом году. Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе, разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть, это заявление открывает огромные перспективы», – сказал Алиев.
Президент также добавил, что народы Армении и Азербайджана «нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении».
Накануне Алиев также заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
«Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», – добавил Алиев.
Текст заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России. 11 января 2021 года
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин заявляем о следующем:
1. В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, поддерживается предложение Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
2. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами.
3. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами.
4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Число иностранцев, посетивших Грузию, сократилось на 81.3%
В прошлом году Грузию посетили 1 749 308 иностранцев, что на 81.3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила Национальная администрация туризма страны.
В тройку лидеров входят Турция (335 949 человек, снижение 71%), Азербайджан (295 175 человек, –80.7%) и Армения (261 295 человек, –80.9%).
В 2020 году Грузию посетили 209 169 россиян, что на 85,8% меньше, чем в 2019 году. Из стран ЕС приехали 70 738 человек (спад 85.4%).
Отметим, что большая часть иностранцев посетила Грузию в первые месяцы 2020 года – до начала пандемии коронавируса. С 21 марта для пассажиров были закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны.
Среди посетивших страну иностранцев – водители грузовых автомобилей, выполняющие международные перевозки, а также туристы из ряда стран ЕС, для которых Грузия открыла границы.
Ранее министр экономики страны Натия Турнава не исключила, что с февраля в Грузии могут быть сняты все ограничения на международное авиасообщение.
COVID-19 в Грузии: 1857 новых случаев, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2820 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 1857 новых случаев коронавируса (днём ранее – 551), выздоровели 993.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 241 637, выздоровевших – 227 208.
За сутки было проведено 17 795 тестов, из них PCR-тестов – 5861, экспресс-тестов на антиген – 11 934.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. Действующие в Грузии ограничения были продлены до 1 февраля.
Саакашвили уверен, что уход Иванишвили из политики связан с Трампом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что решение Бидзины Иванишвили уйти из политики связано с Америкой, в том числе, с проигравшим на выборах президентом Дональдом Трампом.
Как пишет «Новости-Грузия», об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании «Пирвели».
«Я точно знаю, что он [Иванишвили] пообещал американцам и всем, что, если хотите, то временно уеду во Францию или приеду в Америку и буду временно там. Потому что все знают, что он финансировал кампанию Трампа через разные группы лоббистов и теперь из-за этого факта он очень напуган. Также он напуган теми очень тяжелыми цифрами, которые они [“Грузинская мечта»] получают в еженедельных опросах [общественного мнения]. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», – сказал Саакашвили.
По его информации, несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол. На встрече, по словам Саакашвили, было выдвинуто условие: «Иванишвили должен отойти от политики». Саакашвили подчеркнул, что в тот период «Америка установила санкции молдавскому олигарху Плахотнюку».
«Поэтому Иванишвили пообещал это американцам, так как часть его активов находится в США, и он опасается, чтобы с ним не поступили, как с Плахотнюком, которому заморозили активы. Это обещание он дал где-то, как я понимаю, в сентябре или в августе, и я точно знаю, что так и было», – сказал Саакашвили.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Глава абхазского МИД Даур Кове заразился коронавирусом
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
«Сегодня я получил положительный результат на COVID-19. Чувствую себя нормально, нахожусь на самоизоляции. Не болейте, берегите себя и своих близких!», – отметил Кове.
Отметим, что ранее коронавирус выявили у абхазского лидера Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваба. Глава Кабмина вывезен на лечение в Москву. Временно исполнять обязанности премьера будет Владимир Делба.
Накануне в абхазском Минздраве сообщили о выявлении 179 новых случаев коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице 9 января скончался пациент 74 лет. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 32, в мобильном военном госпитале - 50 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.
Госсекретарь Помпео подчеркнул важность иновещания США в мире
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с речью на "Голосе Америки". Он отметил, что миссия этой организации – "продвигать демократию, свободу и американские ценности по всему миру".
Правительства таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея, не питают того уважения к человеческому достоинству, на котором основана Америка. "Работа, которую делает "Голос Америки", жизненно важна. Вы – наконечник копья свободы", сказа Помпео, обращаясь к сотрудникам "Голоса Америки".
Каждую неделю "Голос Америки" слушают 278 миллионов человек на 47 языках.
