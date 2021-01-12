По факту похищения чеченского активиста Салмана Тепсуркаева возбудили уголовное дело

Демократы представили в Палату представителей Конгресса проект резолюции с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу и другим членам администрации Дональда Трампа воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить Трампа от исполнения обязанностей президента.

Как говорится в опубликованном проекте, Трамп "последовательно и очевидным для всех образом продемонстрировал абсолютную неспособность исполнять самые основные и фундаментальные обязанности, предусмотренные его должностью, включая в последнее время отказ признавать законные результаты президентских выборов... отказ от обязательства защищать и поддерживать конституцию".

Прежде всего, речь идёт о предполагаемой роли Трампа в подстрекательстве его сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого были человеческие жертвы.

25-я поправка предусматривает, что если президент "неспособен исполнять свои обязанности", вице-президент и большинство кабинета направляют об этом уведомление в Конгресс, а вице-президент начинает исполнять обязанности президента. Понятие "неспособности" в поправке не расшифровывается.

Проект резолюции даёт Пенсу 24 часа на отстранение Трампа от должности, если же он не прислушается, то демократы в Палате представителей начнут процедуру импичмента Трампа. Вице-президент публично не высказывался о возможности применения 25-й поправки, однако американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что, несмотря на очевидный конфликт с Трампом, Пенс против этой идеи.

По всей вероятности, проект резолюции будет принят, однако не в понедельник, а во вторник – из-за вероятных возражений республиканцев. Следовательно, статьи импичмента против Трампа могут быть представлены в среду. Демократы уверены, что успеют проголосовать за импичмент президента до инаугурации Джо Байдена – это будет уже вторая резолюция об импичменте Трампа, что беспрецедентно для США. Сенат, по всей видимости, не успеет провести процесс об отстранении Трампа от должности, он пройдёт уже после того, как президент покинет свой пост в конституционный срок, 20 января.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала об описанной выше тактике демократов в письме коллегам и интервью CBS. В нём она коснулась, помимо прочего, и предполагаемых российских хакерских атак на серверы государственных учреждений США, обвинив Трампа в отсутствии реакции на эти атаки. При этом Пелоси предположила, что у России есть "личные, политические или финансовые" материалы, компрометирующие президента. "Иных объяснений тому, почему президент Соединённых Штатов ведёт себя как служанка Путина, нет", – сказала она.

Оппоненты нередко обвиняли Трампа в том, что он действует в интересах России и Владимира Путина или, во всяком случае, слишком мягок к ним. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказательств сговора между окружением Трампа и Россией не нашло.

Дональд Трамп в последние несколько дней не выступал публично. Его аккаунты в основных соцсетях были заблокированы. Ожидается, что в понедельник он посетит границу США и Мексики в штате Техас и, возможно, выскажется о последних событиях и обвинениях в свой адрес.