"Вас слушают иранцы, задаваясь вопросом, удастся ли им когда-нибудь сбросить с себя исламистские оковы. Молдаване и украинцы, которым нужна правдивая журналистика, а не российская дезинформация и пропаганда. Граждане Китая, которые устали от режима, который с 1949 года не дает им ничего, кроме жестокого обращения. Венесуэльцы, которые хотят знать правду о коррупции режима Мадуро. По всему миру есть угнетенные люди, которые по-прежнему обращаются к Америке в поисках надежды", сказал Помпео.
Госсекретарь особо отметил отвагу журналистов, освещающих события в Гонконге и в Синьцзяне, несмотря на связанные с этим опасности.
"Продолжайте рассказывать миру о том, что происходит в самых сложных его частях, – призвал Помпео. – Донося до мира правду, Америка несет свет".
20 января Майк Помпео покинет пост главы внешнеполитического ведомства США - в связи с истечением мандата нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом.
Якутский шаман Габышев собирается в новый поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев намерен начать новый поход в Москву в марте 2021 года. Об этом Габышев заявил в обращении на Youtube-канале "Новости регионов".
По словам шамана, он намерен пройти по "землям предков" на территории Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть отряда. Габышев будет передвигаться на белой лошади, а его сторонники – на автомобилях. "Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами - это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать", - сказал Габышев.
О планах шамана также рассказал писатель из Тюмени Виктор Егоров, известный как Дед Мороз. Он участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году. По словам Егорова, Габышев анонсировал новый поход в группе в социальной сети, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер . В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с Габышевым преследованию и задержаниям подвергаются его сторонники, которые сопровождали его в походе в Москву.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- В августе Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере Александра Габышева.
Сергей Зверев планирует баллотироваться в Госдуму от Бурятии
Стилист и шоумен Сергей Зверев намерен баллотироваться в Государственную думу от Бурятии на выборах 2021 года. Зверев ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, одна из которых парламентская, однако не исключает самовыдвижения. Об этом он рассказал "РИА-Новости".
По словам Зверева, решение участвовать в выборах он принял во время поездки по Бурятии. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", - сказал Сергей Зверев. В интервью телеканалу АТВ стилист добавил, что "однозначно решил идти в депутаты". "Уже думать не надо, народная поддержка и любовь есть", - отметил он.
4 марта 2019 года стилист и певец Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД для составления административного протокола. Одиночные пикеты в России не требуют согласования, однако федеральный закон "О собраниях" запрещает проводить любые публичные мероприятия на территории, прилегающей к резиденции президента. Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже, после апелляции сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.
В январе прошлого года Зверев провёл очередную акцию в защиту озера Байкал.
Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне в преддверии инаугурации
Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне (Округ Колумбия) и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка в преддверии и во время инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января. Экстренные меры будут действовать с 11 по 24 января. Об этом заявил Белый дом после того, как власти предупредили об угрозах безопасности во время передачи власти избранному президенту Джо Байдену на следующей неделе.
Ранее режим ЧС ввели местные власти Вашингтона. Это произошло после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.
Минувшей ночью агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в понедельник вечером встретились в Белом доме и провели "хороший разговор".
Встреча президента и вице-президента прошла на фоне сообщений о натянутых отношениях между ними после нападения сторонников Трампа на Капитолий на прошлой неделе.
США направили России приглашение на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне. Предполагается, что в ней примет участие посол России в США Анатолий Антонов.
Иванишвили: «В распоряжении меня и моей жены остается $200 млн»
Перед уходом из политики основатель партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего имущества на счет принадлежащего ему же благотворительного фонда «Карту». Об этом сам Бидзина Иванишвили сообщил в интервью тбилисскому изданию «Entrepreneur Грузия».
Он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданное имущество, «будут полностью потрачены на благотворительность», – пишет «Новости-Грузия».
«В распоряжении меня и моей жены остается 200 миллионов долларов, которые существовали помимо этих полутора миллиардов в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла даже быть помехой», – сказал Иванишвили.
Он также отказался уточнять размер своего нынешнего капитала, при этом отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиям Forbes и Bloomberg, и поэтому не знает, по каким критериям они определяют его состояние. По данным этих ведущих экономических изданий, состояние Иванишвили колеблется от 5 до 7 миллиардов долларов. Между тем Иванишвили считает, что на самом деле его состояние гораздо меньше.
На вопрос журналиста, не создает ли ему неловкость тот факт, что эти авторитетные издания из-за его «пассивности» уже многие годы публикуют неточную информацию, Иванишвили сказал, что «не придает этому значение».
«Конечно, могут быть некоторые неловкие моменты, но я никогда не придавал этому большого значения. Я считаю, что самые оправданные вложения — это помощь стране и людям — это цена их будущего. Однако я также принимаю во внимание, что Forbes и Bloomberg, наверное, так на это не смотрят», – сказал Иванишвили.
Сообщается, что Иванишвили передал благотворительному фонду десятки коммерческих и туристических объектов, офисов, земельных участков. Также в список активов попали бизнес-центр Бидзины Иванишвили в Сололаки и здание «Cartu Bank» на проспекте Чавчавадзе. В собственности семьи Иванишвили остался дом в деревне Чорвила Сачхерского района, откуда родом миллиардер, резиденция на черноморском курорте Шекветили (Гурия), а таже вертолетная площадка.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Алиев, Пашинян и Путин приняли совместное заявление о развитии транспортных связей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин сказал, что в заявлении указаны конкретные шаги по строительству экономических связей и развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России.
В заявлении говорится о создании трехсторонней рабочей группы, которая должна провести первое заседание до 30 января 2021 года. По итогам этой встречи стороны должны сформировать перечень основных направлений работы, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение.
Сопредатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп: они в месячный срок после первого заседания представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий.
Рабочая группа до 1 марта 2021 года, как говорится в заявлении, должна представить для утверждения перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте
Палата представителей Конгресса США опубликована сегодня резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Глава исполнительной власти США обвиняется в «подстрекательстве к мятежу». «Президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты», записано в резолюции.
Президентский мандат Дональда Трампа завершается 20 января, одновременно с инаугурацией избранного президента Джо Байдена.
Инициаторы резолюции об импичменте рассчитывают на то, что после обсуждения резолюции 13 и 14 января, члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых выборах главы государства будет закрыта.
На минувшей неделе, 6 января, сторонники Трампа, приехавшие Вашингтон из разных штатов, устроили демонстрацию перед Капитолием и ворвались в здание, сломив сопротивление охраны. Беспорядки произошли в то время, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов.
Жертвами мятежа сторонников Трампа стали пять человек.
В Северной Осетии обнаружили вирус птичьего гриппа, смертность от которого превышает 50%
В Северной Осетии обнаружен патоген опасного для людей птичьего гриппа. Именно он стал причиной смерти перелетных лебедей в Моздокском районе. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на республиканское управление Россельхознадзора.
В декабре прошлого года жители республики обнаружили несколько погибших птиц на местном озере. Предполагалось, что трагедия произошла из-за погодных условий и птицы не сумели прокормиться.
Тем не менее экспертиза установила, что в «патологическом материале выявлена РНК субтипа Н5 вируса гриппа А». При этом в сыворотке крови обнаружены «антитела к серологическому варианту Н5 вируса гриппа птиц».
Птичий грипп опасен для людей. По статистике, от 50 до 80% случаев заражения птичьим гриппом заканчиваются летальным исходом на второй неделе заболевания.
К офису «Мемориала» пришла «Гвардия Захара Прилепина»
В Москве в понедельник около офиса общества "Мемориал" на Каретном ряду собрались около двадцати сторонников писателя Захара Прилепина и его партии "За правду". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.
Фотографии опубликовали представители правозащитного центра "Мемориал".
Как сообщает "Медиазона", сторонники Прилепина звонили в дверь офиса, однако им не открыли - офис сейчас закрыт на карантин. После этого участники акции разошлись.
О предстоящем походе к "Мемориалу" на сайте "За правду" было объявлено накануне. Так называемая Гвардия Захара Прилепина собиралась выступить в защиту кафе с шаурмой под названием Stal’in doner, которое недавно открылось в Москве. "Мемориал" ранее осудил то, что кафе названо именем Сталина, заявив, что "это неуважение к памяти наших соотечественников", жертв сталинской диктатуры. Сторонники Прилепина в ответ призвали "направиться в офис организации «Мемориал», задать им неудобные для них вопросы об истории, а также напомнить о реальных исторических событиях, заодно уточнив, что делают иностранные агенты в нашей стране («Мемориал» официально включен в перечень таковых) и поинтересоваться не пора ли им покинуть нашу страну, заняться своими делами где-нибудь в другом месте".
Кафе сейчас приостановило работу - после того, как привлекло внимание полиции.
- О создании "Гвардии Захара Прилепина" было объявлено несколько недель назад - как сообщили организаторы, для уличного противостояния некой "русской Нехте" (очевидно, имеются в виду предполагаемые аналоги белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA). Сам Прилепин, в прошлом несколько лет числившийся "майором" пророссийских сепаратистов Донбасса, не скрывает симпатий к фигуре Иосифа Сталина.
ОБСЕ заявила об отсутствии конкуренции на выборах в Казахстане
Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвали прошедшие в Казахстане выборы в нижнюю палату парламента, мажилис, неконкурентными.
"Поскольку все участвовавшие в выборах политические силы поддерживают политику правящей партии, кампания не была конкурентной, а у избирателей не было реальной альтернативы", - заявили в ОБСЕ. Там указали также на систематические ограничения в стране "гарантированных Конституцией основных прав" и подвергли критике использование силы при задержании мирных демонстрантов, передаёт Радио "Азаттык", Казахская служба Радио Свобода.
Миссия наблюдателей от СНГ, напротив, назвала выборы в Казахстане прозрачными и конкурентными. "Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы казать влияние на результаты выборов. Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - сказал глава мониторинговой группы от СНГ Виктор Бондарев.
По данным ЦИК Казахстана, на выборах в минувшее воскресенье, 10 января, победила правящая партия "Нур Отан" (Свет отечества). Она получила 71,09% голосов. В мажилис также прошли две лояльные власти силы – демократическая партия "Ак Жол" (Светлый путь) и "Народная партия Казахстана" (бывшая коммунистическая партия). Явка, как утверждает Центризбирком, составила 63,3%.
Единственная официально зарегистрированная в стране оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия выборы бойкотировала. Оппозиция утверждает, что после ухода авторитарного лидера Нурсултана Назарбаева с должности президента почти два года назад в стране ничего не изменилось. Предыдущие выборы в Казахстане международные наблюдатели также не признавали ни свободными, ни честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.
"Азаттык" сообщает о десятках задержанных на антиправительственных акциях 10 января в нескольких городах, включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Ряд сторонников оппозиции были задержаны в преддверии голосования. В МВД сослались на попытку организации незаконных шествий и митингов в день выборов.
Независимые журналисты и наблюдатели утверждают, что были случаи их необоснованного удаления с избирательных участков, в том числе из-за требования предъявить результаты теста на коронавирус. Корреспонденты фиксировали также случаи вброса бюллетеней, другие нарушения.
- Нынешние выборы в мажилис были первыми после отставки Нурсултана Назарбаева и вступления в должность президента его преемника Касым-Жомарта Токаева в 2019 году. При этом Назарбаев, руководивший Казахстаном примерно 30 лет, сохраняет влиятельное положение в политике. Помимо того, что он возглавляет "Нур Отан", за Назарбаевым пожизненно закреплён пост председателя Совета безопасности. Он также наделён статусом елбасы – лидера нации.
Российские врачи следили за здоровьем Пашиняна и Алиева перед встречей с Путиным – политолог
Российские врачи следили за здоровьем премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.
«Армянская пресса сообщала, что в начале января группа российских врачей прибыла в Ереван, чтобы наблюдать за состоянием здоровья премьер-министра Пашиняна. Он сам ушел на самоизоляцию, но не указал причин. Точно также готовился и президент Азербайджана для поездки в Москву, про режим самоизоляции ничего публично известно не было, но совершенно точно другая бригада российских врачей прибыла в Баку, чтобы наблюдать за состоянием здоровья азербайджанского президента. Такого рода подготовка обеспечила безбоязненную встречу Путина с лидерами Южного Кавказа», — сказал он.
Алиев и Пашинян проводят переговоры в Москве при участии президента РФ Владимира Путина. Трехсторонняя встреча организована российской стороной и, как сообщила пресс-служба Кремля, на ней будут обсуждаться дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, экономические аспекты постконфликтного урегулирования в Карабахе.
СМИ отмечают, что все лидеры были сегодня без масок. Путин обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, затем точно так же поприветствовал Пашиняна.
Партию «Грузинская мечта» возглавит Ираклий Кобахидзе
Председателем правящей партии «Грузинская мечта» вместо миллиардера Бидзины Иванишвили станет экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе после прошедшего сегодня заседания политического совета партии.
Нового руководителя утвердят на съезде «Грузинской мечты», который состоится в субботу, 16 января с участием 400 делегатов, – заявил Каладзе.
Кроме того, по его словам, будет обновлен политсовет партии. В него войдёт 21 человек. Каладзе отметил, что состав политсовета станет известен на съезде партии.
«Уход из политики и с должности председателя нашей партии (Бидзины Иванишвили) безусловно является вызовом для нас и возлагает особую ответственность по построению в Грузии настоящего европейского государства», – заявил Каладзе.
- Бидзина Иванишвили сегодня объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Принятый парламентом Грузии закон «Об амнистии» коснется более 1500 заключенных
Парламент Грузии сегодня в третьем чтении 83 голосами одобрил законопроект «Об амнистии».
Автор проекта — председатель комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе. По его словам, амнистия коснется более шести тысяч условно осужденных и четырех тысяч человек, которые до 1 октября 2012 года были оштрафованы по решению суда.
По словам депутата от «Грузинской мечты», амнистия коснется широкого круга лиц, но не затронет системные преступления.
«Амнистия коснется более 1500 граждан, находящихся в заключении, а таже более 6 тысяч пробационеров и 4 тысяч лиц, которые были оштрафованы по уголовному делу до 1 октября 2012 года. Следовательно, существует широкий круг лиц, которых касается закон «Об амнистии», — сказал Сарджвеладзе.
Как пишет «Новости-Грузия», законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания лиц, совершивших определенные преступления, предусмотренные этим законом, до 11 декабря 2020 года. Кроме того, лицам, осужденным за преступление, предусмотренное статьей 260 Уголовного кодекса, приговоренным к пожизненному лишению свободы, мера пресечения заменяется на лишение свободы на срок до 20 лет, после чего у них будет возможность воспользоваться улучшенными, сравнительно льготными условиями отбывания наказания, предусмотренными законодательством Грузии.
Байден решил назначить бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден намерен назначить директором Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса - бывшего заместителя госсекретаря США и посла в Москве.
Уильям Бёрнс более 30 лет провёл на высоких постах на дипломатической службе. Он стал вторым в истории карьерным дипломатом (то есть не политическим назначенцем какой-либо партии), занявшим пост заместителя госсекретаря при администрации Барака Обамы. Пост посла в Москве он занимал в 2005-2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. Бёрнс работал в американском посольстве в Москве также в 1990-е годы.
После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации - Фонда Карнеги за международный мир.
Уильям Бёрнс считается, помимо прочего, специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям. Коллеги Бёрнса, в том числе несколько бывших госсекретарей, дали этой книге весьма высокие оценки.
Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России, особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом "чеченское досье" с критической оценкой Рамзана Кадырова.
Пелоси охарактеризовала Трампа как «служанку Путина»
Демократы представили в Палату представителей Конгресса проект резолюции с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу и другим членам администрации Дональда Трампа воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить Трампа от исполнения обязанностей президента.
Как говорится в опубликованном проекте, Трамп "последовательно и очевидным для всех образом продемонстрировал абсолютную неспособность исполнять самые основные и фундаментальные обязанности, предусмотренные его должностью, включая в последнее время отказ признавать законные результаты президентских выборов... отказ от обязательства защищать и поддерживать конституцию".
Прежде всего, речь идёт о предполагаемой роли Трампа в подстрекательстве его сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого были человеческие жертвы.
25-я поправка предусматривает, что если президент "неспособен исполнять свои обязанности", вице-президент и большинство кабинета направляют об этом уведомление в Конгресс, а вице-президент начинает исполнять обязанности президента. Понятие "неспособности" в поправке не расшифровывается.
Проект резолюции даёт Пенсу 24 часа на отстранение Трампа от должности, если же он не прислушается, то демократы в Палате представителей начнут процедуру импичмента Трампа. Вице-президент публично не высказывался о возможности применения 25-й поправки, однако американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что, несмотря на очевидный конфликт с Трампом, Пенс против этой идеи.
По всей вероятности, проект резолюции будет принят, однако не в понедельник, а во вторник – из-за вероятных возражений республиканцев. Следовательно, статьи импичмента против Трампа могут быть представлены в среду. Демократы уверены, что успеют проголосовать за импичмент президента до инаугурации Джо Байдена – это будет уже вторая резолюция об импичменте Трампа, что беспрецедентно для США. Сенат, по всей видимости, не успеет провести процесс об отстранении Трампа от должности, он пройдёт уже после того, как президент покинет свой пост в конституционный срок, 20 января.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала об описанной выше тактике демократов в письме коллегам и интервью CBS. В нём она коснулась, помимо прочего, и предполагаемых российских хакерских атак на серверы государственных учреждений США, обвинив Трампа в отсутствии реакции на эти атаки. При этом Пелоси предположила, что у России есть "личные, политические или финансовые" материалы, компрометирующие президента. "Иных объяснений тому, почему президент Соединённых Штатов ведёт себя как служанка Путина, нет", – сказала она.
Оппоненты нередко обвиняли Трампа в том, что он действует в интересах России и Владимира Путина или, во всяком случае, слишком мягок к ним. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказательств сговора между окружением Трампа и Россией не нашло.
Дональд Трамп в последние несколько дней не выступал публично. Его аккаунты в основных соцсетях были заблокированы. Ожидается, что в понедельник он посетит границу США и Мексики в штате Техас и, возможно, выскажется о последних событиях и обвинениях в свой адрес.
В Абхазии рекомендовали продлить ограничительные меры до 15 февраля
Координационный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры до 15 февраля. Как пишет «Апсныпресс», к такому выводу члены штаба пришли по итогам обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Заседание штаба вел Владимир Делба, которого сегодня назначили временно исполняющем обязанности премьер-министра. Окончательное решение о продлении ограничительных мер или введении дополнительных мер должен принять абхазский лидер Аслан Бжания.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании заявила, что заболеваемость растет во всех районах, зарегистрировано 13 случаев заболевания детей.
«Мы собрались для того, чтобы рекомендовать президенту продлить все те меры, которые были обозначены в распоряжении от 24 ноября 2020 г. в связи с тем, что в республике в последние шесть дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост заболевших», – отметила она.
Кроме того, Минздрав и Санитарно-эпидемиологическая служба предложили ужесточить меры в отношении объектов общественного питания.
В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни
В Швеции вынесли обвинительный приговор в отношении двух граждан России, которые год назад пытались убить живущего в стране оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Подсудимый Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам шведского прокурора Пера Линдквиста, причиной нападения на Абдурахманова стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.
"Все следы следствия указывают на Грозный", - заявил Линдквист во время основного слушания в окружном суде в городе Евле, сообщает шведская газета Aftonbladet. Критика со стороны Абдурахманова побудила спикера чеченского парламента Магомеда Даудова объявить блогеру кровную месть в марте 2019 года, о чем также было заявлено на суде.
В ходе процесса было установлено, что к покушению готовились. Встречи по этому поводу, как утверждается, проходили в Грозном и в Москве. Кроме этого, был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали заплатить 60 тысяч евро. Конкретные заказчики при этом не названы.
В решении суда отмечается, что осуждённые должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осуждённых должны быть депортированы без права на возвращение.
- На Абдурахманова напали в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
- Прокурор изначально просил дать именно такие сроки подсудимым – 10 и 8 лет.
- Мамаев ранее дал показания, что он якобы не хотел убивать Абдурахманова. Он также назвал сумму, обещанную ему за убийство блогера, – 50 тысяч евро.
- Мамаев также признал, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного".
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Президент России Владимир Путин тепло встретил в Кремле лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, с которыми он в понедельник проводит трехсторонние переговоры, – пишет ТАСС.
Российский лидер ожидал своих гостей возле большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Путин обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, затем точно так же поприветствовал Пашиняна. Усаживаясь за стол, президент Азербайджана и премьер Армении поздоровались, кивнув друг другу.
Все лидеры были без масок. После вступительного слова президента России переговоры продолжились за закрытыми дверями.
По информации российских СМИ, Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.
«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», – сказал Путин.
Он заявил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах [как] армянского, так и азербайджанского народов», – сказал он.
По словам президента России, обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев.
«Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября (2020 года) в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек», – сказал Путин.
Российский лидер заметил, что особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ».
«Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», – указал Путин.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Жириновский хвалит Иванишвили за уход из политики: «Он – образец для подражания»
Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Молодец! Так же в свое время поступил русский бизнесмен Михаил Прохоров, он тоже ушел из политики навсегда. Они понимают, что публичная деятельность, которая никак не связана с финансами и экономикой, не для них. Это вообще давно должно было стать нормой: политика – для юристов и социологов. А приход в политику спортсменов, актеров, певцов, бизнесменов или писателей всегда будет вызывать неодобрение. Нигде в мире такого нет, когда писатели один за другим возглавляют партии», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.
«Поэтому миллиардер Иванишвили сделал достойный шаг. В этом смысле он образец для подражания», – добавил политик.
Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сегодня заявил, что навсегда уходит из политики.
Отметим, что Жириновский руководит ЛДПР с 1992 года, является депутатом Государственной думы РФ с 1993-го.
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